Безопасно, надежно, престижно Свежий выпуск 481 Владимир ОСИПОВ

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по атомной энергии, надзору и контролю Министерства энергетики РК Тимур Жантикин, директор Департамента проектов ядерного топливного цикла АО «НК «Казатомпром» Сергей Кречетов, заместитель генерального директора Национального ядерного центра – директор Института радиационной безопасности Сергей Лукашенко, Посол по особым поручениям МИД РК Барлыбай Садыков, директор Ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Наталья Жданова, руководитель Службы стратегических исследований и прогнозирования ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» Михаил Мироненко и другие.

Открывая «круглый стол», его модератор председатель Комитета международной информации МИД РК Роман Василенко отметил, что «Казахстан стоит на пороге важного исторического события – подписания соглашения с МАГАТЭ о создании БНОУ». Он подробно остановился на предыстории идеи создания Банка МАГАТЭ и представил спикеров, принимавших непосредственное участие в переговорах с МАГАТЭ и собравшихся, чтобы развеять любые мифы, которые все еще существуют, несмотря на большую разъяснительную работу, проводимую в данной сфере. Он подчеркнул, что в настоящее время около 350 атомных электростанций находятся на этапе строительства или проектирования в мире, что лишь подтверждает актуальность инициативы о создании БНОУ МАГАТЭ, который будет служить дополнительным элементом обеспечения безопасности международного ядерного топливного цикла.

Б. Садыков остановился на политическом аспекте вопроса, отметив, что «угроза использования ядерного оружия является одной из глобальных проблем, и Казахстан с первых дней независимости ведет активную политику в данном направлении. Это – отказ от ядерного оружия, закрытие Семипалатинского полигона, поддержанная ГА ООН инициатива об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний, Проект АТОМ, создание Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. В этом контексте создание БНОУ является очередным вкладом Казахстана».

Раскрывая техническую сторону создания Банка, Т. Жантикин пояснил, что под низкообогащенным ураном подразумевается уран, обогащенный до 5%. Около 90 тонн материала будет завезено на хранилище Ульбинского металлургического завода, который имеет 40-летнюю практику работы с подобным материалом. «В техническом плане ничего нового для Ульбинского металлургического завода нет. Материал безопасен», – резюмировал Т. Жантикин.

Говоря о радиационной безопасности в вопросе создания БНОУ, директор Института радиационной безопасности С. Лукашенко напомнил «азбучные истины» о том, что «природный уран представляет собой смесь трех изотопов: 234 92, 235 92, 238 92U, содержание которых ничтожно в природной руде, максимум до 0,75%. Для нужд же ядерной энергетики необходим уран, обогащенный изотопами до 4,5%. С точки зрения радиационной опасности, НОУ – это тот же самый природный уран, только переработанный. С. Лукашенко отметил, что «Казатомпром в среднем за год производит до 20 000 тонн такого материала. В Банке будет храниться около 90 тонн НОУ. С точки зрения радиации, опасности от БНОУ не больше, чем от любого другого склада на урановом руднике, которых в стране сотни».

Представитель «НК «Казатомпром» С. Кречетов затронул коммерческую сторону проекта, отметив, что никаких явных выгод от создания банка нет. Есть выгоды опосредованные, которые подразумевают статус проекта, признание Казахстана, как ответственного члена мирового сообщества, а также доверие МАГАТЭ к нашей стране. Тем не менее, коммерческая выгода от создания Банка возможна при условии участия «НК «Казатомпрома» в тендере, который будет объявлен МАГАТЭ для поставки ядерного топлива в БНОУ.

В свою очередь М. Мироненко назвал создание БНОУ «структурным шагом» в глобальной тенденции на снижение ядерных угроз.

Политолог А. Каукенов в своем выступлении указал на высокий уровень доверия международного сообщества к Казахстану, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, далекую от стабильности. Политолог отметил, что создание БНОУ повлечет за собой приход новых технологий, которые актуальны в свете развития атомной энергетики: «После нефтяного века наступит век атомной энергетики, даже несмотря на то, что мир испытывает атомофобию. Энергии солнца, ветра будет недостаточно для покрытия всех потребностей мира в электроэнергии, в котором он нуждается», – сказал он.

Директор Ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Наталья Жданова пояснила, что главной целью возглавляемой ею общественной организации является достижение широкого общественного понимания об атомной энергетике. «Ранее Ульбинский металлургический завод по своей инициативе провел пресс-конференцию для пояснения объективных предпосылок создания БНОУ, после чего подобные мероприятия неоднократно проходили как в Астане, так и в Усть-Каменогорске. Мы открыты к сотрудничеству», – отметила она.

В ходе дискуссии представители СМИ задали участникам «круглого стола» вопросы о дате запуска Банка, сроках поступления первого заказа на поставки БНОУ, вопросах транспортировки НОУ в/;из Казахстана и др. В завершение «круглого стола» СМИ были приглашены на церемонию подписания соглашения о создании в Казахстане Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, которая состоится 27 августа 2015 г. в 10.00 в здании МИД РК.



