Доступ к внедряемым технологиям должен быть максимально простым для всех горожан.

Такое мнение при посещении ситуационного центра высказал заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев. В рамках рабочего объезда с акимом Астаны Асетом Исекешевым и заместителем Генерального прокурора Маратом Ахметжановым вице-премьер обсудил и текущие воп­росы по реализации проекта «Сергек».

Аскару Жумагалиеву продемонстрировали все возможности системы фотовидеофиксации «Сергек», единый реестр административных правонарушений и систему оплаты штрафов Qamqor.

Как отметил Асет Исекешев, установка камер «Сергек» и План по реализации принципа «нулевой терпимости» способствовали снижению количества преступлений в среднем на 30%, ДТП – на 18%. Во время посещения ситуационного цент­ра вице-премьер дал поручение МВД ускорить процедуры интеграции информационных систем МВД и Генеральной прокуратуры. Между тем на сегодня первый этап установки камер завершился. В Астане установлено и интегрировано 6 365 камер. Охват всего города камерами «Сергек» будет завершен уже до 1 июня нынешнего года.

Делегация oзнакомилась также с работой офиса Astana LRT. Программно-аппаратный комплекс позволяет централизованно управлять светофорами и системами видеонаблюдения. Как пояснили специалисты, в рамках проекта ITS на остановках установлены табло информирования пассажиров о времени прибытия автобусов.

– Мы сегодня увидели, что проекты готовы, они корректно работают, акимат оперативно реагирует на жалобы и обращения жителей. Нам осталось провести еще одну важную работу – доработать мобильное приложение, в котором будет доступна вся информация. Ведь внедряемые технологии обеспечивают наши с вами безопасность и комфорт. Значит, доступ к ним должен быть максимально простым для всех горожан, – отметил вице-премьер.