Безопасность как фактор доверия

Цифровизация
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

Развитие устойчивости позволит защитить данные и сохранить работу важных систем при сетевых атаках

Фото: Кудайбергена Кожанова, автора

Сегодня мы живем в цифровых реалиях: онлайн получаем госуслуги, переводим деньги, передаем личные данные. Но насколько это безо­пасно? Персональные данные стали дорогой валютой на черном рынке, по­этому защита этой информации теперь лежит на плечах государственных и частных организаций. От того, насколько быстро они обнаруживают угрозы и эффективно реагируют на них, зависят доверие граждан к цифровым сервисам и устойчивость критически важных систем.

Этой теме была посвящена прошедшая во Дворце независимости международная конференция KazHackStan, которая проводится с 2017 года. Это крупнейшая в Центральной Азии профессиональная площадка, объединяющая государство, бизнес, технологические компании, международных экспертов и айтишное сообщество. В течение двух дней участники обсуждали угрозы и проверяли навыки защиты на практике. Мероприятие прошло в рамках AI Month, а в его программе было заявлено более ста казахстанских и зарубежных спикеров.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на открытии конференции отметил, что развитие цифровой инфраструктуры повышает требования и к ее защищенности. В Казахстане определено более 400 критически важных цифровых объектов, действует Национальный координационный центр кибербезопасности, работают более 40 центров оперативной кибербезопасности и 10 испытательных лабораторий. По его словам, обсуждаемая на конференции тема – это вопрос национальной безопасности, устойчивости государства, экономики и доверия граждан, и в этой ситуации государственные структуры, бизнес, научное и профессиональное сообщества должны действовать сообща.

Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов назвал интернет-мошенничество одной из наиболее актуальных угроз для граждан. Преступники используют социальную инженерию, цифровые платежи и возможнос­ти искусственного интеллекта. Поэтому предупреждение таких преступлений требует совместной работы полиции, финансовых организаций, операторов связи и IT-компаний.

Эти задачи определили содержание первого дня конференции. Во время лекций и дискуссий участники говорили о защите от мошенничества, утечках персональных данных, цифровых фейках и дипфейках, а также о безопасности критически важной инфраструктуры. Во второй день внимание сместилось к безопас­ной разработке: специалисты обсудили защиту облачных систем, поиск уязвимостей и реальные киберинциденты, демонстрировали атаки и способы противодействия им.

Практическая часть прошла на киберполигоне CyberKumbez, моделирующем город и его инф­раструктуру в цифровом формате. Здесь 40 команд нападающих искали уязвимости в специально созданных системах, а 16 команд защитников обнаруживали атаки и пытались сохранить работоспособность этих систем. Состязание шло круглосуточно: как подчерк­нули организаторы, такой формат позволяет погрузиться в условия, приближенные к реальным, когда кибератаки продолжаются без перерыва днями напролет. Кстати, для атакующих, успешно взломавших защиту условного банка, был предусмотрен дополнительный приз.

С подготовкой будущих специа­листов по кибербезопасности связано еще одно соревнование. На конференции проходил очный этап отбора школьников в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде 2027 года в Италии по этому нап­равлению. В итоге из 40 участников выбрали 10.

Во Дворце независимости также были представлены стенды компаний и интерактивные зоны. Здесь каждый мог попробовать сыграть партию с ИИ-роботом в зоне KazChess, поиграть с AI Dog, а также полюбоваться собой в AI-зеркале с различными интересными функциями.

Для Казахстана, расширяющего цифровые услуги и применение ИИ, важна связь обсуждения угроз с практикой защиты – проверкой существующих и новых систем, подготовкой специалистов и взаимодействием организаций при инциденте. От этой работы зависит, смогут ли необходимые людям сервисы оставаться доступными при кибератаках.

#цифровизация #кибербезопасность #Международная конференция #KazHackStan

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