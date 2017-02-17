Безопасность – общее дело

На открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему ­«Угрозы международному миру и безопасности путем осуществления террористических актов: защита критически важной инфраструктуры» выступил заместитель секретаря Совета Безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов. Также он принял участие в голосовании по резолюции СБ ООН, направленной на предотвращение террористических нападений на важные объекты инфраструктуры.

Азамат Абдымомунов информировал участников мероприятия о принимаемых Казахстаном мерах по обеспечению безопас­ности критически важной инфраструктуры страны. Особое внимание было уделено вопросам защиты стратегических объектов и кибербезопасности.

Также замсекретаря казахстанского Совбеза провел ряд встреч с высокими должностными лицами ООН. В ходе беседы с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей было обсуждено продвижение вопросов региональной безопас­ности в Центральной Азии, а также укрепления мирного процесса в Афганистане в контексте непостоянного членства Казахстана в Совбезе ООН.

Во время встречи с руководителем Целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий Джехангиром Ханом были рассмотрены перспективы более активного вовлечения соответствующих структур ООН в обеспечение региональной безопасности в Центральной Азии, а также вопросы реализации конкретных проектов при содействии Целевой группы и Целевого фонда исполнительного директората Контртеррористического комитета.

В беседе с заместителем исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического комитета СБ ООН Вэйсюнь Ченем были затронуты вопросы выполнения Казахстаном соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН в сфере противодействия терроризму.

Провел переговоры Азамат Абдымомунов и с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсусом, обсудив с ним перспективы дальнейшего взаимодействия в области миротворчества и возможного направления казахстанских военных наблюдателей в одну из миротворческих миссий. Со стороны ООН был отмечен высокий уровень подготовки казахстанского миротворческого подразделения «Казбат» по результатам проведенной в ноябре прошлого года оценки экспертами ООН, а также вклад казахстанских офицеров в текущие операции ООН. Как известно, на данный момент одиннадцать казахстанских военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН по проведению референдума в отношении Западной Сахары и Кот-д’Ивуаре, а еще четверо продолжают выполнять миссию.

Еще одна встреча у казахстанского представителя состоялась с экспертами Секретариата ООН и Группы по аналитической поддержке и наблюдению за ­санкциями, оказывающими содействие работе комитетов Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении террористических организаций, а также Сомали и Эритреи, в которых в настоящее время председательствует Казахстан. В ходе переговоров были обсуждены актуальные воп­росы повестки дня и мандаты упомянутых вспомогательных органов СБ ООН.