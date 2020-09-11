Безопасность прежде всего

Вопросы организации учебного процесса на 2020–2021 годы с учетом эпидситуации были обсуж­дены вчера на площадке Службы центральных коммуникаций. В целом в Казахстане 77% из 3 млн 400 тыс. учащихся начали обучение в дистанционном формате. Открыты дежурные классы и малокомплектные школы с общим контингентом 800 тыс. учащихся. Как сообщил на брифинге заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, на сегодня Министерством образования и науки выработаны предложения и по второму этапу возобновления работы школ в штатном режиме.

– Все предложения, которые поступают из министерств здравоохранения, образования и науки, будут детально рассмот­рены Правительством, и будут приняты взвешенные решения, в первую очередь отвечающие интересам и безопасности детей, – отметил вице-премьер РК.

Сегодня в Казахстане ситуация с COVID-19 стабильная, основные показатели заболеваемости и смертности идут на снижение, но все же есть повод для беспокойства. Мониторинг соседних и других стран показывает резкое повышение заболеваемости, в частности в европейском регио­не. Прирост заболеваемости в странах СНГ составляет 0,5%, что в 5 раз выше, чем в Казахстане.

Для предотвращения возможной второй волны КВИ сохранена часть ограничительных мер, в том числе формат дистанционного обучения в школах всех форм собственности. По словам минист­ра здравоохранения Алексея Цоя, сохранение онлайн-обучения для организаций образования обусловлено рядом причин. Во-первых, с марта в Казахстане зарегистрировано 2 418 случаев коронавирусной инфекции среди детей, из них 98% выздоровели. Установленные требования к школам для очного обучения, такие как бесконтактная термометрия, наполняемость классов, социальная дистанция, масочный режим, не дают полного контроля над заболеваемостью. Детей, особенно младших классов, сложно удержать в одном месте в течение длительного времени.

– Сегодня рано говорить о стабильной эпидемиологической ситуации в школах, так как с 1 сентября еще не прошел даже один инкубационный период в 14 дней, чтобы дать оценку ситуа­ции с учетом онлайн-обучения и дежурных классов в школах чис­ленностью до 180 учащихся, – сказал Алексей Цой.

Не следует забывать и про ежегодный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. До 70% заболевае­мости этими инфекциями регист­рируется среди детей до 14 лет, а перенесшие их, в силу снижения иммунитета, наиболее подвержены риску заражения и заболевания коронавирусом.

– Для нас сейчас очень важно удержать темпы снижения, которые у нас сейчас есть по стране, не допустить заболеваемости среди наших детей. Поэтому первую четверть мы предлагаем сохранить в дистанционном формате. В дальнейшем, когда мы изучим ситуацию с заболеваемостью в наших организованных коллективах, вынесем данный вопрос на межведомственную комиссию и будем дополнительно рассматривать, – доложил министр.

Казахстан, по словам Алексея Цоя, готовится, как и все страны, к возможной второй волне подъе­ма коронавирусной инфекции.

– Мы планируем развернуть 71 126 коек. В настоящий момент функционирует 10 257 и 15% коечного фонда занято пациентами, которые сейчас болеют коронавирусной инфекцией или коронавирусоподобной пневмонией. Запланировали строительство порядка 13 модульных инфекционных больниц, 2 крупные клиники находятся на этапе реконструкции, 3 640 мобильных бригад на уровне поликлиник для обслуживания граждан организованы, 5 998 аппаратов ИВЛ будет поставлено в текущий эпидсезон, 21 566 коек обеспечат подачей кислорода, – доложил глава ведомства.

Также 1 167 единиц санитарного автотранспорта будет дополнительно закуплено и поставлено в регионы. В области направят 100 передвижных медицинских комплексов, 53 рентгеноаппарата. Определены двухмесячные запасы лекарственных средств, которые сейчас доведены до каждой клиники и поликлиники. Закуплено 2 199 990 доз вакцины против гриппа, и в период с 15 сентября по 15 октября начнется массовая иммунизация против гриппа во всех регионах Казахстана.

Что касается казахстанской вакцины против коронавируса, то на нее возлагаются большие на­дежды. По информации минист­ра, она сейчас вступает в фазу 1–2 испытаний. После прохождения этапов клинических исследований, если будет стойкий эффект, который был виден на доклинических исследованиях, данная вакцина, пройдя все испытания, будет в Казахстане зарегистрирована и в дальнейшем допущена на рынок.

В ходе брифинга были подняты вопросы выделения финансов на дистанционное обучение. По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, с 2016 года выделено 12 млрд тенге именно на Интернет в 7 тыс. школах.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин добавил, что сельские школы обеспечены 8-мегабитным Интернетом. Но для повышения его качества в 1 250 населенных пунктах, в которых оптика проводится, операторами связи было вложено порядка 60 млрд тенге.

– Это инвестиционный проект. То есть 60 миллиардов тенге операторы связи вкладывают в проведение оптики в село. «Казахтелеком» и «Транстелеком» в основном взялись за этот проект, – подчеркнул Багдат Мусин. По его словам, стартовавший 3 года назад проект по доведению до населенных пунктов оптического кабеля до конца года будет завершен.