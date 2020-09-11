Безопасность прежде всего
Гуляим Тулешева
Вопросы организации учебного процесса на 2020–2021 годы с учетом эпидситуации были обсуждены вчера на площадке Службы центральных коммуникаций. В целом в Казахстане 77% из 3 млн 400 тыс. учащихся начали обучение в дистанционном формате. Открыты дежурные классы и малокомплектные школы с общим контингентом 800 тыс. учащихся. Как сообщил на брифинге заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, на сегодня Министерством образования и науки выработаны предложения и по второму этапу возобновления работы школ в штатном режиме.