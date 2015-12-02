​Безопасность – прежде всего

В частности, призыв Президента о мирном решении международных споров касается недавно вспыхнувшего конфликта между Россией и Турцией в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом. Как мы знаем, с каждым днем отношения между двумя странами осложняются, вводятся санкции и высказываются обвинения.

Озвученное Президентом Послание народу Казахстана дает оценку существующей ситуации в мире. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда выступает за решение любых конфликтов мирным путем. Он отметил, что начиная со времен премьер-министра Демиреля и президента Ельцина много лет работал для того, чтобы сблизить позиции России и Турции, сделать их дружественными. По словам Главы государства, нужно дорожить и ценить построенные за много лет отношения. Глава государства подчерк­нул, что сегодня сторонам необходимо проявить ответственность для сохранения отношений. В связи с этим для полного выяснения инцидента и поиска выхода из сложившегося положения было предложено создать двустороннюю комиссию.

Нурсултан Назарбаев призвал коллег сесть за стол переговоров, определить детали случившегося, найти виновных, наказать, признать ошибки и восстановить отношения. Этот миротворческий посыл Главы государства имеет мудрое значение, особенно в условиях непростой международной обстановки и ухудшающейся военной ситуации в мире.

Для Казахстана Россия и Турция всегда являлись не просто стратегическими и бизнес-партнерами, нас объе­диняют общие культурные, духовные и исторические связи. Мы дорожим нашими дружескими отношения­ми. Только на почве мира и здоровых добрососедских отношений можно говорить о совместных планах развития экономики и политических взаимоотношений.

В своем Послании Президент отметил, что сегодня мир стал нестабильным, он меняется быстрыми темпами. Наступает другая эпоха. На наших глазах возникает новая глобальная реальность с иными возможностями и рисками. Сегодня на экономику Казахстана негативно влияет ряд внешних факторов, вызванных обвалом на мировых рынках.

Кроме того, в разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, глобальная экономика испытывает давление политических факторов. Ведущие державы ввели санкции друг против друга, между ними резко снизилось доверие. Как говорит Глава государства, нестабильность и конфликты в регионе Ближнего и Среднего Востока, Северной и Центральной Африки привели к масштабным потокам беженцев.

Каждый день приносит сообщения о террористичес­ких актах и гибели десятков людей. Серьезную угрозу миру представляет сейчас международный терроризм. .

Учитывая новые вызовы международной оборонной политики, необходимо уделить внимание развитию обороны и вкладывать силы и средства в обеспечение безо­пасности как в стране, так и в мире.

Укрепление обороноспособности Казахстана, обеспечение национальной и международной безопас­ности являются ключевыми вопросами в каждом Послании Главы государства народу Казахстана. Сегодняшние вызовы, непростая политическая и военная ситуация в мире не дают повода для расслабления.

Нурсултан Назарбаев неоднократно говорил, что одной из важных наших задач является содействие международному сооб­ществу в предотвращении и прекращении вооруженных конфликтов, а также оказание гуманитарной помощи. Основными принципами нашей деятельности являются законность, соблюдение норм международного права, беспристрастность и нейтральность, уважение обычаев и традиций наций и народностей.

Для мирового сообщества важно предупреждение разногласий сторон, недопущение перерастания конфликтов в вооруженное противостояние, содействие прекращению насильственных действий дипломатическими методами. Любой конфликт лучше всего предупредить. Однако если он произошел, необходимо принять все меры для его урегулирования.

По мнению Главы государства, развитие мира будет происходить на фоне жесткой конкуренции мировых и региональных цент­ров силы. Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей. Что очень важно, невзирая на новые вызовы глобального мира, Президент выразил уверенность, что Казахстан и дальше будет укреплять обороноспособность, экономику, социальную политику и обеспечивать национальную безопасность в стране.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что на сегодня Казахстан состоялся и как суверенная национальная экономика, включенная в глобальные хозяйственные связи, и как государство, ставшее полноценным участником мировых процессов. Как отметил Президент, мы вместе выдержали немало испытаний, закалились и окрепли. Добились невиданных во всей нашей истории темпов успешного экономического развития. Теперь нам важно сохранить и приум­ножить наши цен­ности и достижения и двигаться только вперед.