Безопасность прежде всего

Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности во главе с Аскаром Шакировым посетили столичную воинскую часть 5573 Национальной гвардии.

– Национальная гвардия входит в единую систему органов внутренних дел Рес­публики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. Также на Национальную гвардию возложены другие задачи. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по количественному и качественному совершенствованию Национальной гвардии. Под руководством заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Еркина Ботаканова вышеуказанные задачи постепенно реализуются, – отметил Халық Қаһарманы, главный воспитатель Нацгвардии полковник Кайрат Умбетов.

В ходе встречи руководство воинской части проинформировало сенаторов о служебно-боевой деятельности соединения. Депутатам были продемонстрированы условия проживания, подготовка к боевой службе по охране общественного порядка, материально-техническое обеспечение, порядок работы со служебными собаками.

– Безопасность нашей страны, безусловно, на первом месте. Сегодня, ознакомившись с воинской частью, мы убедились в материально-техническом обеспечении и боевой готовности бойцов Нацгвардии, – сказал депутат Сената Геннадий Шиповских.

Его коллега сенатор Галиаскар Сарыбаев отметил, что столичная оперативная брига­да является одной из образцовых воинских частей во всем Казахстане.

В ходе встречи был поднят ряд вопросов, для решения которых используется дальнейшая законодательная деятельность депутатов, проинформировала пресс-служба НГ РК.