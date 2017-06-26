​Безопасность прежде всего

Столбик термометра уже которую неделю не опускается ниже +30 градусов. Это значит, наступил пожароопасный период, приносящий много хлопот сотрудникам спасательных служб. С начала года в Алматинской области, где площадь государственного лесного фонда составляет пять миллионов га, уже случилось 158 возгораний травостоя. В целях предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров департаментом ЧС создано 39 оперативных мобильных групп, акиматы районов и городов сформировали 360 добровольных противопожарных подразделений.

Как сообщил на специальном совещании начальник областного ДЧС Дарын Байсариев, регулярно проводятся гарнизонные учения, совершенствуются навыки пожаротушения. Тем не менее местным властям необходимо активизировать работу по оснащению постов добровольных пожарных дружин, а также организовывать мероприятия по профилактике несчастных случаев в связи с началом купального сезона.

Аким области Амандык Баталов поручил уделить особое внимание пожароопасным участкам и привести в состояние постоянной готовности водно-спасательные службы. Необходимо регулярно информировать население о правилах поведения на воде. К сожалению, с начала года в реках Жетысу утонули несколько человек, в том числе дети, оставленные родителями без присмотра. Контроль за ходом проведения профилактических мероприятий на местах возложен на заместителей акима области.

Добавим, что пожароопасная ситуация обострилась не только в лесо­степной зоне, но и в населенных пунктах. На днях на территории аэропорта Талдыкоргана близ склада ГСМ загорелся топливозаправщик насосной станции. В течение получаса пожар был локализован, при этом обширные ожоги получили двое мужчин: инспектор службы безопас­ности аэропорта Рахат Каметаев и техник Рустам Мусабеков. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую многопрофильную больницу, однако Рахат Каметаев в тот же день скончался, не приходя в сознание. К несчастью, врачам не удалось спасти и его напарника Рустама Мусабекова, который продержался на аппарате искусственного дыхания еще пять дней.