Безопасность в Азии: новая структура и концепция

На нашу страну возложено не только высокое доверие, но и большая ответственность. Китайская сторона придает большое значение саммиту СВМДА в Шанхае и напряженно проводит последние подготовительные работы. На данный момент почти 40 стран и международных организаций подтвердили участие, среди гостей будут 14 глав государств, правительств и 8 международных организаций. По числу участвующих стран и масштабу предстоящий саммит будет самым большим с момента создания СВМДА, и Китай надеется на то, что при усилиях всех стран-участниц это событие станет вехой в истории совещания.

Стоит отметить, Нурсултан Назарбаев внес неоценимый личный вклад в развитие СВМДА, без его участия был бы невозможен нынешний успех этого международного форума. Именно Президент РК в 1992 году в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул идею о создании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В те времена Казахстан, недавно провозгласивший независимость, стоял на нелегком пути становления и строительства страны, а эта инициатива полностью продемонстрировала международный кругозор и дальновидность казахстанского Лидера как выдающегося политика. За более чем 20 лет своего существования СВМДА, постепенно укрепляясь и созревая, превратилось в крупнейший многосторонний форум по безопасности в регионе, который в настоящее время объединяет 24 государства-члена и еще 13 стран и международных организаций обладают при нем статусом наблюдателя. Руководствуясь своими основными целями, широко признанными странами Азии и мировым сообществом, СВМДА вносит важный и особый вклад в сохранение мира и стабильности в Азии и в мире в целом.

Сегодня Азия – это регион с самыми быстрыми темпами развития и огромным потенциалом, здесь в течение многих лет ситуация в плане безопасности сохраняется в целом стабильная. Стремление к миру, стабильности и развитию стало общим видением стран региона. Однако же в Азии также сосредоточено немало горячих проблем. На отношения между странами региона накладывают отпечаток исторические события. Под влиянием уже современных внутренних и внешних факторов в последние годы растут вызовы безопасности, в числе которых терроризм, стихийные бедствия, киберпреступность и другие нетрадиционные угрозы. Более того, в одностороннем порядке провоцируются споры, ускоряется наращивание вооружения. Некоторые действия направлены на отрицание итогов мировой антифашистской войны, что бросает вызов послевоенному миропорядку во вред миру и стабильности в Азии.

В нынешнем году отмечается столетие со дня начала Первой мировой войны и 75-летие начала Второй мировой войны. Они стали катастрофой для всего человечества, в том числе и для народов Азии, вследствие которых глобальное развитие потерпело серьезный удар. Опыт прошлого – урок для будущего. Безопасность является гарантией развития и прогресса Азии. Без нее развитие не может быть устойчивым, и даже достигнутые успехи могут быть нивелированы в один день. В условиях многополярности, экономической глобализации и демократизации международных отношений реагирование на вызовы безопасности и создание мирной и стабильной Азии должны идти в ногу со временем. Нужно отбросить старые идеи, не удовлетворяющие требованиям современности. Обеспечение безопасности больше не должно быть антагонистической игрой. Нельзя заботиться только о своей защищенности и не думать о других или сохранять свою безопасность в ущерб другим. Мышление времен «холодной войны» о том, что если не «свои», то враги, а также создание групп и военных союзов, выстроенных против «не своих», больше не должны существовать. Гегемонизм, силовая политика, угнетение сильными слабых, грубое вмешательство во внутренние дела других стран или угроза применения силы не должны иметь место. В новой обстановке азиатские страны, для того чтобы добиться всеобъемлющей, кооперативной, всеобщей и устойчивой безопасности, должны развивать новую ее концепцию, которая будет базироваться на принципах взаимной ответственности, доверия и выгоды, равенства и сотрудничества.

Всеобъемлющая безопасность – это понятие, включающее в себя не только традиционную военную составляющую, но также и политическую, экономическую, культурную, информационную, экологическую безопасность. Все эти компоненты складываются в цельную систему. Вместе с тем безопасность должна обеспечиваться комплексной политикой и конкретными действиями, которые могут искоренить угрозы безопасности.

Кооперативная безопасность означает, что безопасность должна обеспечиваться путем сотрудничества. Как отметил Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на саммите стран Восточной Азии: «С одной палочкой еды не возьмешь, сможешь взять только двумя. Одну палочку сломать легко, а связку очень трудно». То есть в общем и целом безопасность в Азии зависит от сплоченности и взаимодействия стран региона. Мы должны укреплять диалог и сотрудничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и других сферах на основе углубления взаимоуважения и доверия, стремиться к взаимопониманию и надлежащему урегулированию разногласий, чтобы добиться кооперативной безопасности.

Всеобщая безопасность подразумевает безопасность всех заинтересованных сторон. Азия является диверсификационным регионом, где у разных стран имеются разные озабоченности в сфере безопасности. Азиатские страны должны установить концепцию «объединения судеб». Защищая свою безопасность, мы должны уважать озабоченности других стран и создать условия для обеспечения их безопасности и таким образом достичь совместного выигрыша.

Устойчивая безопасность, очевидно, означает обеспечение безопасности коренным образом и в долгосрочном плане. Мы не должны применять краткосрочные, временные меры. Надо взять на себя ответственность за будущие поколения, неуклонно и последовательно продвигать дело сохранения безопасности. Нужно установить правильную концепцию, создать надежный механизм по ее поддержанию, непрерывно увеличивать вложения в дело безопасности и содействовать долгосрочному миру и спокойствию.

Все это невозможно без соответствующей структуры, которая отвечает реалиям ситуации безопасности в регионе и удовлетворяет требованиям заинтересованных сторон. После многолетнего развития СВМДА превратилось в полезную платформу для укрепления взаимопонимания и доверия между азиатскими странами. Шанхайская организация сотрудничества, региональный форум АСЕАН, Расширенная конференция министров обороны АСЕАН, Саммит стран Восточной Азии и другие механизмы тоже достигли немалых результатов сотрудничества в области нетрадиционной безопасности и пользуются все большим признанием и вниманием. Нам следует в духе открытости, толерантности и поисков общего развивать региональное сотрудничество по строительству механизмов обеспечения безопасности, чтобы они дополняли друг друга и взаимодействовали как целостная и всесторонняя система сотрудничества в Азии.

Китай расположен на азиатском континенте, который является и фундаментом его процветания. Безопасность в Азии крайне важна для Китая. Сохранение и содействие безопасности в Азии не только ответственность Китая как азиатской страны, но и обязательное требование для своего стабильного развития. В течение долгого времени наша страна прилагает неустанные усилия и вносит позитивный вклад в обеспечение безопасности региона.

Во-первых, Китай стремится эффективно решать свои внутренние дела. Численность его населения составляет одну треть от всей Азии. Он граничит с 14 странами на суше и 6 странами на море. Стабильность и безопасность всей Азии во многом зависят от стабильности и безопасности Китая. Мы сосредоточенно ведем строительство и всем сердцем и помыслами стремимся к развитию, не доставляя беспокойство другим и не перекладывая груз собственных противоречий и проблем на других, думаем, что это само собой является вкладом в поддержание безопасности в Азии.

Во-вторых, Китай придает мощный импульс развитию и процветанию Азии. Страна стремится к совместному с близкими соседями движению вперед. Вклад Китая в рост экономики Азии превысил 50%, в настоящее время он является крупнейшим торговым партнером и экспортным рынком многих азиатских государств, а китайские инвестиции в другие страны и районы Азии составляют 70% от его совокупного объема внешних инвестиций. В прошлом году на Совещании по внешней политике Китая в отношении сопредельных государств Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию по сотрудничеству с соседними странами – «дружественность, искренность, взаимовыгодность и толерантность». Создание «Экономического пояса Шелкового пути», «Морского Шелкового пути XXI века», модернизированной версии зоны свободной торговли Китай – АСЕАН и другие инициативы по сотрудничеству находятся на этапе активной реализации. Взаимовыгодное сотрудничество Китая с соседними странами встало на новый исторический старт.

В-третьих, Китай активно стремится к урегулированию региональных острых и сложных проблем. Выступает в качестве посредника в иранской и северокорейской ядерной проблеме и прилагает большие усилия для содействия миру и стабильности. Большое внимание уделяет продвижению процесса политического примирения и экономического возрождения Афганистана. В текущем году в Китае состоится 4-я конференция министров иностранных дел Стамбульского процесса. Мы будем вместе со всеми заинтересованными сторонами оказывать Афганистану помощь на его пути к улучшению политической, экономической ситуации и безопасности, чтобы на афганской земле наступил долгожданный мир.

В-четвертых, Китай надлежащим образом разрешает территориальные споры на море с соседями.

И в-пятых, КНР углубляет сотрудничество с азиатскими партнерами в области нетрадиционной безопасности, объединенными усилиями противостоит таким вызовам, как терроризм, изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, серьезные стихийные бедствия. По всем этим направлениям были достигнуты важные успехи. Китай также оказывает и другую помощь, в том числе кадрами и технологиями, для того чтобы повысить уровень реагирования на вызовы в целом.

…Из Алматы в Стамбул и вплоть до Шанхая СВМДА прошло непростой путь, стало значимым форумом для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества в Азии, платформой для диалога и поисков взаимопонимания между разными цивилизациями и странами. Как недавно отметил министр иностранных дел КНР Ван И, самое большое значение СВМДА заключается в том, что оно позволило азиатским странам осознать актуальность и важность сотрудничества в области безопасности и согласиться единым голосом объявить: в решении дел в Азии ведущую роль должны играть азиатские страны, безопасность в Азии прежде всего должны обеспечить азиатские страны путем укрепления сотрудничества, и они в полной мере справятся с этим. В качестве нового председательствующего государства в СВМДА Китай глубоко осознает свою большую ответственность и будет серьезно выполнять свои обязанности. Укрепляя диалог, взаимодоверие и взаимодействие, мы будем стремиться к установлению новой концепции безопасности в Азии, продвигать всеобщую, всеобъемлющую и кооперативную безопасность и тем самым вносить позитивный вклад в строительство мирной, стабильной и объединенной Азии!

Лэ ЮЙЧЭН, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан