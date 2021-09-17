​Безопасность в каждый дом

Подразделениями МЧС проводится республиканская акция по разъяснению населению требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Как отметили в ведомстве, на первом этапе акции было организовано посещение жилья социально уязвимых слоев населения, детей-сирот совместно с представителями органов социальной защиты, образования, здравоохранения, в том числе для определения объема необходимой социальной помощи. В ходе второго этапа профилактической работой охвачены те жилые дома, которые больше всего подвержены возникновению ЧС, связанных с автономными сис­темами отопления.

Между тем с начала года в стране зарегистрировано 7 515 пожаров, на которых спасены 1 018 человек, погиб 251 человек, 217 получили ожоги и отравления различной степени тяжести.

– По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число погибших возросло на 20%, травмированных – на 18%, – сказал начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

По данным МЧС, более 4 тыс. пожаров произошло в жилом секторе, что составляет 58% от их общего количества. При этом 70% от всех погибших в пожарах людей приходится на отопительный период.

– За прошедший отопительный период наблюдается рост количест­ва пожаров на 9%, а также гибель людей в пожарах и погибших от отравления угарным газом. Следует отметить, что на рост показателей существенно повлияла самоизоляция в период пандемии, а также введение карантинных ограничений с переводом адрес­ной профилактической работы на уведомительный порядок путем проведения бесконтактных мероприятий, – отметил Ерлан Турегелдиев.

К таким мероприятиям относятся распространение памяток и инструкций через почтовые ящики и через средства массовой информации. Вместе с тем, по его словам, проделанная за последние годы работа показала значительное снижение количества пожаров в домах социально уязвимых слоев населения, а именно – более чем в 18 раз.

Положительную роль в профилактике пожаров играют и установленные в домах датчики угарного газа и газоанализаторы. Так, в прошлые отопительные сезоны сработали 36 отопительных датчиков. Около 100 человек удалось спасти. Только вот их установка носит чисто рекомендательный характер, делать это жителей не обязывают.

В завершение брифинга представитель ведомства в очередной раз напомнил о нарушениях правил пожарной безопасности, за которые в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено административное взыскание, штраф или предупреж­дение. Так, административная ответственность предусмотрена за курение и выброшенные окурки в неположенном месте, хранение на балконах горючих веществ.

Кроме того, в соответствии с требованиями пожарной безопас­ности все пути эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. К слову, в преддверии нового учебного года по этой части были проверены все объекты образования. Соответствующие предписания выданы тем заведениям, где имеются нарушения.

Помимо прочего, для учащихся школ организовано 1 400 уроков в режиме онлайн, 1 тыс. лекций, инструктажей, отправлены видеоролики по пожарной безопасности в родительские чаты на мессенджер WhatsАpp. Проведены и акции «За безопасность вместе», «Останови огонь!», «Безопасное детство» и т. д.