Безопасность – в наших руках

Как сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК, с начала купального сезона, то есть с 1 июня, по республике спасено 219 человек, в том числе 43 ребенка. К сожалению, помочь удалось не всем: жертвами утопления стали 233 человека, среди которых 70 детей.

Причинами трагедий становятся в первую очередь недооценка собственных сил, купание в нетрезвом виде, неумение плавать, нарушение правил при ловле рыбы. Случаются трагедии и во время катания на плавательных средствах.

Во избежание несчастных случаев в этом году внедрены новые методы и способы профилактики чрезвычайных ситуаций на водое­мах. По стране определены 515 разрешенных мест для купания, в том числе 131 коммунальный и 303 частных пляжа. Дополнительно акиматами оборудовано 43 пляжа, а под ответственностью частников находится еще 33 укомплектованных всем необходимым пляжа.

Что касается условий для детей, то на городских пляжах организованы так называемые лягушатники для купания, в которых спасатели учат малышей навыкам плавания. Пройти курс юного пловца удалось уже 2 925 детям.

Кроме того, с начала года ведется активная профилактическая и агитационная работа с населением по соблюдению правил безопасности на водоемах. Также силами спасателей совместно с полицейскими проведено более 30 тыс. патрулирований и рейдов, к административной ответственности за нарушение установленных правил привлечено 3 328 нарушителей.

Ведомство также проводит профилактические мероприятия по пожарной безопасности.

Согласно данным МЧС, с начала пожароопасного периода в стране зарегистрировано 485 лесных и 35 степных пожаров, а также более 2 тыс. возгораний степных массивов. Наиболее крупные природные пожары зафиксированы в Карагандинской и Акмолинской областях, в результате которых погибли два человека.

Между тем в Казахстане, как рассказал заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Марат Хасенов, с начала года выявлено почти 70 тыс. нарушений пожарной безопасности.

Основными причинами пожаров по-прежнему становятся нарушения при монтаже и технической экс­плуатации электрооборудования (34%), нарушения правил пожарной безопасности при эксплуа­тации отопительных приборов (16%) и неосторожное обращение с огнем (28%).

Пожарные обращаются к казахстанцам с призывом соблюдать требования пожарной безопас­ности при нахождении в лесных и степных массивах. Тем более что, по сведениям Казгидромета, в следующем месяце на большей части территории республики, в особенности в южной, центральной, западной областях, температура воздуха будет достигать 38°, что приведет к сохранению высокого уровня пожарной опасности.