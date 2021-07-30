Безопасность – в наших руках

Александра Власова

Как сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК, с начала купального сезона, то есть с 1 июня, по республике спасено 219 человек, в том числе 43 ребенка. К сожалению, помочь удалось не всем: жертвами утопления стали 233 человека, среди которых 70 детей.

Причинами трагедий становятся в первую очередь недооценка собственных сил, купание в нетрезвом виде, неумение плавать, нарушение правил при ловле рыбы. Случаются трагедии и во время катания на плавательных средствах.

Во избежание несчастных случаев в этом году внедрены новые методы и способы профилактики чрезвычайных ситуаций на водое­мах. По стране определены 515 разрешенных мест для купания, в том числе 131 коммунальный и 303 частных пляжа. Дополнительно акиматами оборудовано 43 пляжа, а под ответственностью частников находится еще 33 укомплектованных всем необходимым пляжа.

Что касается условий для детей, то на городских пляжах организованы так называемые лягушатники для купания, в которых спасатели учат малышей навыкам плавания. Пройти курс юного пловца удалось уже 2 925 детям.

Кроме того, с начала года ведется активная профилактическая и агитационная работа с населением по соблюдению правил безопасности на водоемах. Также силами спасателей совместно с полицейскими проведено более 30 тыс. патрулирований и рейдов, к административной ответственности за нарушение установленных правил привлечено 3 328 нарушителей.

Ведомство также проводит профилактические мероприятия по пожарной безопасности.

Согласно данным МЧС, с начала пожароопасного периода в стране зарегистрировано 485 лесных и 35 степных пожаров, а также более 2 тыс. возгораний степных массивов. Наиболее крупные природные пожары зафиксированы в Карагандинской и Акмолинской областях, в результате которых погибли два человека.

Между тем в Казахстане, как рассказал заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Марат Хасенов, с начала года выявлено почти 70 тыс. нарушений пожарной безопасности.

Основными причинами пожаров по-прежнему становятся нарушения при монтаже и технической экс­плуатации электрооборудования (34%), нарушения правил пожарной безопасности при эксплуа­тации отопительных приборов (16%) и неосторожное обращение с огнем (28%).

Пожарные обращаются к казахстанцам с призывом соблюдать требования пожарной безопас­ности при нахождении в лесных и степных массивах. Тем более что, по сведениям Казгидромета, в следующем месяце на большей части территории республики, в особенности в южной, центральной, западной областях, температура воздуха будет достигать 38°, что приведет к сохранению высокого уровня пожарной опасности.

Популярное

Все
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Ученый, идущий в ногу со временем
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Большое обновление
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам        газоснабжения и электроэнергетики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития  машиностроения  и  транспорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Сын своей земли
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Ставка требует баланса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Код обновления
Мастер слова
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Главное – выдержка
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]