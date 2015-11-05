​Безопасность – в приоритете

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Абай ТАСБУЛАТОВ, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Во-первых, это нужно для укрепления и развития сложившихся отношений между нашими странами. Во-вторых, что тоже очень важно, встреча позволит расставить многие точки в вопросах мировой безопасности. И, наконец, от визита Главы государства в страну стоит ожидать многих позитивных изменений в продвижении инвестиций, бизнеса, туризма, нефтехимической и других отраслей экономики.

В Лондоне состоялась встреча Президента Нурсултана Назарбаева с Премьер-министром Объединенного Королевства Дэвидом Кэмероном, в ходе которой лидеры «сверили часы» в ряде позиций двустороннего сотрудничества, рассмотрели ключевые аспекты дальнейшей активизации торгово-экономического взаимодействия, а также обсудили вопросы региональной безопасности. Английский премьер заявил, что Казахстан достиг потрясающих успехов в области привлечения инвестиций, развития индустрии и торговли.

Также Президент провел встречи с главами промышленных компаний и деловых кругов Великобритании. Нурсултан Назарбаев призвал представителей английского бизнеса к активному и плодотворному сотрудничеству, подчеркнул наличие потенциала для дальнейшей совместной работы, отметив, что наша страна продолжит деятельность по созданию лучших условий для инвесторов.

Стоит отметить, что график визитов Главы государства в ближайшие дни довольно насыщен. Ожидается, что Нурсултан Назарбаев посетит также ряд европейских стран. Наблюдая за перемещениями Елбасы по карте мира, приходишь к выводу, что наша республика активизировала свою внешнеполитическую деятельность. Основные цели, которые преследует Казахстан, – это обеспечение притока инвестиций в нашу страну и формирование вокруг Казахстана кольца экономической безопасности.

Это, конечно, приоритетные задачи. Но самый важный вопрос, который Глава государства всегда ставит на первое место, – обеспечение безопасности, укрепление обороноспособности государства, развитие Вооруженных сил, потенциал которых направлен на сохранение мира и стабильности как в регионе, так и на международной арене.

Радует, что наш Президент всегда держит руку на пульсе, поскольку от стабильности и безопасности страны зависит будущее не только конкретного государства, но и всего человечества. 

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