Политика
Безопасность в регионе ЦА обсудили министры обороны ОДКБ в Душанбе
В Душанбе прошло заседание Совета министров обороны стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), передает  
Kazpravda.kz со ссылкой на оборонное ведомство РК.

Особую актуальность этому мероприятию придали известные события, происходящие на границе и в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ.

"Таджикистан – форпост на пути проникновения в Центрально-Азиатский регион. И вообще на территории ОДКБ очень много вызовов и угроз, которые связаны и с терроризмом, и с экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и так далее. Таджикистан стоит на острие всех этих проблем", – отметил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Главы оборонных ведомств рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии, ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, состоялись обсуждения внезапной проверки КСОР ОДКБ, совершенствования организации подготовки военных кадров в военных учебных заведениях и координации образовательной и научной деятельности министерств обороны государств-членов, мероприятия оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

По итогам заседания подписан пакет документов по системе управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ, Соглашение о сотрудничестве в сфере перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества и продукции военного назначения, Протокол о продлении срока действия Соглашения о создании единой системы технического прикрытия железных дорог, Решение СКБ о совершенствовании деятельности Координационного совета по чрезвычайным ситуациям и Секретариата ОДКБ, утверждение бюджета Организации.

Принято заявление Совета коллективной безопасности, в котором были подведены итоги проделанной Организацией работы в 2014–2015 гг., и определены перспективы развития.

Всего на повестке дня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было 7 вопросов, которые относятся к военной составляющей ОДКБ.

На совещании в Душанбе председательствование в ОДКБ перешло от Таджикистана к Армении.

Напомним, что в настоящий момент в ОДКБ входят 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Популярное

Все
Медиаграмотность – наше все в информационном океане современности
История преодоления: как труд поднимает на ноги
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Мухтар Ауэзов пионер казахстанского футбола?
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Спидкубинг в Казахстане набирает обороты: об этом свидетельствуют результаты недавнего чемпионата Азии
Хватит ли зимой тепла Петропавловску, и нужно ли запасаться электро­обогревателями?
Идеи хорошие, а дело хромает
Людмила Рудакова: жизнь в танце
Мчал по острову поезд
Куа-Куа и сувениры
И смех, и слезы, и любовь
Заветы Учителя нации
Барышня-боярышня
С казахским по жизни
Фестиваль станет традиционным
Нас ждет реформа
Ищи работу на ярмарке
Видеть, думать, говорить
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
Полиция начала проверку в Назарбаев Университете
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Солдат-срочник умер на заставе в Атырауской области
Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстанское кино хорошо представлено в мире. Но у нас есть извечная проблема – прокат
Республиканская августовская конференция прошла в Казахстане
Труп 23-летнего парня нашли на территории шахты в Акмолинской области
Нет оснований для пессимистических прогнозов в отношении сотрудничества Казахстана и России – Токаев
О чем пишут на заборах разных стран?
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
Какие школы и когда перейдут на пятидневку в Казахстане
Спецоперация в Усть-Каменогорске: изъяты наркотики на 65 млн тенге
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Какие документы подписаны по итогам переговоров лидеров Каз…
Политика
Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца
Политика , Кадровые назначения
Шынгыс Ануарбеков возглавил Департамент госдоходов по Нур-С…
Политика , Кадровые назначения
Руслан Данияров стал руководителем Департамента госдоходов …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]