Безопасность в регионе ЦА обсудили министры обороны ОДКБ в Душанбе
В Душанбе прошло заседание Совета министров обороны стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на оборонное ведомство РК.
Особую актуальность этому мероприятию придали известные события, происходящие на границе и в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ.
"Таджикистан – форпост на пути проникновения в Центрально-Азиатский регион. И вообще на территории ОДКБ очень много вызовов и угроз, которые связаны и с терроризмом, и с экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и так далее. Таджикистан стоит на острие всех этих проблем", – отметил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Главы оборонных ведомств рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии, ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, состоялись обсуждения внезапной проверки КСОР ОДКБ, совершенствования организации подготовки военных кадров в военных учебных заведениях и координации образовательной и научной деятельности министерств обороны государств-членов, мероприятия оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности.
По итогам заседания подписан пакет документов по системе управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ, Соглашение о сотрудничестве в сфере перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества и продукции военного назначения, Протокол о продлении срока действия Соглашения о создании единой системы технического прикрытия железных дорог, Решение СКБ о совершенствовании деятельности Координационного совета по чрезвычайным ситуациям и Секретариата ОДКБ, утверждение бюджета Организации.
Принято заявление Совета коллективной безопасности, в котором были подведены итоги проделанной Организацией работы в 2014–2015 гг., и определены перспективы развития.
Всего на повестке дня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было 7 вопросов, которые относятся к военной составляющей ОДКБ.
На совещании в Душанбе председательствование в ОДКБ перешло от Таджикистана к Армении.
Напомним, что в настоящий момент в ОДКБ входят 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.