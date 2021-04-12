Безопасность, взаимосвязанность, права человека

Ануар Калмыков

Казахстан стал первой страной, которую действующий председатель Организации по безопаснос­ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила в рамках регионального турне по Центральной Азии.

На переговорах в МИД Мухтар Тлеуберди и Анн Линде обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня ОБСЕ во всех 3 измерениях деятельности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК отметил, что Казахстан поддерживает приоритеты шведского председательства в ОБСЕ, нацеленные на дальнейшее укреп­ление авторитета организации и углубление всестороннего взаимо­действия. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной и регио­нальной повестки дня в области безопасности, включая урегулирование затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

– Одной из ключевых тем переговоров стали глобальные инициа­тивы Казахстана, включая идею Первого Президента Казахстана – Елбасы о «Трех диалогах» – между США, Россией, Китаем и ЕС, объеди­нение потенциалов СВМДА и ОБСЕ, экономический диалог между ЕАЭС, ЕС, ШОС и АСЕАН, – рассказал на брифинге по итогам встречи Мухтар Тлеуберди.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК рассказал, что проинформировал Анн Линде о приоритетах казахстанского председательства в СВМДА, одна из основных идей которого – преобразование совещания в полноценную международную организацию. По его словам, в данный момент ведется работа по проведению экспертных обсуждений между СВМДА и ОБСЕ по вопросам налаживания сотрудничества.

В контексте обеспечения региональной безопасности детально обсуждалась ситуация в Афганистане, которая требует постоянного внимания как со стороны стран региона Цент­ральной Азии, так и со стороны международных организаций.

Большое внимание было уделено состоянию и перспективам сотрудничества Казахстана и организации, планам по взаимодействию на предстоящие годы. В частности, на экономико-экологическом треке ОБСЕ важным приоритетом остается развитие взаимосвязанности и трансконтинентальных коридоров, объединяющих Азию и Европу.

Как подчеркнул Мухтар Тлеу­берди, взаимосвязанность являет­ся неотделимой частью многовекторной политики нашей страны.

– В человеческом измерении для Казахстана и действующего председательства остаются важными такие вопросы, как борьба со всеми формами нетерпимости и дискриминации, толерантность, защита прав человека, верховенство закона, продвижение гендерного баланса и борьба с торговлей людьми. Были отмечены последовательные демократические реформы Президента Касым-Жомарта
Токаева в рамках концепции «слышащего государства», – отметил он.

На встрече стороны подчерк­нули важность реализации Астанинской декларации «На пути к сообществу безопасности», принятой по итогам Саммита ОБСЕ в декабре 2010 года. По словам Анн Линде, положения этой декла­рации важны и актуальны и сегодня, что подчеркивает большую роль астанинского саммита, организованного Казахстаном в период председательства в организации.

В ходе переговоров обсуждались также вопросы дальнейшего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19.

Действующий председатель ОБСЕ поблагодарила казах­станскую сторону за поддерж­ку приоритетов шведского председательства. Она отметила, что в современных условиях превентивная дипломатия и медиация становятся востребованными инструментами в предотвращении и разрешении конфликтов.

Рассматривались воп­росы двустороннего казахстанско-шведского сотрудничества. За годы, прошедшие с момента установления между странами дипломатических отношений, у Казахстана и Швеции сложились конструктивные и доверительные связи по всем ключевым направлениям.

На переговорах, по словам Мухтара Тлеуберди, был отмечен потенциал взаимодействия в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Высокая оценка дана торгово-экономическому сотрудничест­ву. Есть взаимный интерес к укреплению и расширению совместной работы в сферах здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, устойчивого развития, энергетики. Казахстан заинтересован в сотрудничестве со Швецией в области машиностроения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, а также в изучении шведского опыта и технологий по эффективному использованию водных ресурсов и переработке бытовых отходов.

– Переговоры показали обоюд­ную заинтересованность в продолжении тесного сотрудничест­ва. Уверены, что нынешний уровень политичес­кого диалога между нашими странами создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего взаимо­действия, – добавил Мухтар Тлеуберди.

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
От концепции – к реальным проектам
Будущий лес начинается с маленького семечка
Сила армии не только в оружии
Кадеты показали класс
От финишной прямой к новому старту
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Казахи в древнем Египте? Да!
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]