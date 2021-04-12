Безопасность, взаимосвязанность, права человека

Казахстан стал первой страной, которую действующий председатель Организации по безопаснос­ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила в рамках регионального турне по Центральной Азии.

На переговорах в МИД Мухтар Тлеуберди и Анн Линде обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня ОБСЕ во всех 3 измерениях деятельности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК отметил, что Казахстан поддерживает приоритеты шведского председательства в ОБСЕ, нацеленные на дальнейшее укреп­ление авторитета организации и углубление всестороннего взаимо­действия. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной и регио­нальной повестки дня в области безопасности, включая урегулирование затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

– Одной из ключевых тем переговоров стали глобальные инициа­тивы Казахстана, включая идею Первого Президента Казахстана – Елбасы о «Трех диалогах» – между США, Россией, Китаем и ЕС, объеди­нение потенциалов СВМДА и ОБСЕ, экономический диалог между ЕАЭС, ЕС, ШОС и АСЕАН, – рассказал на брифинге по итогам встречи Мухтар Тлеуберди.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК рассказал, что проинформировал Анн Линде о приоритетах казахстанского председательства в СВМДА, одна из основных идей которого – преобразование совещания в полноценную международную организацию. По его словам, в данный момент ведется работа по проведению экспертных обсуждений между СВМДА и ОБСЕ по вопросам налаживания сотрудничества.

В контексте обеспечения региональной безопасности детально обсуждалась ситуация в Афганистане, которая требует постоянного внимания как со стороны стран региона Цент­ральной Азии, так и со стороны международных организаций.

Большое внимание было уделено состоянию и перспективам сотрудничества Казахстана и организации, планам по взаимодействию на предстоящие годы. В частности, на экономико-экологическом треке ОБСЕ важным приоритетом остается развитие взаимосвязанности и трансконтинентальных коридоров, объединяющих Азию и Европу.

Как подчеркнул Мухтар Тлеу­берди, взаимосвязанность являет­ся неотделимой частью многовекторной политики нашей страны.

– В человеческом измерении для Казахстана и действующего председательства остаются важными такие вопросы, как борьба со всеми формами нетерпимости и дискриминации, толерантность, защита прав человека, верховенство закона, продвижение гендерного баланса и борьба с торговлей людьми. Были отмечены последовательные демократические реформы Президента Касым-Жомарта

Токаева в рамках концепции «слышащего государства», – отметил он.

На встрече стороны подчерк­нули важность реализации Астанинской декларации «На пути к сообществу безопасности», принятой по итогам Саммита ОБСЕ в декабре 2010 года. По словам Анн Линде, положения этой декла­рации важны и актуальны и сегодня, что подчеркивает большую роль астанинского саммита, организованного Казахстаном в период председательства в организации.

В ходе переговоров обсуждались также вопросы дальнейшего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19.

Действующий председатель ОБСЕ поблагодарила казах­станскую сторону за поддерж­ку приоритетов шведского председательства. Она отметила, что в современных условиях превентивная дипломатия и медиация становятся востребованными инструментами в предотвращении и разрешении конфликтов.

Рассматривались воп­росы двустороннего казахстанско-шведского сотрудничества. За годы, прошедшие с момента установления между странами дипломатических отношений, у Казахстана и Швеции сложились конструктивные и доверительные связи по всем ключевым направлениям.

На переговорах, по словам Мухтара Тлеуберди, был отмечен потенциал взаимодействия в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Высокая оценка дана торгово-экономическому сотрудничест­ву. Есть взаимный интерес к укреплению и расширению совместной работы в сферах здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, устойчивого развития, энергетики. Казахстан заинтересован в сотрудничестве со Швецией в области машиностроения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, а также в изучении шведского опыта и технологий по эффективному использованию водных ресурсов и переработке бытовых отходов.

– Переговоры показали обоюд­ную заинтересованность в продолжении тесного сотрудничест­ва. Уверены, что нынешний уровень политичес­кого диалога между нашими странами создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего взаимо­действия, – добавил Мухтар Тлеуберди.