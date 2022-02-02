Безопасности ради

За период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» зарегистрировано более 4 тысяч преступлений.

Оперативно-профилактичес­кое мероприятие «Правопорядок» проводится полицейскими с 19 января.

– Целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности и правопорядка, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Личным составом органов внутренних дел обеспечивается охрана общественного порядка и безопас­ность наших граждан, – рассказал начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев на брифинге в МВД.

Как отметил представитель ведомства, Министерством внут­ренних дел совместно с правоохранительными и специальными органами обстановка в стране после трагических январских событий стабилизирована. Полицейскими усилено патрулирование общественных мест и улиц, а также мест массового посещения людей, обеспечивается подворный обход, проверки съемных квартир, бесхозных домов, дачных строений и иных объектов.

– При проведении обходов особое внимание обращается на обнаружение и изъятие оружия, боеприпасов и других предметов, похищенных из магазинов, а также иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, – сказал Багланбек Айтпаев.

Так, по данным ведомства, за период проведения мероприятия зарегистрировано более 4 тысяч преступлений, из которых свыше 300 – в общественных местах и 80 – на улицах. Наибольшее количест­во преступлений совершено в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской областях, городах Алматы и Шымкенте.

Кроме того, раскрыто «по горячим следам» свыше 2 700 преступлений. К примеру, 19 января в Актобе сотрудниками полиции были задержаны двое ранее судимых граждан, которые ночью в медицинских масках вошли в АЗС «Qazaq Oil». Угрожая ножом и молотком заправщику и кассиру, забрали из кассы более 100 тысяч тенге и сотовый телефон. А 21 января задержан гражданин, который на окраине села Бахты Урджарского района Восточно-Казахстанской облас­ти выстрелом из карабина совершил убийство индивидуального предпринимателя.

Вместе с тем раскрыто и более 700 ранее совершенных преступ­лений. В их числе есть также тяжкие и особо тяжкие. Задержано 107 уголовных преступников, находящихся в розыске.

– К примеру, в Алматы задержаны и водворены в ИВС шесть жителей города и Алматинской области, которые участвовали в массовых беспорядках, а также раздавали металличес­кие арматуры, послужившие орудием преступлений против сотрудников и военнослужащих. В Таразе задержан находившийся в международном розыске гражданин. Его подозревают в совершении в 2018 году в Алматы кражи денег в сумме 140 тыс. долларов США из а⁄м «Toyota Camry». Еще один разыскиваемый задержан в городе Нур-Султане. Это житель Жамбылской области, который

5 января принимал участие в поджоге административного здания партии «NurOtan» в поселке Толе би Шуйского района, – сообщил Багланбек Айтпаев.

Также в ходе ОПМ «Правопорядок» задержаны 189 лиц за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов. Обнаружено и изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2 315 штук специальных средств и боеприпасов.

К примеру, в городе Алматы в микрорайоне «Шанырак-2» задержаны четверо граждан, у которых по месту жительст­ва обнаружены и изъяты: охотничье ружье, 8 единиц пневматических винтовок, пневматический пистолет, снаряд от РПГ, 12 гранат, два магазина автомата Калашникова, бронежилет и щит. В одной из квартир Тараза тем временем были задержаны несколько человек, у которых обнаружены и изъяты два травматических и один сигнальный пистолеты, свето-шумовая граната, а также 173 патрона калибра 9 мм.

А в Талдыкоргане задержан гражданин, у которого по мес­ту жительства был изъят пистолет Макарова с 9 патронами к нему. В Жамбылской же области задержаны двое граждан с травматическим пистолетом, охотничьим ружьем и бронежилетом.

Всего, по информации МВД, в ходе ОПМ гражданами добровольно сдано 50 единиц оружия, из них 5 – нарезного, 29 – гладкоствольного и 4 – иного оружия. Пресечено более 43 тыс. админист­ративных правонарушений, в том числе 128 фактов незаконного приоб­ретения и хранения оружия, 18 601 – проживания граждан без регистрации.