Безопасные дороги

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Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент
Предусмотрено также строительство моста на пересечении улиц Аль-Фараби и Рыскулова, расширение полотна и обновление инженерных коммуникаций. Суммарная стоимость проекта – 1,7 млрд. тенге. В прошлом году из этой суммы уже освоено 325 млн. тенге. Строительство четырехполосной магистрали позволит разгрузить транспортный поток по Темирлановскому шоссе.
Параллельно разрабатывается ПСД на реконструкцию 13 магистральных улиц и внутриквартальных дорог в шести городских микрорайонах, а также на строительство трех тротуарных и одного пешеходного переходов.
В прошлом году на строительство, реконструкцию, ремонт и внедрение технических систем по регулированию дорожного движения было выделено 738,9 млн. тенге. Благодаря этому заменены 14 устаревших светофоров, на 39 пешеходных переходах и на 140 правых съездах появились дорожные разметки. Кроме того, на 28 пешеходных переходах установлены световые модули, а вдоль семи улиц появились ограждения протяженностью 5,8 км.

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