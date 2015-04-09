Безопасные дороги Свежий выпуск 793 Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент

Предусмотрено также строительство моста на пересечении улиц Аль-Фараби и Рыскулова, расширение полотна и обновление инженерных коммуникаций. Суммарная стоимость проекта – 1,7 млрд. тенге. В прошлом году из этой суммы уже освоено 325 млн. тенге. Строительство четырехполосной магистрали позволит разгрузить транспортный поток по Темирлановскому шоссе.

Параллельно разрабатывается ПСД на реконструкцию 13 магистральных улиц и внутриквартальных дорог в шести городских микрорайонах, а также на строительство трех тротуарных и одного пешеходного переходов.

В прошлом году на строительство, реконструкцию, ремонт и внедрение технических систем по регулированию дорожного движения было выделено 738,9 млн. тенге. Благодаря этому заменены 14 устаревших светофоров, на 39 пешеходных переходах и на 140 правых съездах появились дорожные разметки. Кроме того, на 28 пешеходных переходах установлены световые модули, а вдоль семи улиц появились ограждения протяженностью 5,8 км.