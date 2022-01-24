Безопасный город

В Алматы будет создана Единая дежурная диспетчерская служба для усиления инфраструктуры безо­пасности мегаполиса. Объемная часть программы формирования безопасного города исполнена в последнее время. Только в прошлом году запущена система видеомониторинга в местах массового скопления на более 1 000 камер и 2 258 интеллектуальных систем контроля «Сергек» для обеспечения соблюдения правил на дорогах. В Центр оперативного управления полиции дополнительно выведено 2 620 камер из школ и около 4 тыс. – из дворов. В итоге за два года количество подключенных к центру видеокамер выросло более чем в 4 раза.

Для повышения пожарной безо­пасности предусматривается строительство новых депо в наименее оснащенных районах. А для решения проблем доступности Интернета и мобильной связи продолжится прокладка волоконно-оптических линий связи в районах нового Алматы, к ним будут подключены более 20 тыс. абонентов.

В нынешнем и следующем году завершится строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях рек Аюсай и Аксай. Для снижения сейсмических рисков в текущем году будут установлены 11 сейсмостанций и 2 пункта анализа, что позволит внедрить систему раннего оповещения населения о приближающихся землетрясениях.

«Мы должны срочно пересмот­реть и усилить диспетчеризацию и координацию работы экстренных служб для своевременного реагирования, – заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. – Одним из таких проектов станет открытие в ближайшее время Единой дежурной диспетчерской службы (аналог «911»). Сейчас идут наладка оборудования и обучение персонала».