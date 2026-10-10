Безопасный Интернет – общая ответственность

Цифровизация
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Цифровое развитие требует баланса между технологическими возможностями, безопасностью и правами человека.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эти вопросы обсуждали участники IV Qazaqstan IGF 2026 – Национального форума по управлению Интернетом, содействующего развитию цифровой среды и укреплению кибер­безопасности в Казахстане. В этом году ключевое внимание форума сосредоточено на практическом применении Цифрового кодекса, безопасном использовании искусственного интеллекта, защите цифровых прав граждан и устойчивом развитии цифровой инфраструктуры.

Главная задача – найти баланс между интересами государства, бизнеса и общества. Эта тема стала центральной на панельной сессии «Многостороннее управление Интернетом как способ реализации Целей устойчивого развития». В условиях геополитической нестабильности особенно важен открытый и свободный доступ к Всемирной паутине. При этом развитие ИИ и больших данных требует новых подходов к регулированию цифровой среды. Важно создать условия для развития цифровой экономики и инноваций, одновременно обеспечивая защиту прав граждан и интересов бизнеса.

Член организационного комитета Qazaqstan IGF, основатель Eurasian Digital Foundation и управляющий партнер юридичес­кой фирмы Digital Rights Center Kazakhstan Руслан Дайырбеков подчеркнул значение многостороннего подхода к управлению Интернетом.

– Мы глубоко убеждены, что устойчивое и безопасное цифровое пространство невозможно построить силами только одного института. На нашей площадке государство, IТ-бизнес, гражданское общество и академическая среда садятся за стол переговоров как равноправные партнеры. Только через такой инклюзивный диалог и баланс интересов мы можем эффективно внедрять Цифровой кодекс, развивать искусственный интеллект и защищать цифровые права каждого казахстанца, – отметил эксперт.

Одним из ключевых условий устойчивого цифрового развития остается обеспечение доступного и качественного интернет-соединения. По словам координатора проекта Европейского союза Connectivity for Central Asia по вопросам политики и регулирования информационно-коммуникационных технологий Паулиса Вайна, на первом этапе проекта важно наладить диалог между заинтересованными сторонами и выработать общие подходы к регулированию цифровой сферы.

– Ключевая задача – обеспечить доступ к связи для всех жителей Центральной Азии. Оптоволоконные сети эффективно решают эту задачу в городах, однако для отдаленных районов необходимы альтернативные технологии, в том числе спутниковый Интернет. При недостаточной конкуренции государствам следует снижать стоимость лицензий и использования радио­частот, предоставлять гранты на развитие инфраструктуры и создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, – подчеркнул координатор проекта.

Другой важный аспект цифровой повестки – связь технологичес­кого развития с экономической справедливостью, человеческим достоинством и соблюдением прав человека.

– Интернет – это не только техническое решение, это разговор об экономической справедливости, о человеческом достоинстве и правах. Сеть Глобального договора ООН в Центральной Азии объединяет 156 компаний, и все они интегрируют принципы и Цели устойчивого развития. На платформе Глобального договора мы как раз можем находить решения, которые помогли бы нашему обществу объединиться и выиграть в этой гонке технологий, – подчеркнула исполнительный директор Сети UN Global Compact в ЦА Динара Сейджапарова.

Вопросы открытого и доступного Интернета неразрывно связаны с защитой цифровых прав и безопасностью пользователей. В Казахстане кибербезопас­ность определена одним из приоритетов цифрового развития, а законодательные и практические механизмы защиты информацион­ных систем последовательно совершенствуются.

Главный эксперт по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Султангазы Кирбаев среди приоритетных задач выделил защиту государственных и персональных данных, повышение безо­пасности критически важных цифровых объектов, подготовку профильных специалистов и развитие киберграмотности населения. Внедряются техничес­кие меры защиты информации, устанавливаются требования к операторам данных, включая обязанность уведомлять граждан об утечках. Особое внимание уделяется выявлению и устранению уязвимостей цифровых систем. Для этого развиваются механизмы госконтроля, подготовки кадров и инструменты, позволяющие гражданам самостоятельно защищать свои интересы в цифровой среде.

К числу таких инструментов относится услуга StopCredit на портале eGov, позволяющая установить добровольный запрет на получение кредитов. Также пользователям доступен сервис NomadGuard для проверки подозрительных ссылок и интернет-ресурсов. Дополняют эти меры образовательные курсы по кибергигиене. Как отметил Султангазы Кирбаев, эффективная кибербезопасность требует комплексного подхода, объединяющего законодательные инициативы, техническую защиту, профессиональные компетенции и ответственное поведение самих пользователей.

#цифровизация #кибербезопасность #IV Qazaqstan IGF 2026

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