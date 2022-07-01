Безопасный труд как жизненная необходимость

Первый ежегодный Health&Safety Форум прошел в Нур-Султане. Новую крупную экспертную площадку в сфере безопасности и охраны труда организовал «Самрук-Қазына».

Впервые представители порт­фельных компаний Фонда обменялись опытом и передовыми прак­тиками, обсудили существующие проблемы в сфере безопасности и охраны труда (БиОТ) на производстве. Как отметили организаторы, форум послужит для популяризации современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда и сохранения жизни и здоровья работников, совершенствования системы управления охраной труда, демонстрации успешных мировых и национальных проектов и практик в области охраны труда.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, приветствуя гостей форума, поделился с участниками результатами работы, которая на сегодняшний день ведется в компаниях Фонда по охране труда и производственной безопасности, рассказал о вызовах и новых подходах к организации работы в области БиОТ на 2022–2026 годы.

К чему стремиться

«Самрук-Қазына» – самый крупный работодатель в Казахстане. Численность работников группы компаний составляет более 256 тыс. человек, причем доля производственного персонала составляет 92,4% от общей численности: это связисты, энергетики, атомщики, горняки, машинисты, железнодорожники, бортпроводники и многие другие. Фонд включает предприятия из разных отраслей экономики. Большинство из них являются опасными производственными объектами, где работники трудятся в условиях высокого риска возникновения аварий и несчастных случаев.

В производственных компаниях Фонда за последние четыре года достигнуто снижение коэффициента травм с потерей рабочего времени на 24%. В абсолютных цифрах количество пострадавших снизилось на 35%: со 165 в 2018 году до 108 в 2021-ом.

«Многие годы Фонд вкладывает усилия и ресурсы в продвижение ценностей и подходов безопасного производства. Тем не менее мы все еще очень далеки от целевых показателей по достижению нулевого травматизма на наших предприя­тиях. По итогам года нами будут поставлены вопросы о проведенной первыми руководителями работе в области производственной безопасности перед Советами директоров соответствующих компаний», – отметил председатель правления «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.

Для мониторинга состояния охраны труда и промышленной безо­пасности в Фонде и портфельных компаниях проводится активная работа по автоматизации и цифровизации процессов, обучению сотрудников. В ряде портфельных компаний реализованы IТ-решения, обеспечивающие достаточный уровень прозрачности отчетности, развитие коммуникаций и другие решения, которые облегчают идентификацию опасностей и управление рисками.

Предпринимаемые меры позволяют Фонду проактивно реагировать на деятельность портфельных компаний, прогнозируя ситуацию и заранее планируя соответствующие действия для достижения общих целей в области производственной безопасности.

Глава «Самрук-Қазына» подчерк­нул: обеспечение безопасности работников предприятий для него лично и для Фонда в целом является главной ценностью, и предупредил, что держит на особом контроле каждый несчастный случай.

Путь к достижению нулевого травматизма

В ходе мероприятия руководители портфельных компаний «Самрук-Қазына» поделились опытом эффективных практик внедрения Vision Zero.

«Нашим приоритетом является здоровье наших сотрудников и работников подрядных организаций, обеспечение их безопас­ными условиями труда. Так, в QazaqGaz впервые введена служба HSE (Health, Safety & Environment) с прямым подчинением председателю правления. Служба занимается вопросами охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасностью. Для достижения этих целей команда QazaqGaz уже выработала несколько ключевых направлений. Вместе с обеспечением целостности технологических процессов важно предусмотреть постоянную готовность сотрудников к аварийным или чрезвычайным ситуациям, чтобы снизить вероятность негативных последствий», – отметил председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

В свою очередь первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов напомнил, что в прошлом году Правительством был утвержден План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года.

– Фонд, будучи участником концепции Vision Zero, демонстрирует приверженность ее принципам, перейдя от слов к делу, – отметил вице-министр в своем выступлении.

В работе форума также приняли участие представители международных организаций и компаний, которые рассказали о мировых достижениях в области охраны труда: управляющий партнер EVERYCO Central Asia Kazakhstan Кирилл Забугин, менеджер Национального экзаменационного совета по охране труда Великобри­тании NEBOSH Кристиан Хоппер, вице-президент по стратегическому развитию OPITO Ричард Робертс и эксперт Международного фонда предупреждения рисков ORP Ирина Карпова.

Остается добавить, что в рамках форума топ-менеджеры 13 крупных компаний группы Фонда подписали личные обязательства в облас­ти H&S. Управленцы обязались личным примером демонстрировать приверженность ценностям безо­пасности, обеспечивать внедрение передовых практик в области охраны труда в компаниях, а также создавать условия безопасной работы для сотрудников. Обязательства подписали руководители АО «НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «QazaqGaz», АО «KEGOC», АО «Сам­рук-Энерго», АО «Казахтелеком», АО «Казпоч­та», АО «Эйр Астана», АО «Qazaq Air», АО «НКГ «Тау-Кен Сам­рук», ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», АО «Samruk-Kazyna Constraction».