Безостановочный конвейер

Запуск Коксуского сахарного завода, состоявшийся в 2015 году в селе Балпык-би, ознаменовал собой начало возрождения свек­ловодства, некогда слывшего одной из самых рентабельных отраслей в агропромышленном секторе Жетысу. До этого долгое время предприятие дышало на ладан и было на грани полной остановки.

Благодаря поддержке государства здесь провели масштабную реконструкцию: отремонтировали турбинный зал, генераторы, печи, котлы и другое оборудование. И теперь ежегодно завод принимает на переработку сотни тысяч тонн сахарной свеклы, выращенной местными крестьянскими хозяйствами.

До недавнего времени единственной проблемой заводчан был сезонный режим работы. Корнеплоды поставляют сюда лишь глубокой осенью, а весной и летом на объекте перерыв, проводятся только ремонтные работы. Из-за этого львиная доля персонала находится в вынужденных отпусках.

Теперь вопрос решен: недавно на предприятии запустили линию по переработке сахарного тростника суточной мощностью 300 тонн. Тем самым руководство завода перевело производственный процесс на круглогодичный режим. Из Бразилии доставлена первая партия тростника объемом 7,5 тыс. тонн, началась его переработка.

Как сообщил директор завода Алтынбек Абатов, смонтированы насосные установки и другое оборудование, привезенное из Австрии, Японии, России, Украины и Германии. На эти цели потрачено свыше 600 тыс. долларов. На подготовку и запуск новой технологической линии ушло 2 года.

По словам специалистов, одно из преимуществ переработки тростника – сравнительно небольшие затраты. При этом вкусовые качества продукта такие же, как у свекловичного сахара. За сезон на заводе планируют переработать 25–30 тыс. тонн сырья, которое поставляется из Бразилии и Мексики. А с началом осени здесь, как обычно, займутся приемом нового урожая сахарной свеклы.

Производственные линии автоматизированы на 80%, инженеры из Украины и России обучают местные кадры работе на новом оборудовании. На заводе трудятся около 500 человек, коллектив рад модернизации, благодаря которой сохранены рабочие места, а заводской конвейер функционирует практичес­ки без остановки.

– Раньше мы работали 4–5 месяцев в году, в остальное время приходилось перебиваться случайными заработками, – говорит сотрудник исследовательской лаборатории Жазира Дустекова. – Теперь этого делать не придется, будем заняты круглый год.

К слову, осенью прошлого года на предприятии переработали 260 тыс. тонн сахарной свеклы. Промышленный объект переведен на потребление газа, благодаря чему существенно повысились его производительность и экологичность. Если раньше за сезон сжигалось 10 тыс. тонн мазута, то теперь расходы на топливо снизились в полтора раза. В ближайших планах – строительство завода по переработке свекловичного жома и выпуску гранулированных кормов для животных.

Тем временем на полях Жетысу разворачиваются весенне-полевые работы. По информации пресс-службы акима Алматинской области, нынче посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 16,3 тыс. га, а производство сахара – до 55 тыс. тонн. Задача местных властей – обеспечить аграриев качественными семенами, удоб­рениями, ГСМ, сельхозтехникой.