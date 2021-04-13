Свежий выпуск
Безостановочный конвейер
Асет Копеев, Алматинская область

Запуск Коксуского сахарного завода, состоявшийся в 2015 году в селе Балпык-би, ознаменовал собой начало возрождения свек­ловодства, некогда слывшего одной из самых рентабельных отраслей в агропромышленном секторе Жетысу. До этого долгое время предприятие дышало на ладан и было на грани полной остановки.

Благодаря поддержке государства здесь провели масштабную реконструкцию: отремонтировали турбинный зал, генераторы, печи, котлы и другое оборудование. И теперь ежегодно завод принимает на переработку сотни тысяч тонн сахарной свеклы, выращенной местными крестьянскими хозяйствами.

До недавнего времени единственной проблемой заводчан был сезонный режим работы. Корнеплоды поставляют сюда лишь глубокой осенью, а весной и летом на объекте перерыв, проводятся только ремонтные работы. Из-за этого львиная доля персонала находится в вынужденных отпусках.

Теперь вопрос решен: недавно на предприятии запустили линию по переработке сахарного тростника суточной мощностью 300 тонн. Тем самым руководство завода перевело производственный процесс на круглогодичный режим. Из Бразилии доставлена первая партия тростника объемом 7,5 тыс. тонн, началась его переработка.

Как сообщил директор завода Алтынбек Абатов, смонтированы насосные установки и другое оборудование, привезенное из Австрии, Японии, России, Украины и Германии. На эти цели потрачено свыше 600 тыс. долларов. На подготовку и запуск новой технологической линии ушло 2 года.

По словам специалистов, одно из преимуществ переработки тростника – сравнительно небольшие затраты. При этом вкусовые качества продукта такие же, как у свекловичного сахара. За сезон на заводе планируют переработать 25–30 тыс. тонн сырья, которое поставляется из Бразилии и Мексики. А с началом осени здесь, как обычно, займутся приемом нового урожая сахарной свеклы.

Производственные линии автоматизированы на 80%, инженеры из Украины и России обучают местные кадры работе на новом оборудовании. На заводе трудятся около 500 человек, коллектив рад модернизации, благодаря которой сохранены рабочие места, а заводской конвейер функционирует практичес­ки без остановки.

– Раньше мы работали 4–5 месяцев в году, в остальное время приходилось перебиваться случайными заработками, – говорит сотрудник исследовательской лаборатории Жазира Дустекова. – Теперь этого делать не придется, будем заняты круглый год.

К слову, осенью прошлого года на предприятии переработали 260 тыс. тонн сахарной свеклы. Промышленный объект переведен на потребление газа, благодаря чему существенно повысились его производительность и экологичность. Если раньше за сезон сжигалось 10 тыс. тонн мазута, то теперь расходы на топливо снизились в полтора раза. В ближайших планах – строительство завода по переработке свекловичного жома и выпуску гранулированных кормов для животных.

Тем временем на полях Жетысу разворачиваются весенне-полевые работы. По информации пресс-службы акима Алматинской области, нынче посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 16,3 тыс. га, а производство сахара – до 55 тыс. тонн. Задача местных властей – обеспечить аграриев качественными семенами, удоб­рениями, ГСМ, сельхозтехникой.

Популярное

Все
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Свежий выпуск
Будут внесены поправки
Свежий выпуск
От саранчи до трипса
Свежий выпуск
Надо стараться, товарищи!
Свежий выпуск
Все для гурманов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]