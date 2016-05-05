​Безотходное и с замкнутым циклом

Недавно в селе Жапек-батыр Илийского района открылся промышленный объект BTK Group, на котором производят газобетонные стеновые блоки, применяемые в строительной индустрии. Автор проекта – местный житель Токан Ботабеков, который еще в 2002 году, потеряв работу, занялся предпринимательством. Вначале, как и многие другие, «крутился» в сфере купли-продажи. Затем, вняв призыву Президента страны, решил наладить собственное производство. На месте старой, полуразрушенной базы построил небольшой завод, нанял рабочих, начал выпускать красный кирпич.

Сказать, что было сложно – значит, ничего не сказать. Не имевший достаточного опыта Т. Ботабеков первое время столкнулся с рядом проблем: текучестью кадров, отсутствием спроса на продукцию, нехваткой оборотных средств. Да и работа сезонная – зимой сотрудников приходилось отправлять в вынужденные отпус­ка. Но спустя годы маленький бизнес стал потихоньку расти и приносить первую прибыль. Сегодня территория завода благоустроена, высажен яблоневый сад, построено семейное общежитие для персонала. Установлено новое оборудование по обжигу кирпича. Имеются автопарк, мастерская, столовая.

Два года назад Т. Ботабеков разработал бизнес-план по расширению производства и стал участником госпрограммы по поддержке предприятий обрабатывающей промышленнос­ти «Даму-Өндіріс». Получил субсидирование процентов по кредиту, на сэкономленные средства завез импортные станки и технологическую линию для выпуска автоклавного газобетона.

Впрочем, модернизация завода – тоже дело не из легких. Много вопросов нужно было решить по растаможке закупленного оборудования, его транспортировке. Сутки напролет бизнесмен проводил на строительной площадке. В итоге площадь завода выросла до 700 тыс. кв. метров, здесь действует замкнутый цикл безотходного производства. В автоматическом режиме работают электромоторы, дробилка, оборудование для заливки раствора. На объекте создано дополнительно 35 рабочих мест.

К слову, газобетон пользуется высоким спросом на рынке граж­данского и промышленного строи­тельства Европы и стран СНГ. Например, в Швеции 80% всех сооружений выполняется из этого материала. Он экологичен, пожаробезопасен, обладает морозостойкостью, не требует дополнительной штукатурки. На основе газобетона производят также дверные блоки, оконные перемычки.

– Летом 2014 года я посетил Кантонскую выставку строи­тельного оборудования в китайском городе Гуан­чжоу, – вспоминает Токан Ботабеков. – Это крупное мероприятие, собиравшее промышленников со всего мира. Там я общался с бизнесменами из России, Беларуси, Узбекистана. Коллеги сильно удивились, узнав о действующей в Казахстане специальной программе поддержки малого бизнеса. О таких льготах, которые предоставляет наше государство предпринимателям, ни россияне, ни белорусы пока даже не мечтают! А для нас эта поддержка становится уже обыч­ным явлением...

Вот так на карте Жетысу появилось новое производство, а в планах предпринимателя – создать кластер по выпуску строительных материа­лов. Немаловажно, что бизнесмен вносит весомый вклад в решение социальных проблем села, регулярно оказывая помощь ветеранам войны, спортсменам, учащимся школ из многодетных и малообеспеченных семей.

– И все это стало возможным благодаря тому, что в нашей стране созданы благоприятные условия для роста среднего класса, – резюмирует Токан Кокенович. – Недаром Президент подчеркивает, что бизнес – опора государства. Необходимо и дальше стимулировать деловую инициативу предприимчивых людей, увеличивать число малых предприятий, ускоренными темпами продолжать индуст­риализацию.