Исходя из этой печальной статистики депутаты Мажилиса от фракции КНПК выступили с предложением о создании Государственного алиментного фонда. Это и другие предложения были озвучены в ходе заседания «круг­лого стола», организованного фракцией с участием всех заинтересованных сторон.

В заседании «круглого стола» принял участие вице-спикер палаты Владимир Божко. Он констатировал, что в стране взыс­кание алиментов опирается на устаревшие нормативные акты. Сама статистика говорит о том, что пришла пора искать новые инструменты и подходы по защите прав ребенка на финансовое участие отца в его жизни.

Один из инструментов и был предложен в ходе «круглого стола». Как отметил депутат Магеррам Магеррамов, идея о Государст­венном алиментном фонде вполне отвечает поручению Главы государства, обозначенному в Стратегии «Казах­стан-2050: новый политический курс состоявшегося государства», – государство должно помогать матерям, которые одни воспитывают детей.

– Более 300 тысяч детей нуж­даются в алиментах, около 2 миллиардов тенге составляют долги по их выплатам, приближаемся к цифре 30 тысяч злостных неплательщиков алиментов на детей. Сегодня уже очевидно, что действующие меры не решают проблемы взыскания и выплаты алиментов, – отметил депутат.

Более того, по его словам, эта проблема лишь ширится, сумма задолженности, число неплательщиков и нуждающихся в алиментах детей увеличивается, становясь острой социальной проблемой.

Сегодня в разных странах мира по-разному борются с неплательщиками алиментов: приговаривают к обязательным работам, запрещают мужчинам становиться отцами в течение определенных лет, ставят блокираторы на автомобили, отбирают права на их вождение, ограничивают выезд за рубеж, арестовывают имущество для распродажи, отправляют в тюрьмы. В Казахстане также принимаются меры по взысканию алиментов на детей, но насколько они эффективны? Цифры, приведенные выше, говорят сами за себя.

– Поэтому наиболее действенный способ решения проблемы взыскания алиментов на детей – это создание Государственного алиментного фонда, выплаты из него можно обозначить как алимент­ное пособие для тех детей, родители которых уклоняются от выплаты алиментов. Государство само будет разбираться с неплательщиками, и взысканные с них деньги будут возмещать затраты государства. В таких странах, как Латвия, Литва, Польша, Франция, создание государственных алимент­ных фондов оказалось эффективной мерой решения проблемы невып­лат алиментов, – сказал Магеррам Магеррамов.

Также депутаты считают правильной мерой, направленной на улучшение ситуации, внесение в соответствующее законодательство нормы принудительного трудоустройства для лиц, под предлогом отсутствия работы не выплачивающих алименты на ребенка, а также для тех, кто значительно занижает свои доходы, уклоняясь таким образом от требуемой по закону суммы выплаты алиментов.

Однако, считает заместитель министра юстиции Эльвира Азимова, привлечение к уголовной ответственности не всегда эффективно. Подтверждение тому – опять-таки цифры. По данным правовой статистики, в 2014 году в судах находилось на рассмотрении 2 304 заявления о привлечении должников по алиментам к уголовной ответственности. По ним было осуждено 170 долж­ников, по реабилитирующим основаниям прекращено одно дело, по нереабилитирующим – 1 284. А дело все в юридическом несоответствии одних законодательных актов другим. С одной стороны, ответственность за невыплату алиментов предусмотрена, с другой – есть в постановлении Верховного суда № 12 от 19 декабря 2003 года пункт, предусматриваю­щий освобождение должника от ответственности в случае отсутствия реальной возможности исполнить судебный акт.

– Таким образом, единственно возможная и крайняя мера после предпринятых судебным исполнителем действий, которая может заставить должника выплатить алименты, не работает столь эффективно, как мы хотели бы. Поэтому должники остаются безнаказанными, а судебные акты – без должного исполнения, – констатировала Эльвира Азимова.

Очень часто нерадивые отцы не выплачивают алименты по причине отсутствия заработка. Это и есть тот самый случай, когда они освобождаются от уголовной ответственности за долг перед своим ребенком. Однако, как отметил Владимир Божко, это не должно и не может быть причиной не платить алименты. В стране существуют программы занятости, в рамках которых безработным даже предоставляется возможность обу­чаться и пе­реобучаться новым профессиям. И если безработный отец отказывается участвовать в таких программах, значит это вполне можно расценивать за нежелание вообще платить алименты. И здесь органы соцзащиты должны работать совместно с органами юстиции.

Но не только из-за безработицы уклоняются от алиментов горе-папаши. Бывший супруг Казины Азербаевой, приглашенной для участия в заседании «круглого стола», работающий человек. Однако вот уже четыре года женщина не может получить алименты. Прошла почти все инстанции, начиная от судебных исполнителей до Генеральной прокуратуры.

– В Генеральную прокуратуру я писала два раза. Благодаря второму письму дело сдвинулось с мертвой точки, и в конце концов при задолженности за четыре года в 1 миллион 600 тысяч 452 тенге «бывший» выплатил мне 20 тысяч, – рассказала она.

Из этого следует вывод, что прозорливые «бывшие» находят уловки для ухода от алиментов. А суды и органы надзора не очень-то спешат восстановить справедливость.

На заседании «круглого стола» не ограничились обсуждением лишь проблемы выплат алиментов. Говорилось и о поддержке матерей-одиночек, родивших детей вне брака. В частности, принявшая участие в заседании журналист Разия Азимова считает эту категорию более уязвимой, так как разведенной женщине есть с кого требовать алименты, а одиноким матерям ждать помощи неоткуда. Сегодня статус матерей-одиночек никак не закреплен в казахстанском законодательстве. Между тем в 90-х годах в семейном законодательстве подобный статус был прописан, и одиноким мамам выплачивали специальные пособия. Такие женщины пользовались льготами при оплате коммунальных услуг. Проблема внебрачной рождаемости и одинокого материнства никуда не исчезла, а наоборот, только усугубляется. Статистика показывает, что идет рост внебрачной рождаемости. На заседании Совета матерей АНК в 2015 году прозвучали следующие цифры: 72 тыс. детей рождены вне брака. То есть как минимум 72 тыс. детей и мам никак не защищены ни отцами, ни государством, у них нет никакого статуса, соответственно, нет никакой социальной поддержки.

Да, все эти годы матери-одиночки справлялись. И между прочим, вносили свой вклад в улучшение демографической ситуации в стране. Но пока никто не изучал, как нехватка денег, социальная неустроенность влияли на детей, которых воспитывают матери-одиночки.

К этому мнению присоединилась и президент фонда «Ұлағатты жанұя» Марианна Гурина. Она привела пример соседней России, где государственные выплаты, размер ежемесячного пособия на ребенка увеличиваются на 100% на детей одиноких матерей и на 50% – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Там же существуют трудовые гарантии для матерей-одиночек: расторгнуть трудовой договор с одинокой матерью можно только в случаях, предусмотренных законом, ввиду ликвидации предприятия или ввиду ее поведения, когда это будет доказано. Если ребенок такой матери заболел, то пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет выдается матери на весь период. Существуют и налоговые льготы.

Вице-спикер Владимир Божко согласился с тем, что одиноких матерей необходимо поддерживать. Хотя бы исходя из стратегических интересов страны. Ведь в соседнем Китае недавно было принято решение платить пособие за рождение второго ребенка, что еще 20 лет тому назад в Поднебесной было запрещено...

О проблемах обеспечения социальных гарантий для неполных семей рассказала председатель правления Лиги женщин творческой инициативы, член Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демо­графической политике при Президенте РК Асия Хайрулина. По ее мнению, к которому присоединились и представители гос­органов, сис­тему начисления социальной помощи неполным семьям пора менять. В общей массе цифры выглядят вполне солидно – это миллионы и миллионы тенге. Но когда раскладываешь эти цифры на «души», то это копейки.

– Мы видим, например, государственное пособие на детей до 18 лет, которое назначается в случае, если среднедушевой доход семьи ниже стоимости продовольственной корзины, составляет 1,05 месячного расчетного показателя, то есть это 2 382 тенге в месяц. Уже надо ставить вопрос о том, чтобы менять эти базовые расчетные показатели, – считает Асия Хайрулина.

Также, отметила она, пора принять во внимание и отцов, в одиночку воспитывающих детей, их тоже в стране немало.

– Надо дать какое-то определение таким семьям, чтобы был равный доступ детей к тем благам, которые они могут получить в семье, – сказала Асия Хайрулина.

Она не преминула отметить и тот факт, что порой таким семьям свойственны иждивенческие настрое­ния. Поэтому важно обращать внимание на пропаганду семейных ценнос­тей, чтобы семья, ее сохранение были приоритетами в нашем обществе.

Депутат Мажилиса Айкын Конуров подчеркнул, что Казахстан находится в иных финансовых условиях в воп­росе соцподдержки незащищенных слоев населения, чем те же США или государства Евросоюза.

К этому мнению присоединилась и его коллега Галина Баймаханова. Она подчеркнула, что мы должны планировать и развиваться в соответствии с логикой внутреннего развития государства. Другое дело, что необходимо провести ревизию существующих в этой сфере законов, понять, где есть прорехи, эффективно реализовывать существующие программы.

Поддержал коллег и Владимир Божко. По его мнению, зачастую люди не знают, на какую помощь государства могут рассчитывать, ведь программы есть, на них выделяются огромные деньги. Отягощает ситуацию бюрократизм, когда месяцами требуется ходить, чтобы получить ту или иную справку. И здесь важно сотрудничество госорганов и граж­данского общества. И конечно, важно осознавать и формировать ценность института семьи. Чтобы не было безотцовщины и «безмаминщины».