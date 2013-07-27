Безработица пока непобедима, ?или Еще раз о массовых увольнениях, налоговых уклонистах и спасительном экспорте

ОЭСР бьет тревогу

О внушающем серьезные опасения положении дел на рынке труда неуклонно стареющей (в плане работоспособного населения) Европы «Казахстанская правда» уже писала в ряде аналитических материалов. Однако проблема перешагнула границы этой части света, перейдя в разряд глобальных угроз, о чем с тревогой заговорили и в Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Напомню, в эту международную организацию развитых стран помимо европейских входят и государства Северной и Южной Америк (Канада, США, Мексика и Чили), Азии (Турция, Южная Корея и Япония), а также Австралия и Новая Зеландия. На долю 34 государств – членов ОЭСР приходится 60% мирового ВВП. Кроме того, в работе организации принимает участие на правах отдельного члена и Европейская комиссия.

Эксперты ОЭСР считают, что безработица в странах Организации останется высокой до конца 2014 года, прогнозируя лишь незначительное снижение ее уровня в ближайшие полтора года – с 8% до 7,8%. По их расчетам, в динамике уровня безработицы в разных странах будут наблюдаться существенные расхождения. Так, в США этот показатель снизится с 7,6% до 6,7%, в Германии – с 5,3% до 4,7%, тогда как в других государствах Европы безработица останется стабильной или даже увеличится.

По оценкам экспертов, число безработных в государствах ОЭСР составит к концу будущего года около 48 миллионов. При этом наиболее уязвимыми останутся молодые люди и неквалифицированные рабочие. Уровень безработицы среди молодежи в Греции может превысить 60%, в Испании достигнет 55%, в Италии и Португалии составит около 40%.

«Из-за рекордных темпов безработицы правительства также были вынуждены сократить ресурсы, выделяемые на защиту безработных. Это один из парадоксов кризиса, последствия которого будут ощущаться еще долгое время», – сообщает Euronews.

При этом в самой организации отмечают, что «за последние два десятилетия центр тяжести глобальной экономики сместился в сторону Азии и Юга. С середины 90-х годов темпы роста ВВП в больших и густонаселенных странах среднего достатка были намного выше, чем в странах ОЭСР».

Однако, несмотря на то что в нынешнем году на Китай, к примеру, придется 13% мировой экономической активности, экономика Поднебесной также входит в стадию торможения (темпы роста ВВП страны во II квартале снизились до 7,5%, а по итогам года, прогнозируют экономисты, эта цифра окажется еще ниже), что не может не отразиться на рынке труда – в ряде производственных отраслей в последние месяцы идет активное сокращение штатов. «Массовых увольнений, как в разгар мирового финансового кризиса в 2008 году, пока нет, однако социальное напряжение из-за проблем на рынке труда и стагнации заработков понемногу растет», – пишут «Ведомости».

Но не начавшиеся увольнения, по мнению аналитиков, в числе первоочередных забот правительства КНР. Многое будет зависеть от того, сможет ли Китай в этом году пристроить огромное количество выпускников вузов, коих насчитывается порядка 7 миллионов. «Важнейшая проблема КНР сейчас – даже не сокращение рабочих мест, а неудовлетворенные ожидания молодых сотрудников, которые мечтают о безостановочном карьерном росте и процветании», – пишет Financial Times.

Впрочем, аналитики Capital Economics, к примеру, считают, что «несмотря на замедление экономики, рынок труда (Китая – прим. авт.) здоров», не беря, видимо, в расчет возможный рост социальной нестабильности из-за увольнений рабочих. В той же статье Financial Times говорится, например, о том, что недавно против сокращения штатов протестовали сотни сотрудников Rongsheng, крупной судостроительной корпорации, увязшей в долгах. В конце июня рабочие пекинской компании – поставщика медицинской продукции – на неделю взяли в заложники ее совладельца-американца, обвиняя его в невыплате зарплат.

Удовлетворение амбиций молодой поросли – штука, наверное, важная. Только кто вот озаботится судьбой лишившихся хлеба насущного слесарей с токарями?

Всемирная «охота на лис»

Посетовав на безработицу, ОЭСР основательно принялась за сферу налогообложения, где, по ее мнению, царит мировой хаос. На прошлой неделе в Москве министрам финансов «большой двадцатки» Организацией международного сотрудничества и развития был представлен план по борьбе с методами минимизации налоговых прибылей, которые используют международные компании. Попросту говоря, ОЭСР предложила миру способы борьбы с налоговыми «уклонистами». «Это поворотный момент в истории международного сотрудничества в области налогообложения», – цитируют «Ведомости» прозвучавшую в заявлении ОЭСР оценку своего же масштабного документа.

Финансовая «двадцатка» поддержала план ОЭСР по глобальной атаке на налоговый арбитраж, который компании используют для снижения налоговых выплат, декларируя прибыль в налоговых оффшорах. Золотой век принципа «мы нигде не платим налоги» окончен, заявил генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа: «Когда подписывались договоры об избежании двойного налогообложения, имелось в виду, что компании не будут платить налоги по двойному счету, но не подразумевалось, что благодаря этой системе они не будут платить их вообще», подчеркнув, что «корпорации обязаны платить справедливую долю налогов».

Инициатива ОЭСР называется «Размывание налоговой базы и вывод прибыли из-под налогообложения» (Base Erosion and Profits Shifting).

План действий ОЭСР включает 15 основных шагов. Среди них – введение для транснациональных корпораций с активными зарубежными операциями, таких как Amazon, Apple, Google, обязательной уплаты местных налогов на любую прибыль от продаж, проводимых в стране. ОЭСР предлагает заставить корпорации раскрывать налоговым органам разбивку прибыли, продаж и налогов по странам. Также, пишут «Ведомости», предлагается установить жесткие правила, которые позволят блокировать перевод нематериальных активов высокой стоимости (например, интеллектуальной собственности и торговых брендов) в налоговые оффшоры, которые мало или совсем не связаны с деловой активностью; ужесточить требования к открытию зарубежных филиалов транснациональными корпорациями; скорректировать законодательство для нейтрализации налоговых преимуществ сложных финансовых инструментов, в том числе гибридного капитала, отчислений на выплаты процентов.

Заинтересованность властей развитых государств в этом вопросе высока: так, в последние пару лет в западных странах политики активно взялись за выяснение причин того, почему транснациональные компании платят так мало налогов в тех странах, в которых зарабатывают основную прибыль. Британские парламентарии, в частности, критиковали за подобные действия Google, Starbucks и Amazon. Подкомитет по расследованиям сената США изучал, как именно компании избегают налогообложения в США. В 2012 г. и в мае нынешнего года подкомитет представил доклады, в которых, в частности, описывались способы, используемые Microsoft, Hewlett-Packard и Apple. Выяснилось, что корпорации умело используют свои оффшорные структуры, различия между налоговыми законодательствами разных стран, а также лазейки в Налоговом кодексе США. Выяснилось, что у американских транснациональных корпораций более 1,7 трлн. долларов нераспределенной зарубежной прибыли и не менее 60% своих денежных средств они держат в других странах.

Тенденция хранить деньги за рубежом наиболее заметна среди высокотехнологичных компаний и в сфере здравоохранения – таких компаний The Wall Street Journal обнаружила 26 (всего было исследовано 60). На них пришлось 120 млрд. долл., или три четверти прироста средств на зарубежных счетах в 2012 году. У некоторых там лежат почти все деньги: так, у Johnson & Johnson – 14,8 млрд. из 14,9 млрд. долларов.

«Власти США озаботились прибылями своих транснациональных корпораций неспроста. Государственные финансы переживают один из самых тяжелых периодов в послевоенной истории, а на зарубежных счетах американских гигантов скопилось более 1 трлн. долл. Бюджетный дефицит США в 2012 г. составил, по данным МВФ, 8,5% ВВП, а госдолг – 16,7 трлн. долларов (106,5% ВВП)», – пишут «Ведомости».

При воплощении в жизнь предложенного ОЭСР плана, считают аналитики, возникнут определенные трудности. В частности, его осуществлению может помешать фискальный эгоизм, ведь, по их мнению, каждое государство захочет само использовать «дойную корову». Сейчас, например, подобный спор возник между Вашингтоном и Парижем, которые претендуют на одни и те же выплаты от Google и Amazon: США – по месту регистрации компаний, Франция – по месту возникновения прибыли.

После реформы возникнет еще одна проблема – придется обновлять соглашения об избежании двойного налого­обложения, констатирует Анхель Гурриа (его слова цитирует Интерфакс). Сейчас в мире около 4 тыс. таких соглашений, уточнил он: «Их надо будет проводить через парламенты, заново одобрять». Но этой волокиты, по мнению российского министра финансов Антона Силуанова, можно избежать, если придать двусторонним соглашениям многосторонний характер (такой единый механизм сейчас как раз и разрабатывает ОЭСР).

Словом, работа предстоит столь грандиозная, что аналитики сомневаются в том, что ее можно будет проделать в предлагаемый ОЭСР временной промежуток – в полтора-два года. Так что у транснациональных «лис-уклонистов» есть еще, похоже, время, чтобы попользоваться своими хитрыми налоговыми стратегиями. Пока не началась настоящая охота.

В поисках панацеи

Тем временем в увязшей в стагнационной пучине еврозоне стремятся найти средства, которые могли бы стать катализатором долгожданного промышленного роста. И одним из них, по мнению экономистов, является увеличение экспорта из государств, входящих в европейский валютный блок. Но, как свидетельствует беспристрастная статистика, экспорт производимых странами еврозоны товаров продолжает, к сожалению, сокращаться.

По данным статистического агентства Eurostat, в мае экспорт из еврозоны с поправкой на сезонные факторы сократился на 2,3% по сравнению с апрелем, в то время как импорт упал на 2,2%. Сильное падение экспорта наблюдается уже второй месяц подряд. Эти цифры, считают аналитики, свидетельствуют о том, что сокращение экономики еврозоны продолжается в течение семи последних кварталов.

«С учетом роста безработицы, низких темпов роста заработной платы и слабого внутреннего спроса рост экспорта необходим для восстановления экономики еврозоны. При этом ситуация в других регионах мира делает маловероятным рост экспорта в ближайшие месяцы», – пишут «Вести Финанс».

В I квартале текущего года экономика еврозоны сократилась после падения экспорта. Международный валютный фонд тем временем ожидает, что экономика валютного блока в нынешнем году сократится на 0,6% и лишь в 2014-м вырастет на 0,9%. Eurostat же опубликует первую оценку по динамике валового внутреннего продукта по итогам II квартала не ранее середины августа.

Вместе с тем слабый внутренний спрос способствовал увеличению профицита баланса внешней торговли, отмечают экономисты, рост которого был полностью обусловлен падением импорта на 6%.

Также Eurostat сообщил, что инфляция в еврозоне в годовом выражении в июне выросла до 1,6% по сравнению с 1,4% в мае, что соответствует предварительной оценке и ожиданиям экономистов. Темпы роста потребительских цен пока остаются ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, что, по мнению экономистов, сохраняет возможность дальнейшего стимулирования экономики.

Конечно же, состояние дел в экономиках государств Евросоюза в целом и еврозоны в частности не могло не привлечь внимание участников заседания министров финансов и министров труда, состоявшегося на прошлой неделе в Москве. Министры финансов с сожалением признали, что продолжается как замедление роста в некоторых крупных странах с развивающейся экономикой, так и рецессия в еврозоне.

«Как и ранее, восстановление мировой экономики остается хрупким и неравномерным, безработица продолжает оставаться высокой во многих странах», – говорится в коммюнике.

В отличие от заявлений в предыдущие годы, отмечает РИА Новости, в этот раз призывы к бюджетной консолидации и сокращению уровней дефицита и госдолга звучали гораздо тише. «Наблюдается прогресс в разработке надежных, амбициозных и среднесрочных страновых фискальных стратегий. Эти стратегии будут достаточно гибкими и будут учитывать краткосрочные экономические условия с тем, чтобы поддерживать экономичес­кий рост и создание рабочих мест», – так звучит формулировка, вошедшая в итоговое коммюнике.

Российское новостное агентство напоминает, что не далее как три месяца назад европейские страны призывали ввести жесткие ориентиры по уровню долга: установить единую планку снижения долга до 90% ВВП. «Однако это предложение не прошло в апреле, как, впрочем, и в этот раз, ни о каких целевых ориентирах участники встреч так и не договорились», – констатирует РИА Новости.

Что ж, финансисты в очередной раз подтвердили популярный в последнее время постулат, свидетельствующий о том, что промышленный рост важнее экономии. Наверное, по экономическим канонам это правильная на сегодняшний день стратегия. Но в ее применении таится некий «подводный камень», который может надолго замедлить и без того чрезвычайно затянувшийся процесс выхода из рецессии.

Только вот в этом процессе экономического оздоровления большинству населения многих стран придется, по-видимому, снова услышать набивший оскомину призыв в очередной раз потуже затянуть пояса. Словно некая сила проводит над землянами любопытства ради жуткий эксперимент: насколько же вынослива человеческая талия?

Сергей ЛИСИЦЫН