Безработная молодежь: бомба замедленного действия Свежий выпуск 585 Сергей ОСАНОВ

фото АФП

Тенденция к увеличению разрыва в доходах в пятерку главных мировых рисков входила и раньше, но в прогнозе на 2015 год неравенство впервые заняло первую позицию в списке. В обзоре приводится статистика из отчета Global Wealth Report 2013 от Zurich Credit Suisse: 0,7% мирового населения контролируют 41% мирового богатства. Неравенство провоцирует социальные и политические проблемы, мешает экономическому развитию стран. В числе возможных методов исправления ситуации в мире эксперты указывали изменение налоговой политики, перераспределение доходов и улучшение доступа к получению качественного образования.



Спасите школы, а не банки!

Образование выходит на первый план и при решении второй глобальной проблемы, связанной с повышением уровня безработицы. Этот тренд дополняют термином persistent jobless growth («устойчивый рост без создания рабочих мест») – явление, при котором в странах, где удалось победить рецессию и добиться экономического роста, всего лишь сохраняется существующий уровень занятости, а в некоторых случаях и повышается уровень безработицы. Часто это происходит вследствие технического прогресса, индустриализации, внедрения новых технологий в производство.

По мнению профессора Гарвардского университета Ларри Саммерса, для того чтобы начать решать глобальные вызовы, связанные с проблемой безработицы в мире, необходимо провести изменения в системе и принципах образования. Школы, колледжи и университеты в первую очередь должны концентрироваться на тех навыках и умениях, которые машинам не доступны – лидерство, созидание, воплощение, сотрудничество. В то же время меньше внимания нужно уделять тому, что машины делать умеют – проверять, подсчитывать и исполнять.

Прокатившиеся в декабре прошлого года по многим городам Италии массовые протесты граждан стали очередным предупреждением европейским политикам: общество требует перемен.

Напомним, тысячи студентов и безработных вышли на улицы двадцати городов, чтобы выразить несогласие с политикой властей. Причина находится в новой волне сокращений и очередных мерах по урезанию бюджета. В Риме манифестанты закидали яйцами и петардами здание министерства экономики. Погромами закончился марш профсоюзов в Милане. В столкновениях с полицией пострадали несколько человек, в том числе правоохранители. Сразу пять демонстраций заблокировали автомобильное движение в Генуе. Ну а в Неаполе протестующие перекрыли одну из главных магистралей города. Сообщалось о пострадавших в ходе демонстрации в Падуе. Там активисты пытались штурмом взять штаб-квартиру правящей Демократической партии. Несколько полицейских, включая их начальника, получили травмы.

До этого подобное шествие здесь было примерно год назад. Тогда во время мирного шествия в Риме организаторы хотели привлечь внимание властей к резкому росту безработицы среди молодежи. Но неожиданно для многих в толпе появились группы агрессивно настроенных людей, одетых во все черное, которые стали поджигать машины и бить витрины. Требования протестующих отчетливо отражали плакаты наподобие этого: «Спасите школы, а не банки!» Участники акций также выражали недовольство высоким уровнем безработицы. И это в Италии, экономика которой всегда считалась одной из самых сильных в Европе!..

Впрочем, как показывает детальный анализ, по многим позициям апеннинское государство сильно проигрывает соседям. К примеру, расходы на университеты здесь почти в полтора раза ниже, чем в среднем по Евросоюзу. Как итог – низкое качество обучения, в результате чего выпускники итальянских вузов фактически остаются невостребованными и пополняют армию безработных. Причем каких-либо улучшений в обозримом будущем тут и не предвидится. Это подтверждают и данные Европейского центра профессионального развития Cedefop, согласно которым к 2020 году Италия окажется одной из стран с самой высокой долей малоквалифицированной рабочей силы – 37%, по сравнению с 19,5% в среднем по ЕС. И представители молодого поколения осознают эту свою профессиональную ущербность, чего в свою очередь не хотят понимать государственные деятели.



Политики «вне игры»

Последнее утверждение касается не только Италии. Из всех западных политиков тревогу о чаяниях молодого поколения выражает, пожалуй, лишь Канцлер Германии Ангела Меркель. В своей речи на молодежном форуме в немецком городе Росток мудрая фрау, в частности, призвала своих европейских партнеров в целях урегулирования кризиса отложить в сторону взаимные разногласия. «Мы должны вместе найти способ, чтобы Европа стала сильней в конце концов, чтобы сегодняшнее поколение 20-летних, 30-летних, 15-летних по-прежнему бы имело возможность жить в достатке. Это наша работа», – заключила Ангела Меркель.

Справедливости ради надо сказать, что вскользь как-то коснулся молодежной тематики и глава Европейского центрального банка Марио Драги, назвав безработицу среди молодежи «невероятным разбазариванием ресурсов». Но этим своим высказыванием главный финансист Старого Света и ограничился. Хотя пришло время бить тревогу во все колокола. Ведь уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сегодня находится на уровне 7,2%. Это порядка 43,8 млн. человек, живущих без особых надежд на лучшее будущее. И это при том, что ОЭСР – одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 34 наиболее развитых государства. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Что называется, «весь цвет»!

Впрочем, в еврозоне ситуация с безработицей еще тревожней. При этом если в целом по ЕС процент людей, не имеющих возможность зарабатывать себе на хлеб, достиг 11,5%, то, к примеру, в Греции число таких обездоленных в два раза выше, в Испании показатель и вовсе достиг 24,6%. Это каждый пятый или даже четвертый трудоспособный! Но есть еще более пугающие цифры. Если посмотреть по возрастным категориям, то выяснится, что среди испанцев, не достигших 25 лет, уровень безработицы достиг 53,5%. В Италии – 43,9%, Португалии – 34,5%, в Словакии – 33,2% молодых граждан не могут трудоустроиться. Аналогичная ситуация и в бывших советских республиках – Литве и Латвии. В экспертной среде даже появилось мнение о «потерянном поколении». А председатель Европейского центрального банка призывает правительства решить эту проблему до того, как она приведет к очередным, но уже более глобальным, общественным беспорядкам. В ожидании столь нежелательного развития событий политики заговорили об использовании мирового опыта в разрешении нависшей проблемы, вспомнив, как в 80-х годах прошлого столетия в Германии, Австрии, Японии, Норвегии, Великобритании, Финляндии, Франции, Греции была осуществлена диверсификация источников финансирования высшего образования. Тогда в этих странах учебные заведения получили право привлекать дополнительные инвестиции, подключив средний и крупный бизнес. В результате оптимального сочетания государственных и внебюджетных средств финансирования вузы адекватней стали относиться к изменениям в тенденциях рынка труда.

А что же в самом Евросоюзе? Похоже, там подзабыли известную истину, что новое – это хорошо забытое старое. Впрочем, экс-председатель, а ныне лидер группы социалистов и демократов в Европейском парламенте, Мартин Шульц, в свое время предупреждавший о возможности социального взрыва в результате роста безработицы среди молодежи, ставил вопрос о необходимости принятия новых европейских программ для создания большего числа рабочих мест для этого поколения. Но дальше разговоров дело пока не пошло.



Критичность момента

Между тем все более и более молодеющее лицо среднестатистического европейского безработного на глазах искажается в злобной гримасе. Люди, вступая во взрослую жизнь, не имеют возможности не только получить достойное образование, но и создать крепкую семью. Как следствие такой неустроенности – рост преступности и числа наркоманов. Сложившуюся ситуацию ряд экспертов уже назвал «экономической бомбой замедленного действия».

Чтобы оценить критичность момента, перенесемся из все еще относительно благополучной Европы на Ближний Восток и Северную Африку, где согласно докладу Международной организации труда более четверти молодых являются безработными. «В Северной Африке уровень безработицы среди молодежи резко возрос после «Арабской весны», увеличившись почти на 5 процентных пунктов в период между 2010 и 2011 годами», – говорится в докладе ВЭФ. Причем последствия произошедших политических потрясений будут «долгоиграющими». К 2016 году, предсказывают эксперты, количество безработной молодежи на Ближнем Востоке вырастет до 29%. В Северной Африке, как говорится в прогнозе, этот показатель составит 26,7%.

Но есть в южных широтах регионы, где уже сейчас ситуация намного хуже, чем та, о которой говорится в прогнозе. В свое время Организация Объединенных Наций также обнародовала исследование по трудовой занятости молодых граждан одного из наибеднейших государств планеты, каковым является Сомали. Двое из троих жителей в возрасте от 14 до 29 лет здесь не имеют работы. В докладе ООН особо подчеркивается, что 21% из них никогда не учились и нигде не трудились. И эта группа зачастую отчаявшихся, наиболее обездоленных людей является самой уязвимой для вовлечения в преступные сообщества.

– Отсутствие достойных вакансий приводит к тому, что молодых людей зачастую вовлекают в экстремизм и пиратство, – поведал горькую участь своих соотечественников газете Sabah один из руководителей Ассоциации сомалийской молодежи в Могадишо Осман Ибрагим, добавив, что бедность породила у его народа склонность к преступным действиям и насилию.

К счастью, далеко не все молодые сомалийцы впадают в уныние или выходят на большую дорогу, чтобы заниматься грабительским промыслом. То же издание рассказало о планах 28-летнего Абдирахмана Ахмеда, выпускника Национального университета, недавно потерявшего работу. Программист по образованию, он намерен уехать в Европу, чтобы наконец найти применение своим знаниям.

Стремление, безусловно, похвальное. Только вот ждут ли его там, на Британских островах, где чинят всяческие препятствия для мигрантов, или в уже не столь благословенном Париже? Тем более, как отмечается в прогнозе Международной организации труда, к 2016 году уровень безработицы в странах Евросоюза останется на таком же высоком уровне.

Есть и более долгосрочные прогнозы. Увы, их тоже нельзя назвать утешительными. Как победить безработицу, правительства многих стран сегодня не знают. А расчеты экспертов показывают: для того чтобы компенсировать прирост населения планеты, необходимо ежегодно создавать порядка 40 млн. новых рабочих мест. При этом хотя бы как-то можно приостановить количество безработных, число которых на данный момент уже превысило 200 млн. человек.