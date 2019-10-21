Безработные могут пройти курсы по востребованным специальностям в Нур-Султане

Общество
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В рамках государственной программы продуктивной занятости и развития предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" столичный центр занятости проводит краткосрочные курсы для безработных горожан по востребованным на рынке труда специальностям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.   

Обучающие курсы проводятся по 18 специальностям в 11 городских учебных заведениях. В 2019 году планируется охватить обучением 913 человек. До настоящего времени этими мерами охватили 742 человек, 346 из которых уже завершили учебу, 129 – трудоустроены.

Согласно внесенным поправкам, Министерство труда и социальной защиты населения планирует включить в курсы обучения еще 450 человек. В связи с этим решением межведомственной комиссии к участию в программе привлекли еще 220 человек. Они приступят к учебе 21-22 октября текущего года.

Вместе с тем, по информации столичной палаты предпринимателей, в мобильных центрах занятости "Центр поддержки предпринимателей "Атамекен" проконсультировались 1400 граждан, из них 350 обратились в центр занятости населения.

Напомним, мобильные центры занятости расположены в местах массового скопления людей, возле рынков и вокзалов, на улицах с большим движением. Их появление позволило упростить возможность обращения граждан и увеличить количество трудоустроенных.

На сегодня в Нур-Султане работают 8 мобильных центров занятости. Они расположены вблизи таких объектов, как Железнодорожный вокзал, торговые дома "Тулпар" и "Встреча", рынки "Сапар", "Улжан", строительный рынок "Эталон", жилой массив "Промышленный" и торгово-развлекательный центр "Азия парк".

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