Безработные смогут получить информацию о вакансиях в ЦОНах

Для улучшения сервиса оказываемых услуг в центрах занятости населения Алматы, Астаны и Шымкента внедрили электронные очереди, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
До конца этого года электронные очереди будут внедрены в центрах занятости населения во всех областных центрах республики.
Вместе с тем теперь граждане, которые ищут работу, могут обращаться за помощью и в ЦОНы, где вести прием будут сотрудники центров занятости. Пока это новшество доступно в 172 ЦОНах, однако уже в ближайшее время услуги центров занятости будут предоставляться и в оставшихся 98 центрах обслуживания .
Стоит отметить, Минтруда и соцзащиты населения совместно с местными исполнительными органами проводит переформатизацию центров занятости – в них будут внедрены новые стандарты оказания услуг, направленные на повышение потенциала граждан с учетом их индивидуальных возможностей на рынке труда. Центры занятости будут преобразованы из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения. Это должно позволить, как и в частном секторе, оплачивать труд работников центров занятости по конечному результату.
Также предусматривается оснащение новыми компьютерами, установление программных комплексов, обеспечивающих доступ работников центров занятости ко всем информационным системам Министерства труда и социальной защиты населения РК и эталонным базам.