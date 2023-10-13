Безусловные фавориты Статьи 13 октября 2023 г. 0:20 0 Аскар Султан Сборная Казахстана по мини-футболу одержала четвертую победу кряду в элитном раунде отбора на чемпионат мира-2024. Ровно неделю назад Казахстан в группе А отборочного турнира первенства планеты 2024 года в Баку встречался со сборной Азербайджана и одержал тогда нелегкую победу со счетом 4:2. И вот теперь новая встреча между этими же дружинами, но уже в Астане. Команде Кавказа удалось первой добиться успеха. Уже на 4-й минуте у гостей отличился Амадеу, а на 8-й второй гол забил и Галло (у сборной Азербайджана, как и у Казахстана, в составе есть натурализованные бразильцы). Правда, еще до перерыва наши минщики успели сравнять счет благодаря усилиям Лео на 13-й минуте и Биржана Оразова на 18-й. Сейчас сборная Казахстана, одержав четыре победы в четырех матчах, с 12 очками лидирует в группе A. Кстати, в другом поединке нашей группы Нидерланды принимали дома национальную команду Румынии и завершили эту встречу вничью со счетом 1:1. Напомним, победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на чемпионат мира будут сыграны с 8 по 17 апреля. Финальный же турнир первенства планеты пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане. Элитный раунд ЧМ-2024. Группа A № УЧАСТНИК И В Н П М О 1. Казахстан 4 4 0 0 13–7 12 2. Румыния 4 2 1 1 9–7 7 3. Азербайджан 4 1 0 3 11–11 3 4. Нидерланды 4 0 1 3 3–11 1