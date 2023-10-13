Безусловные фавориты

Статьи
0
Аскар Султан

Сборная Казахстана по мини-футболу одержала четвертую победу кряду в элитном раунде отбора на чемпионат мира-2024.

Ровно неделю назад Казахстан в группе А отборочного турнира первенства планеты 2024 года в Баку встречался со сборной Азербайджана и одержал тогда нелегкую победу со счетом 4:2. И вот теперь новая встреча между этими же дружинами, но уже в Астане.

Команде Кавказа удалось первой добиться успеха. Уже на 4-й минуте у гостей отличился Амадеу, а на 8-й второй гол забил и Галло (у сборной Азербайджана, как и у Казахстана, в составе есть натурализованные бразильцы). Правда, еще до перерыва наши минщики успели сравнять счет благодаря усилиям Лео на 13-й минуте и Биржана Оразова на 18-й.

Сейчас сборная Казахстана, одержав четыре победы в четырех матчах, с 12 очками лидирует в группе A. Кстати, в другом поединке нашей группы Нидерланды принимали дома национальную команду Румынии и завершили эту встречу вничью со счетом 1:1.

Напомним, победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их же­ребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на чемпионат мира будут сыграны с 8 по 17 апреля. Финальный же турнир первенства планеты пройдет с 14 сен­тября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.

Элитный раунд ЧМ-2024.

Группа A

№ УЧАСТНИК И В Н П М О

1. Казахстан 4 4 0 0 13–7 12

2. Румыния 4 2 1 1 9–7 7

3. Азербайджан 4 1 0 3 11–11 3

4. Нидерланды 4 0 1 3 3–11 1

Популярное

Все
Сокровище предков
Из этого растения сшили первые джинсы
Победы в Турции и Японии
Детективы вне закона
Тайна старого колодца
Вернуть читателя
Единство и труд – верный маршрут
Почему бережливость не в тренде
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
Пять элементов IT-экосистемы
Вот такая волокита
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76 участков
Дело темное
Потенциал духовной дипломатии
Интересы населения превыше всего
Решение – в руках населения
Неразрывная связь с Родиной
Всегда на страже, всегда в седле
"Қарызсыз Қоғам": проектные офисы откроют во всех регионах Казахстана
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
ХАМАС атаковал Израиль
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Вторая победа кряду
В Петропавловске проходит фестиваль драматических театров К…
«Келешек» поможет подрастающему поколению
В Кызылорде проходит мероприятие в честь 100-летия Исатая А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]