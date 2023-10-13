Безусловные фавориты

Ровно неделю назад Казахстан в группе А отборочного турнира первенства планеты 2024 года в Баку встречался со сборной Азербайджана и одержал тогда нелегкую победу со счетом 4:2. И вот теперь новая встреча между этими же дружинами, но уже в Астане.

Команде Кавказа удалось первой добиться успеха. Уже на 4-й минуте у гостей отличился Амадеу, а на 8-й второй гол забил и Галло (у сборной Азербайджана, как и у Казахстана, в составе есть натурализованные бразильцы). Правда, еще до перерыва наши минщики успели сравнять счет благодаря усилиям Лео на 13-й минуте и Биржана Оразова на 18-й.

Сейчас сборная Казахстана, одержав четыре победы в четырех матчах, с 12 очками лидирует в группе A. Кстати, в другом поединке нашей группы Нидерланды принимали дома национальную команду Румынии и завершили эту встречу вничью со счетом 1:1.

Напомним, победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их же­ребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на чемпионат мира будут сыграны с 8 по 17 апреля. Финальный же турнир первенства планеты пройдет с 14 сен­тября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.

Элитный раунд ЧМ-2024.

Группа A

№ УЧАСТНИК И В Н П М О

1. Казахстан 4 4 0 0 13–7 12

2. Румыния 4 2 1 1 9–7 7

3. Азербайджан 4 1 0 3 11–11 3

4. Нидерланды 4 0 1 3 3–11 1