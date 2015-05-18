Фото с сайта neftegaz.kz
Нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell при поглощении британской нефтегазовой компании BG Group plc может потерять ее долю в крупном месторождении Казахстана, так как правительство страны в случае завершения сделки может претендовать на акции BG Group в проекте, говорится в отчете BG за 2014 год, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
"В случае смены контроля над BG Group Республика Казахстан может претендовать на право приобретения доли компании в окончательном соглашении о разделе продукции, регулирующем работу на газовом и газоконденсатном Карачаганакском месторождении (BG Group в настоящее время владеет 29,25%)", – говорится в отчете британской компании.
Карачаганакское месторождение контролируется группой инвесторов, в которую помимо BG Group входят Eni (29,25%), Chevron (18%), ЛУКОЙЛ (13,5%) и "КазМунайГаз" (10%).
Как отмечается на сайте BG Group, в настоящее время добыча на месторождении ведется на максимальном уровне и составляет приблизительно 45% от всей добычи газа в Казахстане и 16% добычи жидких углеводородов. На Карачаганакское месторождение приходится около 15% всей добычи BG Group и 9% от выручки компании в 2014 году в объеме $19 млрд.
"В начале апреля Shell сообщила о достижении соглашения по покупке своего менее крупного "коллеги" – BG Group – за $70 млрд. Завершение сделки, как ожидают стороны, состоится в начале 2016 года", – поясняется в распространенной информации.
Отмечается, что приобретение BG Group увеличит доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу – на 20%, а также укрепит позиции компании в новых нефтяных и газовых проектах, в частности в СПГ-проектах в Австралии и глубоководных проектах в Бразилии.