BG Group может лишиться доли в Карачаганакском месторождении

Экономика
1161
Фото с сайта neftegaz.kz
Нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell при поглощении британской нефтегазовой компании BG Group plc может потерять ее долю в крупном месторождении Казахстана, так как правительство страны в случае завершения сделки может претендовать на акции BG Group в проекте, говорится в отчете BG за 2014 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"В случае смены контроля над BG Group Республика Казахстан может претендовать на право приобретения доли компании в окончательном соглашении о разделе продукции, регулирующем работу на газовом и газоконденсатном Карачаганакском месторождении (BG Group в настоящее время владеет 29,25%)", – говорится в отчете британской компании.

Карачаганакское месторождение контролируется группой инвесторов, в которую помимо BG Group входят Eni (29,25%), Chevron (18%), ЛУКОЙЛ (13,5%) и "КазМунайГаз" (10%).

Как отмечается на сайте BG Group, в настоящее время добыча на месторождении ведется на максимальном уровне и составляет приблизительно 45% от всей добычи газа в Казахстане и 16% добычи жидких углеводородов. На Карачаганакское месторождение приходится около 15% всей добычи BG Group и 9% от выручки компании в 2014 году в объеме $19 млрд.

"В начале апреля Shell сообщила о достижении соглашения по покупке своего менее крупного "коллеги" – BG Group – за $70 млрд. Завершение сделки, как ожидают стороны, состоится в начале 2016 года", – поясняется в распространенной информации.

Отмечается, что приобретение BG Group увеличит доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу – на 20%, а также укрепит позиции компании в новых нефтяных и газовых проектах, в частности в СПГ-проектах в Австралии и глубоководных проектах в Бразилии.

Популярное

Все
Афера сорвалась в кабинете директора
Большой футбол стартует в феврале
О времени и о себе
Лирика зимы
Изъята партия контрафактных подшипников
Он был гордостью Фабричного
Снежное Зазеркалье
Бибисара – в числе претендентов
Покоритель космических высот
Возврату подлежит!
Выманили два миллиона
С заботой о новорожденных
Онлайн-курсы оказались пустышкой
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Помощь в шаговой доступности
Люди в белых халатах
Юниоры укрепляют позиции
Когда завершат ремонт детской больницы?
63 бункера для КГМ установят в Костанае
В ожидании чуда
В Нацгвардии начался новый учебный период
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Новая школа – лучшие возможности
Президент наградил Бибисару Асаубаеву орденом «Барыс»
Токаев присудил госпремии в сфере культуры за 2025 год
В глубинке открылись социально значимые объекты
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
Водопровод пришел под Новый год
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву

Читайте также

Популярными становятся охотничьи патроны из Казахстана
Триллион тенге налогов впервые собрала Туркестанская область
В Казахстане утвердили правила господдержки креативной инду…
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]