​«Би-2» «дали огня»

Свежий выпуск
443
Айгуль КОЛУМБЕТОВА, Алматы

Когда на сцену вышли музыканты, зал взорвался аплодисментами. Им подпевали все зрители на протяжении всего концерта. Живая музыка, свет, рок-н-ролльная аранжировка, восхитительное, мощное и насыщенное звучание, отличный вокал, новые эмоции и впечатления – все на высшем уровне.

Поклонники группы познакомились с альбомом «#16 плюс» и зарядились рок-н-роллом. На концерте прозвучали и «стопроцентно» любимые старые хиты коллектива: «Полковнику никто не пишет», «Вечная призрачная встречная», «Серебро», «Варвара», «Тише», «Последний герой», «Мой рок-н-ролл», «Шамбала» и другие всем знакомые треки.

– Наш новый альбом – это отчасти обращение к поколению «16 плюс», – поделился Шура из группы «Би-2». – Это и наше возвращение в свои «16 плюс»: мы сделали каверы тех песен, которые нас вдохновляли, когда мы были тинэйджерами. Мы записали три песни: «Дайте огня» группы «Альянс», «Нэпман» «АукцЫона» и «Робот» Юрия Чернавского и Владимира Матецкого.

К слову, новая пластинка состоит из 17 треков с рок-н-ролльными аранжировками. До Алматы концерты прошли в Караганде и Астане.

Популярное

Все
Елена Рыбакина разгромно победила третий матч на Уимблдоне-2023
Молодой парень едва не утонул на Каспий
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Полчища саранчи атакуют поля в Костанайской области: видео
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Пожар в горах ВКО локализован
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Ливень с грозой и градом обрушился на Аксай
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Услугу конструктора автономеров внедряют в Казахстане
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Высокая миссия зергера
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Армию привлекли к тушению пожара в Абайской области
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу

Читайте также

IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного админис…
На столичном ринге
Совместную дорожную карту разработают КазНУ и филиал китайс…
ЕНУ подготовил первых этнополитологов-магистрантов в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]