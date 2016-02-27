​«Би-2» «дали огня»

Когда на сцену вышли музыканты, зал взорвался аплодисментами. Им подпевали все зрители на протяжении всего концерта. Живая музыка, свет, рок-н-ролльная аранжировка, восхитительное, мощное и насыщенное звучание, отличный вокал, новые эмоции и впечатления – все на высшем уровне.

Поклонники группы познакомились с альбомом «#16 плюс» и зарядились рок-н-роллом. На концерте прозвучали и «стопроцентно» любимые старые хиты коллектива: «Полковнику никто не пишет», «Вечная призрачная встречная», «Серебро», «Варвара», «Тише», «Последний герой», «Мой рок-н-ролл», «Шамбала» и другие всем знакомые треки.

– Наш новый альбом – это отчасти обращение к поколению «16 плюс», – поделился Шура из группы «Би-2». – Это и наше возвращение в свои «16 плюс»: мы сделали каверы тех песен, которые нас вдохновляли, когда мы были тинэйджерами. Мы записали три песни: «Дайте огня» группы «Альянс», «Нэпман» «АукцЫона» и «Робот» Юрия Чернавского и Владимира Матецкого.

К слову, новая пластинка состоит из 17 треков с рок-н-ролльными аранжировками. До Алматы концерты прошли в Караганде и Астане.