Бибигуль Жексенбай назначена советником председателя Сената
Талгат Исенов
Бибигуль Жексенбай назначена советником председателя Сената Касым-Жомарта Токаева по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.
Жексенбай в разное время работала в изданиях "Спорт", "Жас Алаш". Занимала руководящие посты в агентстве "Хабар", телеканалах "Казахстан", "Эра", "Седьмой канал". Является руководителем Клуба главных редакторов.