Библиотека Елбасы: опережая время

На пути к будущему, о котором мы сегодня мечтаем, много трудностей и преград. Новое в силу инертности нашего мышления, стремления подменить понятие стабильности нежеланием и страхом что-либо менять часто с трудом и большими усилиями пробивает себе дорогу вперед. И прогрессивность многих замыслов и инициатив в полной мере зачас­тую находит достойную оценку только спустя годы, а то и десятилетия. Так было, например, с Астаной, которой мы все гордимся. Трудно поверить, что в свое время идея Главы государства о переносе столицы вызвала шквал критики со стороны многих.

Сегодня в нашей столице много интересных и красивых зданий, культурно-досуговых и научно-образовательных учреждений, которые привлекают внимание жителей и гостей столицы. Одним из таких объектов является Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, спроектированная известным британским архитектором Норманом Фостером. Как один из объектов ЭКСПО-2017, библиотека распахнула свои двери и для посетителей Международной специализированной выставки.

Буквально несколько слов хотелось бы сказать о самом здании: оно уникально и искренне восхищает всех от мала до велика, от простых сельчан до видавших виды зарубежных туристов и глав государств. Общая площадь – более 30 тыс. квадратных метров. По замыслу архитектора внешний облик библиотеки символизирует жизненную силу современного Казахстана. Это огромное око, устремленное в небо, один из тех объектов, благодаря которым Астану часто называют городом будущего.

В текущем году библиотеке исполнилось три года. Она была образована в целях обеспечения функционирования Личной библио­теки и Личного архива Президента, изучения истории становления и развития Казах­стана, а также продвижения идей и инициатив Главы государства. Таким образом, было положено начало еще одной конструктивной инициативе Елбасы, опередившей время.

Как показывает мировой опыт, президентские библиотеки, цент­ры и фонды существуют во многих развитых странах. В США, например, действует 13 таких библиотек, в Чикаго будет открыта библиотека Барака Обамы.

Такие библиотеки и центры есть в Китае, Малайзии, Сингапуре, Турции, Франции и других странах дальнего зарубежья. В России работает Ельцин центр, в Азербайджане – центр Гейдара Алиева. Эти организации представляют собой многофункциональные комплексы, в которых осуществляется научно-исследовательская, аналитическая, образовательно-воспитательная, культурно-просветительская работа.

В Библиотеке Елбасы также есть архив, библиотека, музей, экс­позиционно-выставочные зоны, аналитический центр, ведется научно-прикладная и социально-просветительская работа. Следует отметить, что с 4 ноября 2016 года к библиотеке присоединен и Музей Первого Президента Респуб­лики Казахстан. Таким образом, практически вдвое увеличились фонды экспонатов, книг, архивных материалов, возросли масштабы экспозиционно-выставочной, культурной и научно-образовательной деятельности.

В рамках одной статьи невозможно полностью осветить деятельность библиотеки, остановлюсь лишь на кратком описании фондов и некоторых направлений работы.

Личную библиотеку Президента составляют издания, подаренные Главе государства в разные годы, книги с дарственными надписями, а также издания из личной (домашней) библиотеки Елбасы, которые Нурсултан Назарбаев собирал, начиная с 60-х годов.

Также в фондах Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы хранятся печатные и электронные издания и экспонаты из личной коллекции Нурсултана Назарбаева: подарки глав государств и их официальных представителей, изделия искусства и исторические раритеты. Фонды хранят редкие, коллекционные и старопечатные издания: альбом с эскизами Леонардо да Винчи, подаренный Главе государства Амброзианской библио­текой в Милане, Коран, побывавший в космосе и переданный Президенту казахстанским космонавтом Талгатом Мусабаевым, коллекция изданий Священных Коранов, «Всемирная история» Ф. Шлоссера, ранее хранившаяся в библиотеке российского императора Александра II, Энциклопедический лексикон 1838 года и другие.

У того, кто хоть раз побывал в библиотеке, навсегда меняется отношение к архивным и историческим документам. Благодаря уникальным материалам, собранным в фондах, перед посетителями оживает сама История. Наши экспонаты – беспристрастные свидетели становления независимого Казахстана, строительства новой столицы, достижений в социально-экономическом, политическом и культурном развитии страны.

В Личном архиве Елбасы собрано около 140 тыс. архивных документов, уникальные биографические, творческие материалы о служебной и общественной деятельности Первого Президента Республики Казахстан. Особо ценны для нас документы личного характера, отражающие этапы жизни и дея­тельности Главы государства: табели успеваемости, удостоверения, пропуск горнового, почетные грамоты, похвальные листы, мандаты, депутатские билеты, несколько документов родителей и сведения о родных краях.

Ежегодно два здания библио­теки посещает более 200 тыс. человек. Среди высоких гостей, побывавших здесь, князь Монако Альбер II, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, президент Украины Петр Порошенко. Из недавних хотелось бы выделить визиты советника короля Саудовской Аравии, принца Турки аль-Фейсал аль-Сауда, президента Сербии Александра Вучича, главы Татарстана Рустама Минниханова, члена Британской королевской семьи – принца Ричарда, герцога Глостерского, спикера Парламента Сингапура Халимы Якоб и спикера Парламента Швеции Урбана Алина.

В зданиях Назарбаев центра и Музея библиотеки расположены 24 экспозиционные зоны. «Президентская» экспозиция раскрывает различные грани многосторонней личности Главы государства, знакомит с его личными вещами, рукописями, трудами, наградами и званиями. Экспозиция «Подарки Президента» представляет собой галерею подарков, которые были вручены Елбасы в разные годы.

C помощью мультимедийной интерактивной экспозиции «Казахстанский путь» сотрудники библиотеки раскрывают молодежи идеи и инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, его роль в становлении и развитии республики, историю Независимого Казахстана.

Огромный интерес у посетителей вызывает выставка высших зарубежных наград Елбасы. Эта коллекция представлена и в виде голографического комплекса. Следует отметить, что большинство экспозиций библиотеки находится в здании первой резиденции Нурсултана Назарбаева в Астане (1997–2004) – в музее Библиотеки Елбасы.

Выставки библиотеки разно­образны, посвящены знаменательным датам и исторически значимым событиям государства. В нынешнем году они были при­урочены к 25-летию НОК РК и 25-летию вступления Казах­стана в ООН. В преддверии ЭКСПО-2017 была открыта экс­позиция «Встречаем энергию будущего».

Мы поддерживаем талантливых и креативных казахстанцев, творческую молодежь и детей. Выставляя их работы, продвигаем инновационные культурные идеи, открываем новые имена. Именно здесь, на таких выставках, можно ознакомиться как с редкими и ценными материалами о прошлом нашей страны, так и с самыми последними достижения­ми искусства, науки и техники.

Аналитический центр Библиотеки Елбасы представляет собой международную дискуссионную площадку, на которой сегодня выс­тупают лучшие эксперты планеты в сфере политики и экономики.

Анализ общемировых проблем, связанных с глобальными инициативами Главы государства, внутриполитические и внешнеполитические прогнозы, обсуж­дение широкого круга вопросов, начиная от проблем мигрантов в Центральной Азии и заканчивая перспективами Экономического пояса Шелкового пути... Вот далеко неполный перечень тем, находящихся в центре внимания наших аналитиков. В стенах библиотеки прошли презентации книги Председателя КНР Си Цзиньпиня «Ел басқару жөнінде» на казахском языке и сборника трудов Елбасы на китайском языке.

Библиотека Елбасы реализует широкий спектр культурно-просветительских и научно-образовательных программ для всех слоев населения. В образовательной программе, включающей проекты «Роль Первого Президента РК в становлении суверенного Казахстана», «История и культура Казахстана» и «Ребенок и культура», задействовано подрастающее поколение – от дошкольников до студентов.

Для них проводятся тематичес­кие экскурсии, встречи с общественными деятелями Казахстана, лекции, уроки детской студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства, пленэры, арт-классы, консультации-советы, дискуссии, деловые игры, спецкурсы, состязания...

Библиотека осуществляет социальный проект «Идеи, меняющие мир», направленный на привлечение талантливой молодежи и проведение культурно-просветительской работы для дальнейшего продвижения идей Елбасы по укреплению государственности, единства народа.

Новизна проекта заключается в системном использовании в образовательном процессе результатов научно-исторического осмысления как политического и управленческого опыта Главы государства, так и личности созидателя казахстанской государственности Нурсултана Назарбаева. К­ реализации подключены десятки учебных заведений, молодежных организаций и государственных учреждений.

В проекте участвует не только молодежь, но и слушатели из Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, Национального университета обороны, представители СМИ и сотрудники областных управлений внутренней политики, учителя НИШ и педагоги из регионов.

В ходе обучения слушатели раскрывают и реализуют свой потенциал, учатся вносить конкретный вклад в развитие страны, города, района или села, занимать активную гражданскую позицию, объединять усилия для решения актуальных задач, стоящих сегодня перед казахстанским обществом.

Главную оценку результатов проекта дают его непосредственные участники: «После курса обучения в Библиотеке Елбасы я понял, каким трудным и тернис­тым был путь к Независимости, как велика роль Первого Президента в том, что наше государство состоялось и стало таким сильным. Наша Независимость приобрела для меня особенный смысл и значение. Все сделаю для того, чтобы стать достойным сыном своей Родины, чтобы наша страна стала самой красивой, успешной и образованной», – поделился своими впечатлениями ученик 9-го класса специализированной школы-интерната Западно-Казахстанской области Салауат Даурен.

Другая участница проекта – Асем Умбеталина, ученица обще­образовательной школы № 1 города Жетысая Южно-Казахстанской области, отметила: «Здесь, в Биб­лиотеке Первого Президента – Елбасы для меня открылся целый мир: я узнала, какая это трудная и нужная работа – заниматься политикой, строить государство. Мы должны ценить этот мир и стабильность, которые нас окружают. И еще я поняла, что каждый из нас нужен стране, даже в юном возрас­те мы уже многое можем сделать для своей Родины. Когда буду приезжать в Астану, то обязательно буду приходить в библио­теку, потому что здесь я нашла друзей и единомышленников и ответы на многие вопросы».

Всего в контексте научно-образовательных программ и проектов в двух зданиях Библиотеки Елбасы прошли обучение около 7 тыс. человек.

Доступ к интеллектуальным, историческим и культурным сокровищам библиотеки, характеризующим неоценимый вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие экономических, политических, социальных и духовных основ независимого Казахстана, его роль в создании позитивного имиджа страны в мировом сообществе и превращении Республики Казахстан в регионального лидера, открытый и бесплатный.

Как совершенно справедливо отметил всемирно известный писатель-фантаст Уильям Гибсон, «будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено». Полезная и глубокая по содержанию, современная по использованию технологий хранения и обработки архивных материалов, экспонатов, информационных ресурсов, передовая по культурному просвещению населения, методам воспитания и образования молодежи работа Библиотеки Елбасы позволяет смело называть ее местом, где каждый целеустремленный посетитель может впитать для себя энергию будущего.