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Библиотека Елбасы подвела итоги литературной эстафеты «Абаевские чтения»
Завершилась ежегодная литературная эстафета «Абаевские чтения». Эстафета 2020 года посвящена 175-летию великого казахского поэта, композитора, просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева.

Проект «Абаевские чтения», нацеленный популяризацию литературного наследия Абая, формирование культуры чтения и литературного вкуса у казахстанской молодежи, реализуется Библиотекой Елбасы с 2017 года.

По словам директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Амерхана Рахимжанова, философское и поэтическое наследие Абая играет важную роль в деятельности Библиотеки Елбасы. Помимо проведения ежегодной литературной эстафеты «Абаевские чтения», ежегодно к дню рождения Абая Кунанбаева организуются выставки, посвященные творчеству поэта и трудам о нем. Философия великого казахского мыслителя непременно звучит в ходе образовательных лекций и семинаров-тренингов Библиотеки Елбасы.

В 2016 году сотрудники архивной службы Библиотеки побывали в селе Жидебай Восточно-Казахстанской области, посетили областной историко-краеведческий музей, центр документирования и универсальную библиотеку имени Абая в г.Семей. В ходе такой научно-поисковой экспедиции пополнились музейный и архивный фонды Библиотеки. Также Библиотека Елбасы предоставляет читателям возможность в электронном формате знакомиться с трудами Абая, произведениями о поэте и его наследии.

С каждым годом увеличивается количество участников литературной эстафеты, представляющих разные регионы страны. А участие в церемонии награждения победителей известных абаеведов, видных государственных и общественных деятелей, заслуженных деятелей науки и культуры подчеркивают важность этого события.

За время конкурса – с 14 мая по 20 августа 2020 года – было опубликовано 454 поста в Instagram и Facebook с хэштегами #ЕлбасыКітапханасыАбай #АбайдыОқимыз175 #БиблиотекаЕлбасыАбай #читаемАбая175, 332 из них на казахском языке, 122 – на русском. За четыре года в Абаевских чтениях приняли участие более 1000 человек из ближнего и дальнего зарубежья.

«Философия и мудрость Абая – это философия казахского народа. Духовное наследие поэта с каждым годом открывается новыми гранями и никогда не теряет своей актуальности, потому что раскрывает морально-
нравственные основы развития человека. «Абаевские чтения» – это наша дань памяти великому казахскому мыслителю. Это яркие чувства, которые оживают в устах и лицах участников этого проекта. Главная цель «Абаевских чтений» – популяризация наследия Абая – достигнута. С каждым годом увеличивается количество участников, в литературной эстафете участвуют люди разных возрастов из разных уголков страны.

Абай – это дух казахского народа. И когда его проникновенные стихи звучат из уст четырехлетнего ребенка, душа наполняется гордостью и радостью за подрастающее поколение. Каждый год мы награждаем особо отличившихся участников чтений, но хочу подчеркнуть, что в этом проекте нет победителей и проигравших. Миссия «Абаевских чтений» – сохранение и приумножение богатого творчества Абая Кунанбаева. Поэтому каждый участник литературной эстафеты может считать себя частью этого великого дела», – отметил А.Рахимжанов.

Победителями и призерами «ІV Абаевских чтений» признаны:

І место – коллектив медицинских работников многопрофильной больницы №2, г.Нур-Султан;

ІІ место – ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г.Семей Альсана Смаилова;

ІІІ место – ученица 3 класса средней школы с.Сортобе Кордайского района Жамбылской области Карима Люшанло;

Призер в номинации «Абай мұрасын насихаттаушы» – ученик 2 класса средней школы им. В.Терешковой г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области Юсуф Ширинов;

Также специальный приз получит самый юный участник «Абаевских чтений» – воспитанник детского сада №24 «Айналайын» г.Экибастуз Павлодарской области Жигер Хасен.

– Мы с мамой любим читать стихи Абая. Когда я узнал, что проводится конкурс, я сказал маме, что буду участвовать и долго готовился. Спасибо зрителям и жюри! Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. Обещаю принять участие и в следующем году, – сказал Жигер.

Победители и призеры литературной эстафеты получат подарки и благодарственные письма.

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