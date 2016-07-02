Библиотека открывает двери Статьи 568 Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Сенаторы ознакомились с экспозициями, приуроченными к Дню столицы. В их числе – фотодокументальная выставка архивных документов «Мир Лидера: Личность. Политик. Созидатель» о деятельности Нурсултана Назарбаева и истории молодой столицы. Авторы выставки акцентировали внимание на подлинных исторических свидетельствах, характеризующих Лидера нации как личность, политика мирового уровня, инициатора созидательных изменений в общественно-политической и социально-экономической жизни страны.



Экспозиция освещает основные этапы становления внутренней и внешней политики Казахстана и роль Главы государства как выдающегося политика мирового значения.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Ахан Бижанов в интервью журналистам подчеркнул актуальность выставки, отметив уникальность каждого представленного экспоната, олицетворяющего 25-летнюю историю независимого Казахстана. Сенатор считает, что такие мероприятия направлены на воспитание у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей и патриотичности.

