Библиотека под открытым небом
Валентина Мелехова
Kitap Alley – Читающая аллея – обустроена в Железнодорожной общеобразовательной школе Карасуского района Костанайской области. Две пятиметровые фигурные скамейки размещены по правую сторону вдоль фасада школы, между ними – специальные металлические стойки с QR-кодами. Навел камеру телефона – получил доступ к подборкам изданий, аудиокниг, а также фильмов, снятых по литературным произведениям. То есть книгу здесь можно не только прочитать, но еще послушать и даже посмотреть.