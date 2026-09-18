Библиотека под открытым небом

– Эта инициатива родилась во время реализации другого проекта. В мае во время субботника в рамках «Таза Қазақстан» мы убирали территорию, выкорчевывали деревья и думали, как облагородить учас­ток вдоль школы, где плохо растут цветы, так как место затемненное и довольно сырое. Сначала хотели обустроить только небольшой уголок для отдыха со скамейками, а потом решили разместить здесь и стенды с QR-кодами, чтобы школьники, их родители и педагоги мог­ли проводить время с пользой – за чтением книг. Так и возникла Kitap Alley, – рассказала директор школы Жанна Бреус.

На обустройство аллеи ушло все лето. Местное ТОО помогло стройматериалами, а скамейки и стенды педагоги и сотрудники школы мас­терили сами. Кроме того, возле скамеек разместили солнечную зарядную станцию для телефонов и других гаджетов. Таким образом Kitap Alley объединила несколько направлений программы воспитания «Адал азамат»: «Экологическое образование», «Читающая нация» и «Таза Қазақстан».

– Сегодня мы видим результат наших трудов. Дети с удовольствием проводят здесь свой досуг, причем с пользой. Как учитель русского языка и литературы, я твердо убеждена, что чтение книг – обязательное занятие для каждого человека, не только для школьника. Самообразование начинается тогда, когда человек берет в руки книгу, – считает Жанна Бреус.

В следующем году Читающую аллею планируют усовершенствовать. Весной здесь разобьют цветники, а еще, конечно же, появятся новые материалы, подборки книг и другие необычные идеи.