​Библиотека станет модельной

Что такое модельная библиотека? Это единое окно культуры, образования и информации. Конечно, есть конкретные требования для соответствия модельному стандарту. Например, наличие комплекта компьютерного оборудования, принтера, программного обеспечения и так далее. Ну а самый главный компонент модельной библиотеки – это подключение к глобальной сети Интернет. Как с гордостью воскликнул один из потенциальных пользователей такой библиотеки: «У нас будет модная библиотека?!» Думаю, что эта оговорка хоть и случайна, но знаменательна и уже характеризует отношение потенциальных пользователей к будущей библиотеке. Для южан это пока terra Incognita. Между тем бренд «модельная библиотека» широко известен среди российских, продвинутых библиотек Северного и Восточного Казахстана.

На современном этапе именно этот формат организации библиотечной деятельности способен ответить адекватно на имеющиеся социальные вызовы, включая существующее информационное неравенство в обществе. Этот вызов делает актуальной информационную и социальную роль модельной библиотеки. Она призвана обеспечить равный и свободный доступ к информации и культурным благам всем категориям граждан, вне зависимости от их положения в обществе, достатка, уровня образования. К тому же увеличивается потребность населения в электронной информации и услугах. Модельная библиотека помогает обеспечить недостающие электронные ресурсы. Кроме того, она способна предоставлять электронные библиотечные услуги. Не стоит упускать из вида и еще один важный аспект: глобализация стирает самобытность. Активное развитие процессов глобализации создает угрозу потери национальной идентичности и культурной самобытности. В связи с этим усиливается роль модельной библиотеки в создании местного контента в сети Интернет и формировании ресурсов, содержащих местную информацию, распространении ее в формах, адекватных времени и понятных современному поколению. А еще – повышаются стандарты качества жизни населения. И в таких условиях пространство модельной библиотеки полностью соответствует комфортности и модному сейчас понятию дружественности библиотечного пространства.

Жизнеспособность проекта по созданию модельных библиотек во многом зависит от поддержки влас­тей, как региональных, так и муниципальных. Прежде всего модельные библиотеки являются центром общественного доступа к социально значимой информации. Они станут своеобразными центрами обучения населения работе с информационными технологиями и компьютерной грамотности. Конечно, будут создаваться клубы нового формата, библиотечные и читательские форумы.

Новый качественный уровень приобретет краеведческая деятельность. Новые библиотеки позволят создавать электронные версии «летописей населенного пункта», энциклопедии села, виртуальные музеи, будут издаваться собственные биб­лиотечные газеты, собственные тематические интернет-ресурсы, электронные рассылки на e-mail.

Уже определены основные векторы развития модельных библиотек Южно-Казахстанской области с учетом местных особенностей. Это «Библиотека – центр государственной и правовой информации», «Библиотека – центр социальной и бытовой информации», «Библиотека – центр продвижения чтения», «Библиотека – центр поддержки образования и самообразования», «Библиотека – центр межличностных коммуникаций» и другие.