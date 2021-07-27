Библиотека вуза горела в Семее

Происшествия
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В Семее более 50 пожарных тушили огонь в здании вуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.



"Огонь охватил одно из помещений объекта, 1987 года постройки, трехэтажное. На место происшествия оперативно прибыли более 50 пожарных, в тушении задействовано 14 единиц техники. Очаг пожара находился в помещении библиотеки. Работали 4 звена газодымозащитной службы. Обеспечена бесперебойная подача огнетущащих средств. В 08:05 огонь локализовали предварительно на площади 150 кв.м", - проинформировали в ДЧС.



Причина случившегося после полной ликвидации пожара будет установлена специалистами Исследовательской Испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО.



Жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании никого не было, добавили в пресс-службе.

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