Библиотека вуза горела в Семее

В Семее более 50 пожарных тушили огонь в здании вуза, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
"Огонь охватил одно из помещений объекта, 1987 года постройки, трехэтажное. На место происшествия оперативно прибыли более 50 пожарных, в тушении задействовано 14 единиц техники. Очаг пожара находился в помещении библиотеки. Работали 4 звена газодымозащитной службы. Обеспечена бесперебойная подача огнетущащих средств. В 08:05 огонь локализовали предварительно на площади 150 кв.м", - проинформировали в ДЧС.
Причина случившегося после полной ликвидации пожара будет установлена специалистами Исследовательской Испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО.
Жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании никого не было, добавили в пресс-службе.