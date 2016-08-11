​Биеннале в Баянауле

фото из архива художника Осербая Шоранова

В программе мероприятия – пленэр в Баянауле и выставка по его итогам. Среди задач биеннале – создание условий для реализации творческих возможностей художников, расширение связей в области профессионального изо­бразительного искусства, укрепление сотрудничества между живописцами.

На пленэре начали работать 20 художников. Среди них и павлодарские – участники областных, зональных и республиканских выставок. Это О. Шоранов, А. Игембаев, К. Нуркенов, Р. Стыбаев, Н. Дау­ренбеков, Ж. Кабылдинов, Т. Тулеев, А. Оразбаев, К. Катлеев и З. Асылгазина. Также приехали известные живописцы Е. Айтуаров, Т. Батанов, С. Махамбетов, М. Исмагулов (Астана), М. Сыздыков, А. Казгулов, К. Шукирбеков (Алматы), Г. Макаров (Семей), М. Калкабаев (Караганда), А. Оспанов (Шымкент). Высокие профессиональные качества участников биеннале, уверены организаторы, сделают предстоящую отчетную выставку интересной и разнообразной.

Важно и то, что фонды Областного художественного музея пополнятся произведениями современных мастеров живописи Казахстана.