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​Бил или не бил?
Айгуль Биданова, Семей

Не так давно признанный гений современного кинематографа Роман Полански представил комедию с конт­растным жанру названием «Резня». В ее центре обычная история – двое школьников подрались, один из них ударил палкой другого. Стремясь мирно и цивилизованно разрешить конфликт, папа-сантехник и мама-искусствовед приглашают других родителей – банкиршу и адвоката на чашку чая и педагогическую беседу. Неприятный инцидент, казалось, исчерпан, но понемногу нарастает конфликт. И через потасовку детей наружу вываливаются все демоны их родителей…

Схожая ситуация произошла и в Семее. В суде № 2 пришлось объяс­няться жителю города К., который подкараулил во дворе дома мальчика, поколотившего его племянника. По словам подсудимого, он решил объяс­нить подростку, что так делать нельзя, а в ответ услышал нецензурщину. Так, с бранью на устах мальчишка и хотел ретироваться, но «педагог» его догнал, схватил за воротник и начал кричать. От обвинений в побоях К. открестился самым решительным образом. Впоследствии он попросил прощения у ребенка и загладил причиненный ущерб, передав его родителям 70 тыс. тенге (расписка имеется). Однако позже потерпевшая сторона заявила о необходимости лечения сына, а значит, для окончательного примирения необходима сумма в размере 400 тыс. тенге.

В ходе судебного заседания несовершеннолетний потерпевший рассказал другую версию событий. В тот день они с сестрой возвращались домой, когда его схватил за руку К. и спросил: зачем же ты трогал ребенка? А потом ударил по уху, въехал кулаком по лопатке, после чего подросток и решил спасаться бегством. Но К. догнал его, схватил за руку и удерживал. Благо, что подоспела мама. Сестра мальчика подтвердила сказанное, добавив, что это она позвала на помощь старших родственников. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей лица и уха справа, сильный испуг.

Суд действия К., а именно – удары по лицу и спине пострадавшего квалифицировал по статье 109 УК РК, как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью, приговорил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 25 МРП в доход государства.

Конечно, истинные демоны, обуявшие взрослых участников детского конфликта, остались за рамками судебного заседания. Но, возможно, сам факт вероятности предстать перед законом сдержит их в следующий раз, когда, например, захочется нажиться на детской травме, врать на суде или поднимать руку на ребенка. 

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