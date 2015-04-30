Статьи Бил врага умело Зейнулла Майдан КУСАИНОВ, Астана

Россиянин также просил, по возможности, уточнить у родных и близких Зейнуллы Байжасарова, он ли изображен на высланных им фотографиях и получил ли он орден Красной Звезды? Солдат из Казахстана совершил четыре выхода в тыл врага. Чтобы нам понятны были особенности боевой деятельности этого отряда, он приводит фрагменты его боев с 4-м полком СС под командованием полковника Шульдта.



Отряд особого назначения Западного фронта для разведывательно-диверсионных действий в тылу противника был сформирован по приказу командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Жукова в первых числах ноября 1941 года. Отряд, выдвинувшийся автоколонной с аэродрома Внуково (под Москвой) утром 2 февраля 1942 года, к концу дня прибыл в с. Износки Смоленской (ныне Калужской) области, где находился штаб 33-й армии генерала Ефремова. Командир отряда майор Владимир Жабо получил задание командующего Западным фронтом генерала армии Жукова проникнуть в тыл врага через коридор, пробитый 33-й армией до Вязьмы, с выходом в район Дорогобужа, с последующим уходом в Белоруссию. Это был уже шестой рейд отряда по тылам фашистов. Для сержанта Зейнуллы Байжасарова этот выход за линию фронта был четвертым – на тот момент максимальное число для бойца ООНЗФ.



В штабе армии командиры получили данные последних сводок и ночью поехали к основанию коридора, проложенного ударной группой армии под командованием генерала Ефремова, находившегося уже под Вязьмой. Ночью в районе д. Пинашино, у основания коридора, еще находясь в тылу наших войск, автоколонна подверглась обстрелу. Спешились, заняли до выяснения обстановки деревню, организовали оборону. Во все стороны выслали разведчиков. Рота, в которой служил сержант З. Байжасаров, выдвинулась вперед и влево, образовав самостоятельный район обороны в лесочке с тремя оврагами под д. Савино, уже занятой противником.



В три часа ночи по дороге, проходившей мимо д. Пинашино к нам в тыл, показалась двигавшаяся в пешем порядке хорошо построенная воинская колонна с развернутым красным знаменем. В крайнем доме деревни расположились наблюдатель, пулеметный расчет, командир разведки отряда и немец-переводчик Юра Виноградов (Альфред Стаффорд). В открытое окно он прокричал на немецком языке: "Эй! Что за часть? Почему по ночам здесь шляетесь?" Шедший впереди колонны офицер остановился и прокричал в ответ по-немецки: "А вы кто такие?" Стало все ясно, и прозвучала команда: "Огонь!"



Так начался 17-часовой беспрерывный бой Отряда особого назначения Западного фронта против 4-го полка СС. Это был неравный бой спецназа Жукова численностью в один батальон против немецкого полка, имевшего в течение дня поддержку авиацией, артиллерией и танками.



Это был и встречный бой. Отряд В. Жабо выполнял задачу по проникновению в фашистский тыл, полк СС Шульдта имел задачей выход в тыл наших войск для разгрома штаба и тылов 33-й армии. Произошло случайное столкновение двух спецназов. Майор В. Жабо ранее имел информацию о том, что вдоль коридора действуют незначительные группы противника, а с четырех утра начнется движение по дороге на Вязьму 400 единиц машин и гужевого транспорта для снабжения выдвинувшейся на несколько десятков километров вперед ударной группы генерала Ефремова. Он знал, что позади него нет наших войск, но, получив от своих разведчиков данные о большом скоплении немецких войск и артиллерии противника, мог уклониться от боя, уйти с отрядом в сторону и ночью по оврагам и лесам пробраться в тыл врага для выполнения приказа Жукова. Однако понимая, что в сложившейся ситуации окажется отрезанной от своих войск ударная группировка генерала Ефремова, что штаб, тылы и готовые к движению транспортные колонны 33-й армии защитить некому, он принял решение нарушить приказ командующего фронтом, стоять насмерть и не допустить проникновения фашистских войск в наши незащищенные тылы. В процессе боя было установлено, что против ООНЗФ действовал 4-й полк СС при поддержке отдельных групп финнов по 30–40 человек, танков, артиллерии и авиации.



Немецкая разведка, в свою очередь, не успела обнаружить появление отряда на Пинашино-Савинском рубеже. Считая, что там закрепилась слабо вооруженная небольшая группа из тыловых частей РККА, полковник Шульдт три раза посылал своих эсэсовцев в полный рост по метровому снегу в психические атаки. Он не мог знать, что бойцы отряда особого назначения обучены методам партизанской войны, вооружены автоматами ППШ, автоматическими (бьющими очередями) винтовками, бесшумными карабинами, станковыми пулеметами и гранатами.



Эти психические атаки очень дорого обошлись фашистам. Но и в отряде заканчивались патроны для автоматических винтовок, пришлось сражаться обычными винтовками, поднятыми на поле боя. Противник бросил в бой танки. Один танк взорвали гранатой, остальные остановились и стреляли с дальней дистанции. По мосту через р. Воря у д. Савино пытался прорваться танковый десант противника, но был остановлен обстрелом из двух 82-мм минометов. Обученные методам диверсионной войны, отшлифовавшие действия в предыдущих рейдах по тылам врага, в операциях по уничтожению штабов, автоколонн, соединений противника, бойцы буквально крутились малыми группами и поодиночке в зоне боя и на путях продвижения врага. Станковые пулеметы, установленные в лодки-плоскодонки, превратились в подвижные огневые точки, постоянно меняя позиции.



Били врага из засад, зарывались в снег и внезапно бросались в контратаку, порой переходившую в рукопашный бой, малейшие пригорки обеспечивали преимущество в огневом бою. Вычисляли и уничтожали вражеских снайперов. Спрятавшись на территории, занятой противником, из бесшумных карабинов в спину расстреливали идущие к линии атаки отделения фашистских солдат.



За 17 часов непрерывного боя, находясь постоянно под артобстрелом и бомбежками, отряд удержал свои позиции и не пропустил врага. Было уничтожено большое количество солдат и офицеров противника. ООНЗФ тоже понес немалые потери – из 297 бойцов и командиров 81 человек погиб, 12 пропали (пали) без вести, 53 человека было ранено. Не осталось ни патронов, ни гранат, ни мин. В 8 часов вечера подошло подкрепление. Отряд вышел из боя, погрузился на машины и убыл на новую базу в Кунцево (тогда еще подмосковное). Там 22 февраля 1942 года в клубе "Заветы Ильича" вручали ордена и медали бойцам и командирам ООНЗФ. Приказом Жукова сержант З. Байжасаров был награжден своей первой боевой наградой – медалью "За отвагу".



Бойцам отряда в очередной раз предложили идти учиться на командиров в офицерские училища или вернуться на место предыдущей службы на свои авиабазы. Сержант Зейнулла Байжасаров, как и некоторые другие, выбрал для себя офицерское училище. Оставшиеся в строю бойцы и командиры в марте ушли на полтора года в Брянские леса.



По имеющимся архивным данным, Байжасаров Зейнулла Сулейменович родился 7 ноября 1917 года в с. Актогай, на территории нынешней Карагандинской области. Призван в 1939 году Карагандинским ОВК. Приведем выдержку из документа о награждении медалью "За отвагу": "Тов. Байжасаров, участвуя в обороне, уничтожил 6 фашистов и под сильным огнем во время боя вынес раненого бойца". Уже младший лейтенант, командир стрелкового взвода 656-го СП 116-й СД Зейнулла Байжасаров награжден орденом Красной Звезды приказом от 28.08.1942 года: "Во время боевых действий 12–13 июля 1942 года за дер. Шахово т. Байжасаров проявил геройство и мужество – со своим взводом первым ворвался в деревню и лично уничтожил 5 немецких оккупантов". Хотя велика вероятность, что орден Красной Звезды ему вручен не был.



Гвардии лейтенант, командир взвода управления 3-го гвардейского отдельного мотоциклетного батальона Зейнулла Байжасаров имел три ранения, один раз контужен, прошел Калининский фронт, Западный, Сталинградский, Воронежский. Согласно характеристике, в одном из наградных листов: "За время службы в 3-м гвардейском ОМБ показал себя храб­рым и мужественным офицером. Будучи в должности командира взвода управления, в боях за населенные пункты Плесецкое, Боровая Киевской области смело руководил взводом гвардейцев, уничтоживших до 30 немецких солдат и офицеров. Сам уничтожил четверых солдат и двух офицеров противника, взял в плен семь солдат и унтер-офицеров".



Начальник связи моторизованного батальона 24-й гвардейской танковой бригады, гвардии старший лейтенант Зейнулла Байжасаров в апреле 1945 года будет награжден орденом Отечественной войны II степени. Как следует из наградного листа: "В боях с 14.01.45 г. в сложных условиях наступления и преследования противника батальоном, несмотря на неоднократные порывы связи, артобстрелы, отрезания противником батальона от штаба бригады, т. Байжасаров организовал и поддерживал непрерывную связь командования батальона с подразделениями батальона, ведущими бой, и штабом бригады радиотелефонной связью и связными, и тем самым способствовал успеху".



Прошел войну – в 1985 году награжден орденом Отечественной войны I степени.



