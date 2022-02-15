Билет от 20 евро: запущен новый авиарейс Нур-Султан – Абу-Даби

14 февраля 2022 года в рамках совместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и авиакомпанией «Wizz Air Abu Dhabi» открыт новый регулярный рейс между столицами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР.
Рейсы авиакомпании «Wizz Air Abu Dhabi» по маршруту Нур-Султан – Абу-Даби будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам на воздушном судне типа А-321 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.
Стоимость билета в один конец начинается от 20 евро.