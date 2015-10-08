Спорт
Билеты на футбольные матчи станут дешевле – ФФК
Ерзат Сергазин
Билеты на матчи сборной Казахстана по футболу станут доступнее. Об этом сообщил президент Федерации футбола Казахстана Ерлан Кожагапанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kff.kz.

"В последнее время у нас стало много качественного, большого футбола. Имею в виду успехи отечественных клубов на европейской арене. Это не может не радовать. Но в то же время есть и другая сторона медали. Не все семейные бюджеты могут позволить дополнительные затраты. Поэтому по моему поручению было принято решение о существенном снижении цен. Теперь 95% всех билетов можно купить по цене от 2 000 до 6 000 тенге, – сказал президент ФФК.

Он также отметил, что, несмотря на травмы некоторых игроков, отечественные футболисты в целом прогрессируют: "Наши ребята хотят достойно завершить отборочный цикл. К сожалению, у нас есть травмированные футболисты – Гейнрих Шмидтгаль, Александр Меркель, Бауржан Джолчиев, которые своей игрой могли бы помочь нашей сборной в матче против такого соперника. Но, с другой стороны, радует то, какими темпами прогрессируют наши молодые футболисты Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Стас Покатилов, Абзал Бейсебеков, которые выходят на ведущие роли в нашей команде".

Отметим, что билеты на матч можно купить на веб-сайтах www.ticketon.kz, www.vesti.kz, www.sports.kz, а также в кассах стадиона "Астана Арена" и торговой сети "Меломан".

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