Билеты на поезда Talgo можно купить со скидкой

Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Со скидкой можно приобрести билеты на некоторые направления. Об этом сообщили в пресс-службе КТЖ, передает Kazpravda.kz.

В АО "Пассажирские перевозки" сообщили о введении скидок до 35% на все коммерческие поезда Talgo, в т.ч.:

- № 19/20 "Нур-Султан-Атырау";

- № 712/711 "Нур-Султан-Нурлы жол-Шымкент";

- № 95/96 "Нур-Султан-Нурлы жол-Уральск";

- № 29/30 "Алматы-2-Атырау";

- № 51/52 "Алматы-2-Уральск";

- № 69/70 "Алматы-2-Оскемен";

- № 701/702 "Алматы-2- Нур-Султан-Нурлы жол";

- № 705/706 "Алматы-2-Петропавловск".


"Национальный перевозчик рекомендует приобретать билеты на сайте bilet.railways.kz либо используя мобильное приложение, а также используя интернет ресурсы и автоматы самообслуживания.  Также напоминаем о строгом соблюдении пассажирами санитарно-карантинных требований, социальной дистанции (не менее 1 метра), масочном режиме на территории вокзала и внутри поезда", - добавили в пресс-службе.

