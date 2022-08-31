Били и снимали на видео: зачинщиков массовой драки задержали в Абайской области

Участников жестокой массовой драки установила полиция области Абай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

28 августа в социальных сетях стало распространяться видео конфликта между группой молодых парней в Жарминском районе города Шара.

По указанному факту полиция незамедлительно начала проверку – причастные к инциденту, в том числе зачинщики драки, были установлены и задержаны.

«Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Хулиганство», устанавливаются все обстоятельства конфликта.

В настоящее время в Шаре оперативная обстановка стабильная.

Данный факт находится на контроле Департамента полиции области Абай», – заключили в ведомстве.