Били в цель стихи бойца Свежий выпуск 642 Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Участница боев в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии после войны трудилась в дошкольных учреж­дениях, тресте «Алтайсвинецстрой» и всегда принимала активное участие в общественной жизни областного цент­ра. Несмотря на почтенный возраст, не любит сидеть без дела Надежда Ивановна и в наши дни.

До сих пор занимается шить­ем и вязанием, особенно когда в гости приезжают дети и внуки. Обязательно своими руками смастерит для них подарок.

В конце декабря прошлого года сама с большим удовольствием принимала поздравления и подарки, среди которых самые дорогие и памятные те, что лично адресованы Надежде Колобовой Главой государства. Призналась, что до глубины души тронуло такое внимание со стороны Нурсултана Абишевича к фронтовикам.

Любит читать вслух стихи собственного сочинения. Пишет их сколько себя помнит, говорит, сами получаются и жить помогают. В этом довелось убедиться лично, когда Надежда Ивановна без единой запинки продекламировала авторское стихотворение под названием «Девушка-боец».

Обожает баньку, лето напролет живет на даче. Каждый год ездит в бесплатный санаторий для ветеранов, что расположен в селе Выдриха. Недалеко от него находится и знаменитый Марьин утес, у подножия которого представители старшего поколения, и в их числе Надежда Колобова, с удовольствием вспоминают действие и героев романа «Вечный зов» любимого советского писателя Анатолия Иванова.



