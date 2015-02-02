Били в цель стихи бойца

Участница боев в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии после войны трудилась в дошкольных учреждениях, тресте «Алтайсвинецстрой» и всегда принимала активное участие в общественной жизни областного центра. Несмотря на почтенный возраст, не любит сидеть без дела Надежда Ивановна и в наши дни.
До сих пор занимается шитьем и вязанием, особенно когда в гости приезжают дети и внуки. Обязательно своими руками смастерит для них подарок.
В конце декабря прошлого года сама с большим удовольствием принимала поздравления и подарки, среди которых самые дорогие и памятные те, что лично адресованы Надежде Колобовой Главой государства. Призналась, что до глубины души тронуло такое внимание со стороны Нурсултана Абишевича к фронтовикам.
Любит читать вслух стихи собственного сочинения. Пишет их сколько себя помнит, говорит, сами получаются и жить помогают. В этом довелось убедиться лично, когда Надежда Ивановна без единой запинки продекламировала авторское стихотворение под названием «Девушка-боец».
Обожает баньку, лето напролет живет на даче. Каждый год ездит в бесплатный санаторий для ветеранов, что расположен в селе Выдриха. Недалеко от него находится и знаменитый Марьин утес, у подножия которого представители старшего поколения, и в их числе Надежда Колобова, с удовольствием вспоминают действие и героев романа «Вечный зов» любимого советского писателя Анатолия Иванова.