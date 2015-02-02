Били в цель стихи бойца

Свежий выпуск
642
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск
Участница боев в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии после войны трудилась в дошкольных учреж­дениях, тресте «Алтайсвинецстрой» и всегда принимала активное участие в общественной жизни областного цент­ра. Несмотря на почтенный возраст, не любит сидеть без дела Надежда Ивановна и в наши дни.
До сих пор занимается шить­ем и вязанием, особенно когда в гости приезжают дети и внуки. Обязательно своими руками смастерит для них подарок.
В конце декабря прошлого года сама с большим удовольствием принимала поздравления и подарки, среди которых самые дорогие и памятные те, что лично адресованы Надежде Колобовой Главой государства. Призналась, что до глубины души тронуло такое внимание со стороны Нурсултана Абишевича к фронтовикам.
Любит читать вслух стихи собственного сочинения. Пишет их сколько себя помнит, говорит, сами получаются и жить помогают. В этом довелось убедиться лично, когда Надежда Ивановна без единой запинки продекламировала авторское стихотворение под названием «Девушка-боец».
Обожает баньку, лето напролет живет на даче. Каждый год ездит в бесплатный санаторий для ветеранов, что расположен в селе Выдриха. Недалеко от него находится и знаменитый Марьин утес, у подножия которого представители старшего поколения, и в их числе Надежда Колобова, с удовольствием вспоминают действие и героев романа «Вечный зов» любимого советского писателя Анатолия Иванова.

Популярное

Все
Расстались с миллионами
Зоозащитники бьют тревогу
Игры номадов
Как город лечить будем?
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
Опасайтесь пирамид!
Помогать по зову сердца
Справедливость, свобода и развитие – главные цели и принципы реформ
Ода бессмертной любви
Из «зоны» доступа
Большой и светлой дороги!
Установлен безвизовый режим
Весна подарит вдохновение
120 семей справили новоселье в Ленгере
По вопросам глобальной продовольственной безопасности
Психологической помощи нужны четкие критерии
Перенаправить кредитные ресурсы в реальную экономику
Семья Алимбаевых: любовь, взаимопонимание и поддержка
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Узами родства связаны с Великой степью
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Новые подходы к профилактике правонарушений
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Число заказчиков растет
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Из болота тащили... верблюда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]