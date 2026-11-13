Биография старинной монеты

От сохранения – к исследованию и систематизации

Увидел свет каталог «Монеты Улуса Джучи», созданный специа­листами Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея на основе нумизматичес­ких экспонатов фонда.

Каждый музейный экспонат является материальным свидетельством определенной эпохи и ценным источником, формирующим историческую память нашего народа. Но только при условии его изучения, раскрытия исторического содержания и введения этих сведений в научный оборот экспонат сможет всецело служить интересам общества и науки, считает директор Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Жантас Сафуллин.

– Несмотря на наличие в фондах нашего музея ценных материалов, собиравшихся на протяжении почти двух столетий, работа по их систематизации в качестве отдельных научных коллекций, атрибуции, сравнительному изу­чению и публикации результатов исследований в виде специализированных научных изданий до настоящего времени оставалась недостаточно развитой, – отмечает мой собеседник. – Вследствие этого научный потенциал многих экспонатов, а также возможности раскрытия содержания музейных экспозиций не были реализованы в полной мере. Поэтому одной из основных задач мы определили усиление научно-исследовательской деятельности музея и выведение фондовой работы на качест­венно новый уровень. Главная ее цель заключается в том, чтобы не ограничиваться рассмотрением музейных предметов исключительно в рамках ранее зафиксированных учетных данных, а повторно исследовать их, уточнить их историческую ценность, систематизировать на научной основе, сделать полученные данные доступными для специалистов и широкой общественности, а также использовать их для обновления музейных экспозиций.

Каталог «Монеты Улуса Джучи» («Жошы Ұлысының теңгелері») стал первым значимым результатом начатой масштабной работы в данном направлении. В этом издании нумизматическое наследие эпохи Улуса Джучи, хранящееся в фондах музея, впервые рассмат­ривается как единый объект науч­ного исследования. Название каталога выбрано не случайно. В нем отражена определенная позиция, основанная на идее исторической преемственности.

– На международном симпозиуме «Золотая Орда – модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», состоявшемся в мае этого года в Астане, Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо обратил внимание на эту историческую преемственность, отметив, что название национальной валюты Казахстана непосредственно связано с ордынским денежным термином «данг». Президент охарактеризовал эту связь не просто как лингвистическое соответствие, но и как свидетельство влияния Золотой Орды на формирование денежных отношений на обширной территории. С этой точки зрения слово «тенге» в названии каталога представляет собой историческое понятие, связывающее прошлое и настоящее, – поясняет директор музея.

Монета как отражение эпохи

На том же симпозиуме Глава государства отметил, что в настоя­щее время в области нумизматики Золотой Орды совершаются важные открытия, а в ходе архео­логических исследований выявлены десятки ранее неизвестных монетных дворов. По оценкам специалистов, в период расцвета средневекового государства было отчеканено около 28 млн серебряных монет. Такой объем монетного производства является одним из важных показателей существования развитых торговых отношений и единого экономического пространства. Улус Джучи контролировал северную ветвь Великого шелкового пути и превратил евразийскую степь в крупное транзитное пространство, связывавшее Восток и Запад. Через его территорию перевозились китайский шелк, индийские пряности, меха, а также изделия ремесленников Европы, Ближнего и Среднего Востока. Особое значение для функционирования этого обширного экономического пространства имела единая система денежного обращения. Поэтому каждая монета Улуса Джучи, хранящаяся сегодня в фондах музея, является не только нумизматическим предметом, но и материальным свидетельством экономических, политических и культурных связей, существовавших на просторах Евразии.

При подготовке каталога в ходе исследований была выявлена одна важная проблема. Перевод надпи­сей на монетах показал, что некоторая информация, зафиксированная в прежней фондовой документации, не соответствовала фактическим данным. Каж­дая монета была изучена снова, причем сведения, содержащиеся непосредственно на самом предмете, принимались в качестве первичной научной основы. Для уточнения атрибуции монеты сопоставлялись с аналогичными экземплярами, опубликованными в других научных нумизматических каталогах. Таким же образом специалисты поступали, если надписи на экспонатах сохранились не полностью. Благодаря такому подходу ранее имевшиеся сведения о правителях, времени и месте чеканки, а также эпиграфическом содержании отдельных монет были обновлены. Эта работа продемонстрировала, насколько важно по прошествии времени проводить повторное изучение музейных предметов профильными специалистами.

В каталог включено в общей сложности 70 монет из фондов музея. Из них 29 монет относятся к политическому периоду, когда у власти был Джанибек-хан, 23 – к периоду правления Узбек-хана, 6 – Токта-хана, по две – к периодам правления Хызр-хана и Токтамыш-хана, еще две отчеканены в годы правления Бердибек-хана и Мухаммед-хана. Правители, при которых были выпущены в обращение еще 6 монет, не установлены. Эта коллекция позволяет на основании нумизматических материалов охарактеризовать поч­ти столетний период истории Улуса Джучи – от Токта-хана до Токтамыш-хана.

При подготовке издания возник резонный вопрос: какой ценностью обладали эти монеты в соответствующую историческую эпоху? Составители попытались оценить стоимость серебряных денег на основании сведений, приведенных авторами того времени. Арабский историк и географ ал-Умари (1301–1349) писал о стоимости баранины в Золотой Орде: «При средней цене три ратля баранины стоят один дирхам». Ратль – историческая единица массы, величина которой менялась в зависимости от региона и перио­да. Если условно принять, что один ратль составлял приблизительно 450 граммов, то, согласно сведениям ал-Умари, в XIV веке за один серебряный дирхам можно было приобрести приб­лизительно 1,35 кг баранины. С учетом нынешней стоимости баранины – 2 500 тенге за один килограмм, 1,35 кг мяса будут стоить 3 375 тенге. Таким образом, при сравнении по стоимости баранины покупательная способность одного серебряного дирхама (тенге) XIV века условно соответствовала бы приблизительно 3 375 современ­ным тенге. Ценность серебряных денег в рассматриваемый период наглядно характеризуют и сведения путешественника Ибн Баттуты, посетившего Дешт-и-Кыпчак в 1334 году: «В этом государстве лошадей очень много, а цена их невысока. Самая хорошая лошадь стоит по их деньгам 50-60 дирхамов, что соответствует одному нашему динару». При использовании приведенного выше условного сопоставления 50 дирхамов соответствуют приблизительно 168 750 тенге.

Распределение монет по местам чеканки позволяет представить географию монетного производства Улуса Джучи: 27 из включенных в каталог монет отчеканены в Сарае ал-Джадид, 19 – в Сарае, 10 – в Сарае ал-Махруса, 7 – в Хорезме, 3 – в Гюлистане и 1 – в Орде. Места чеканки трех монет не установлены. Это свидетельствует о явном преобладании в коллекции монет, отчеканенных в главных политических и экономических центрах Улуса Джучи.

В данные каталога по возможнос­ти включены места обнаружения монет и истории их поступления в музейные фонды. Коллекция формировалась в результате археологических исследований и полевых работ, проводившихся в различные периоды. География находок включает такие объекты, как городища Жайык, Жалпактал, могильники Жанатурмыс, Жарсуат I, Корган, Мокринский I и Хантускен. Жайык расположен в 12 км к юго-западу от города Уральска. Жалпактал находится в Казталовском районе ЗКО, а Жанатурмыс, Корган и Хантускен – в Камыстинском сельском округе Жанибекского района. Жарсуат I расположен вблизи села Жарсуат Бурлинского района. Мокринский I находится в 1,5 км к юго-востоку от населенного пункта Жанажол Жангалинского района, на левом берегу реки Малый Узень.

Роль современных музеев

Создание коллекции связано с трудом нескольких поколений исследователей, археологов и граж­дан, неравнодушных в воп­росах сохранения исторического наследия. Нумизматическое исследование монет, прочтение и перевод имеющихся на них надпи­сей, сопоставление с аналогами, представленными в научных каталогах, уточнение атрибуции и подготовка научных описаний были выполнены научным сотрудником музея Орынбасаром Ахметкали. Значительный вклад в подготовку каталога внес научный сотрудник музея Денис Марыксин. Его связь с данной коллекцией началась задолго до работы над настоящим изданием. Именно им в разные годы при археологических раскопках ряда объектов были обнаружены многочисленные монеты эпохи Улуса Джучи.

Несколько монет пополнили нумизматическую коллекцию уже в этом году. Так, А. С. Салимов передал в фонд музея обнаруженную им в 2000-х годах в Сарайшыке монету Джанибек-хана. Свой вклад в пополнение коллекции внес и Жантас Сафуллин. На собственные средства он выкупил и безвозмездно передал в фонд музея три монеты, обнаруженные в 2024 году в Хантускене и Коргане. Одна из них является монетой Хызр-хана, отчеканенной в Сарае ал-Джадид в 1360–1361 годы, две другие – в Гюлистане в 1362 и 1364 годах. Это сделано для того, чтобы подлинное наследие эпохи Улуса Джучи не осталось в частных руках, а хранилось в фонде государственного музея.

Издание «Монеты Улуса Джучи» является началом формирования традиции научной каталогизации в Западно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее. В дальнейшем здесь намерены продолжить поэтапное изучение археологических, этнографичес­ких и других ценных музейных коллекций с привлечением квалифицированных профильных специалистов, оформляя итоги исследований в соответствующие научные каталоги. Эта работа является важным шагом на пути к превращению областного музея в центр изучения исторических источников и формирования нового научного знания.