Биолаборатории: мифы и реальность

Казахстанская Центральная референс-лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева (ННЦООИ) отмечает в этом году пятилетний юбилей после ввода в эксплуатацию.

Несмотря на то, что деятельность ЦРЛ прозрачна – проводимые исследования широко освещаются в официальных СМИ, все, что происходит за стенами этой лаборатории, вызывает неизменный интерес в соседних странах. Это отчасти вызвано тем, что она построена в рамках межправительственного Соглашения между США и Казахстаном по программе нераспространения оружия массового поражения.

– Но такое сотрудничество вполне объяснимо: в Казахстане, как и в других странах постсоветского пространства, на заре независимости не было специалистов, имеющих опыт проектирования и строительства зданий с высоким (третьим) уровнем биологической безопасности и защиты при работе с патогенами в таком сейсмоопасном и эпидемиологически неблагополучном регионе, как Алматы, – сообщила начальник отдела управления биологической безопасности и биологической защиты Динара Турегелдиева. – Немаловажным фактором являлась и очень высокая стоимость строительства объекта – более 120 миллионов долларов. Не случайно процесс переговоров с американцами шел больше восьми лет – с 2003 года, то есть с момента подписания вышеназванного соглашения. Строи­тельство началось в 2011 году и завершилось в 2017-м. Когда проект здания будущей ЦРЛ проходил государственную экс­пертизу, по инициативе казахстанской стороны в него были внесены особые изменения по сейсмоусилению. В итоге наша страна получила не просто самое защищенное и устойчивое к землетрясениям в республике здание, но и новые технологии, а главное – возможность проводить в интересах Казахстана оперативные практические научные исследования в случае завоза нехарактерных для регио­на инфекций и микроорганизмов первой (наиболее опас­ной) группы патогенности: чумы, вирусов Эбола, Ласса, Марбурга, натуральной оспы и так далее.

В хранилище ЦРЛ с гарантированной высокой системой охраны и защиты персонала консолидированы коллекции патогенных для человека и животных микроорганизмов для научных целей и производства диагностических препаратов. Благодаря этому высокотехнологичному проекту казахстанские лабораторные специа­листы и эпидемиологи получили профессиональное образование соответственно требованиям сегодняшнего дня, а инженеры – практические навыки управления современными электронными системами жизнеобеспечения зданий и сооружений ЦРЛ. И как следствие – наши ученые смогли войти в международное научное сообщество, став полноценными участниками и партнерами.

Самый яркий пример последних лет – с началом пандемии COVID-19 первые пробы (декабрь 2019 и январь 2020) опасного вируса были исследованы именно в ЦРЛ, ни одна другая лаборатория в Казахстане не могла заниматься этим. Здесь же была разработана в феврале 2020 года ПЦР-тест-система для диагнос­тики COVID-19, которая сейчас используется во всех казахстанских лабораториях.

Сегодня в ЦРЛ проводят совместные исследования специалисты ННЦООИ им. Айкимбаева, Национального центра биотехнологии МОН РК и референтного Центра по ветеринарии МСХ. Так как ее деятельность открыта и прозрачна, то лаборатория является еще и центром совместных научных исследований и подготовки специалистов не только для Казахстана, но и стран Цент­ральной Азии.

Начиная с мая 2018 года, когда состоялся День открытых дверей для иностранных дипломатов и журналистов, в ЦРЛ побывала не одна зарубежная организация и делегация. В тот год при содействии международной группы поддержки Конвенции о запрещении бактериологического оружия (КБТО) на базе ЦРЛ состоялся региональный семинар по вопросам биологической безопасности с участием Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Динара Турегелдиева подчерк­нула, что вопреки бытующему в обывательской среде мнению, иностранцы в ЦРЛ не допускаются, они бывают только в офисных помещениях для участия в семинарах и проведения тренингов.

– С 1 апреля 2020 года лаборатория полностью финансируется из бюджета Министерства здравоохранения РК, – говорит она. – До этого, в 2018-2019 годах, этим час­тично занималась американская сторона. По результатам переговоров с партнерами все сомнения о возможности участия казахстанской ЦРЛ в зарубежных программах по разработке биологического оружия, надеемся, были сняты с повестки дня. В рамках государственных научно-технических программ, грантов и проектов работают только казахстанские специалисты – компетентные, проверенные и законопослушные. Последнее весьма важно. Закон «О биологической безопасности РК», который принят весной этого года, не случайно предъявляет особые требования к формированию государственного реестра отечественных специалистов, имеющих доступ к биологическим технологиям. Особенно – к работающим с особо опасными, вновь возникающими инфекция­ми и генетически измененными микроорганизмами. Поэтому именно на базе ЦРЛ Национального научного центра особо опас­ных инфекций им. М. Айкимбаева сейчас создана и укрепляется централизованная учебная база для подготовки специалистов в области биобезопас­ности независимо от их ведомственной подчиненности.

Одной из главных целей Цент­ральной референс-лаборатории, где рука об руку работают специалисты из сферы здравоохранения, ветеринарии и науки, является создание «эффективной обороны» государства от имеющихся и вероятных биологических угроз. По словам Динары Турегелдиевой, на сегодня здесь синтезированы не только первые казахстанские праймеры (ПЦР-тесты) для диагностики COVID-19, но и совместно с Международным центром вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете разработаны и занесены в реестр кандидатов ВОЗ две вакцины против COVID-19. Получены три патента – субъединичной адъювантированной вакцины для специфической профилактики COVID-19, SARS-CoV-2 у чувствительных к инфекции животных, а также штамм вируса SARS-CoV-2 для приготовления и тестирования иммунобиологических препаратов и определения противовирусной активности различных субстанций. Разработаны и опубликованы два атласа – поч­венных очагов сибирской язвы и распространения особо опасных инфекций, содержащие уточненные карты природных очагов и оценку биологических рисков для конкретных административных территорий в Казахстане.

Исходя из этого ЦРЛ ННЦООИ им. Айкимбаева, считает ученый, является фактически основным методическим центром Казахстана по разработке новых нормативных документов в области биологической безопасности.

…Биологический мир нестабилен. Человечество активно вмешивается в ранее неисследованные (закрытые) природные биоценозы, где в «спящем состоянии» вели собственную (изолированную) жизнь дикие животные и свойственные только им микроорганизмы, которые сегодня уже «открыли дверь» и в человеческое сообщество. SARS, птичий и свиной грипп, MERS, вирус Эбола, COVID-19, оспа обезьян – это только часть инфекций, реально угрожающих человечеству в последние 20 лет, считает ведущий специалист ННЦООИ им. Айкимбаева, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Станислав Казаков.

– Нельзя забывать и про наши казахстанские природные очаги особо опасных инфекций – чумы, холеры, сибирской язвы, – говорит он. – Последние хоть и являются достаточно изученными, но в случае ослабления контроля за неблагополучными территориями, могут «вырваться» из природы и нанести тяжелый удар по населению республики. В связи с этим ежедневный практический труд сотрудников казахстанских лабораторий и ученых, работающих в области эпидемиологического, ветеринарного, фитосанитарного надзора и контроля, новые научные разработки в области биотехнологий должны быть использованы для создания эффективной системы биологической безопасности страны, адекватной как традиционным, так и принципиально новым угрозам.