Биологический возраст человека научились вычислять по анализу крови

Ученые из лондонского Кингс-колледжа разработали методику анализа крови, позволяющую точно определить биологический возраст человека по активности 150 его генов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
Новый метод позволит оценить риск болезни Альцгеймера, а также пригодность предоставленных донорами органов для пересадки. О нем сообщается в журнале Genome Biology, а коротко об исследовании рассказало издание The Independent.
В ходе эксперимента измерялась активность генов в крови 65-летних участников исследования. Полученные показатели использовались в качестве маркера биологического старения. Методику отработали также на 70-летних жителях Швеции и с ее помощью смогли предсказать приблизительное время смерти (прежде всего, на основе данных о когнитивном здоровье и работе почек за последние 12 лет).
Ученые обнаружили, что активность ключевых генов у страдающих от болезни Альцгеймера одинакова в крови и клетках мозга. Таким образом врачи получают возможность легко и быстро понять, что происходит в головном мозге, исключительно по анализу крови.
Наконец, новый тест позволит с легкостью оценить, насколько органы, полученные от пожилых доноров, пригодны для трансплантации. "Большинство людей понимают, что 60-летние на самом деле сильно отличаются друг от друга, но до настоящего времени отсутствовал надежный тест на биологический возраст. Наше открытие показывает молекулярный след биологического возраста человека и означает прорыв в принятии решений врачами", – заявил руководитель исследования Джеймс Тиммонс (James Timmons).
