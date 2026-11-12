Биомаркеры долголетия

Качество национальной медицины определяет демографическое будущее
Статистика свидетельствует
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане растет. За 2025 год этот показатель достиг 76 лет, тогда как в 2024-м он составлял 75,44. Если же сопоставить текущие данные с постковидным 2021-м, то средний жизненный цикл граждан увеличился на 5,6 года. Этому, безусловно, способствовали масштабные государственные средства и развитие инфраструктуры, а также проекты и программы, нацеленные на снижение смертности населения, в том числе материнской и детской.
– За последние годы показатель смертности в стране снизился на 9,2 процента. Достичь таких результатов удалось благодаря тому, что медицина и сложные операции стали доступнее в регионах. Но наш ключевой приоритет – ловить болезни на ранней стадии. С 2025 года обновлены программы скрининга: возраст участников увеличен с 70 до 76 лет. Для мужчин 50–76-летнего возраста введен скрининг на выявление риска инсульта. Кроме того, все этапы онкологических скринингов переведены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, благодаря чему обследования стали доступны независимо от статуса медицинского страхования, – говорит руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Олжас Искаков.
Врач у дома
В свое время одним из главных барьеров в получении качественной медицинской помощи населением считался дисбаланс между городской и сельской системой здравоохранения. Жителям отдаленных районов приходилось преодолевать сотни, а то и тысячи километров для прохождения обследований или получения консультаций узких специалистов.
Но, как известно, в вопросах здоровья именно время (момент обращения к врачам) играет ключевую роль. Особенно если речь идет о серьезных заболеваниях, требующих быстрых медицинских манипуляций.
Для решения проблем доступности к качественной помощи специалистов в стране были развернуты различные проекты и госпрограммы. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, за последние семь лет в Казахстане открыто 1 259 новых медицинских учреждений. Это врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, современные многопрофильные больницы, специализированные диагностические, инсультные и кардиологические центры...
Важный акцент был сделан и на развитии первичной медико-санитарной помощи. Благодаря такому подходу принцип золотого часа удалось внедрить в регионах. Как результат, экстренная помощь, оказываемая на местах, положительно сказалась на вопросах снижения риска инвалидизации и выживаемости пациентов в целом.
– Развитие инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений государства. Большое внимание уделяется повышению доступности медицинской помощи, особенно для жителей сельских населенных пунктов. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Одновременно проводится модернизация 32 районных больниц, что позволит расширить возможности диагностики и лечения на местах. Наряду с этим реализуются крупные проекты республиканского значения. В 2025 году построены Национальный научный онкологический центр в Астане и Национальный научный центр инфекционных болезней на 350 коек в Алматы, – отмечает Олжас Искаков.
Напомним, что проект «Модернизация сельского здравоохранения» был запущен в 2023 году по поручению Главы государства. В отличие от предыдущих инициатив эта отличалась в числе прочего комплексным подходом. Допустим, если раньше для открытия медицинского пункта в селе требовалось определенное количество жителей (часто от 50 человек и выше), из-за чего малые аулы оставались вообще без инфраструктуры, то в новом проекте нормативы изменены. Благодаря этому более 200 сел по всей стране впервые получили собственные стационарные медицинские объекты.
Миллиарды на лекарства
Параллельно идет реформирование и системы лекарственного обеспечения. За последние семь лет на бесплатные препараты для граждан было направлено около 1,3 трлн тенге, что позволило ежегодно снабжать необходимыми лекарствами около 3,3 млн пациентов и гарантировать людям не просто качественный прием у врача, но и полноценное последующее лечение.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, ведомство планомерно модернизирует систему закупок, работает над снижением стоимости медикаментов и повышает их доступность для населения. «С 2019 по 2025 год бюджет программы бесплатных лекарств продемонстрировал более чем трехкратный рост, увеличившись с 83 млрд до 272,9 млрд тенге. Параллельно с этим количество граждан, охваченных льготным лекарственным обеспечением, возросло с 2,5 млн до 3,4 млн человек. В 2026 году консолидированный план закупа лекарственных средств и медицинских изделий был утвержден на уровне 584,1 млрд тенге, превысив показатель предыдущего года на 9,6%», – сообщают в Минздраве.
Оптимизация закупочных процедур уже принесла ощутимые результаты. За счет снижения цен на 66 наименований препаратов отечественного производства государству удалось сэкономить 10,3 млрд тенге бюджетных средств. Министерство также активно переходит на формат прямых договоров с казахстанскими и зарубежными фармпроизводителями. Так, в 2026 году перечень продукции, приобретаемой напрямую без посредников, расширился до 404 позиций (для сравнения: в 2025-м их насчитывалось 182). Параллельно укрепляется взаимодействие с ключевыми международными структурами.