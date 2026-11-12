Биомаркеры долголетия

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Статистика свидетельствует

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане растет. За 2025 год этот показатель достиг 76 лет, тогда как в 2024-м он составлял 75,44. Если же сопоставить текущие данные с постковидным 2021-м, то средний жизненный цикл граждан увеличился на 5,6 года. Этому, безусловно, способствовали масштабные государственные средства и развитие инфраструктуры, а также проекты и программы, нацеленные на снижение смертности населения, в том числе материнской и детской.

– За последние годы показатель смертности в стране снизился на 9,2 процента. Достичь таких результатов удалось благодаря тому, что медицина и сложные операции стали доступнее в регионах. Но наш ключевой приоритет – ловить болезни на ранней стадии. С 2025 года обновлены программы скрининга: возраст участников увеличен с 70 до 76 лет. Для мужчин 50–76-летнего возраста введен скрининг на выявление риска инсульта. Кроме того, все этапы онкологических скринингов переведены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, благодаря чему обследования стали доступны независимо от статуса медицинского страхования, – говорит руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Олжас Искаков.

Врач у дома

В свое время одним из главных барьеров в получении качественной медицинской помощи населением считался дисбаланс между городской и сельской системой здравоохранения. Жителям отдаленных районов приходилось преодолевать сотни, а то и тысячи километров для прохождения обследований или получения консультаций узких специалистов.

Но, как известно, в вопросах здоровья именно время (момент обращения к врачам) играет ключевую роль. Особенно если речь идет о серьезных заболеваниях, требующих быстрых медицинских манипуляций.

Для решения проблем доступности к качественной помощи специалистов в стране были развернуты различные проекты и госпрограммы. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, за последние семь лет в Казахстане открыто 1 259 новых медицинских учреждений. Это врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, современные многопрофильные больницы, специализированные диагностические, инсультные и кардиологические центры...

Важный акцент был сделан и на развитии первичной медико-санитарной помощи. Благодаря такому подходу принцип золотого часа удалось внедрить в регионах. Как результат, экстренная помощь, оказываемая на местах, положительно сказалась на вопросах снижения риска инвалидизации и выживаемости пациентов в целом.

– Развитие инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений государства. Большое внимание уделяется повышению доступности медицинской помощи, особенно для жителей сельских населенных пунктов. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» построено 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Одновременно проводится модернизация 32 районных больниц, что позволит расширить возможности диагностики и лечения на местах. Наряду с этим реализуются крупные проекты республиканского значения. В 2025 году построены Национальный научный онкологический центр в Астане и Национальный научный центр инфекционных болезней на 350 коек в Алматы, – отмечает Олжас Искаков.

Напомним, что проект «Модернизация сельского здравоохранения» был запущен в 2023 году по поручению Главы государства. В отличие от предыдущих инициатив эта отличалась в числе прочего комплексным подходом. Допустим, если раньше для открытия медицинского пункта в селе требовалось определенное количество жителей (часто от 50 человек и выше), из-за чего малые аулы оставались вообще без инфраструктуры, то в новом проекте нормативы изменены. Благодаря этому более 200 сел по всей стране впервые получили собственные стационарные медицинские объекты.

Миллиарды на лекарства

Параллельно идет реформирование и системы лекарственного обеспечения. За последние семь лет на бесплатные препараты для граждан было направлено около 1,3 трлн тенге, что позволило ежегодно снабжать необходимыми лекарствами около 3,3 млн пациентов и гарантировать людям не просто качественный прием у врача, но и полноценное последую­щее лечение.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, ведомство планомерно модернизирует систему закупок, работает над снижением стоимости медикаментов и повышает их дос­тупность для населения. «С 2019 по 2025 год бюджет программы бесплатных лекарств продемонстрировал более чем трехкратный рост, увеличившись с 83 млрд до 272,9 млрд тенге. Параллельно с этим количество граждан, охваченных льготным лекарственным обеспечением, возросло с 2,5 млн до 3,4 млн человек. В 2026 году консолидированный план закупа лекарственных средств и медицинских изделий был утверж­ден на уровне 584,1 млрд тенге, превысив показатель предыдущего года на 9,6%», – сообщают в Минздраве.

Оптимизация закупочных процедур уже принесла ощутимые результаты. За счет снижения цен на 66 наименований препаратов отечественного производства государству удалось сэкономить 10,3 млрд тенге бюджетных средств. Минис­терство также активно переходит на формат прямых договоров с казахстанскими и зарубежными фармпроизводителями. Так, в 2026 году перечень продукции, приобретаемой напрямую без посредников, расширился до 404 позиций (для сравнения: в 2025-м их насчитывалось 182). Параллельно укрепляется взаимодействие с ключевыми международными структурами.