Биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров хотят ввести в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, что планируется делать для борьбы с телефонными мошенниками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Багдат Мусин сообщил, сейчас бывают случаи, когда на одного человека оформляется много номеров, и в последующем они вывозятся заграницу и используются в мошеннических действиях.

«Мы сейчас вносим необходимые изменения в нормативные документы, чтобы это предотвратить. Технически мы готовы. Вы видите, что на сайте электронного правительства, приложениях некоторых банков используется биометрическая идентификация личности. Сейчас мы введем необходимые законодательные изменения, чтобы биометрическую идентификацию личности могли использовать и при регистрации мобильных номеров», – добавил министр.

По его словам, после этого желающих покупать по тысячу номеров и оформлять их на себя станет меньше.

«Если через них будут мошеннические действия, то владелец будет нести ответственность. Сегодня они говорят, что не знали, а при биометрической идентификации уже будет уверенность, что человек действительно покупал номер. Мы будем вводить это для новых абонентов», – пояснил глава МЦРИАП.

Также планируется разработать соответствующую методологию, чтобы все абоненты, уже имеющие номера, через смартфоны проходили биометрическую идентификацию.