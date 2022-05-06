"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях

Участники одного из популярных в Казахстане Telegram-чатов сообщают о том, что в США на волю выпустили 750 тысяч генетически модифицированных комаров, являющихся биологическим оружием. Их создание якобы спонсировал лично Билл Гейтс. Stopfake.kz разбирался в этой истории и рассказал, почему насекомые не являются биологическим оружием, сообщает Kazpravda.kz.

В распространяемом сообщении смешаны две не связанные между собой истории.

Первая касается выпуска в естественную среду обитания генетически модифицированных комаров. Эта новость правдива.

ГМО-насекомых выпустили во Флориде в 2021 году. Такие комары не являются биологическим оружием, а напротив, служат для того, чтобы сократить популяцию конкретного вида комаров, являющихся разносчиками опасных инфекций, таких как вирус Зика.

Самцам таких комаров ввели специальный белок, который будет передаваться их потомкам, не позволяя им доживать до половой зрелости. Таким образом, популяция насекомых будет сокращаться, предотвращая новые вспышки опасных болезней. Подробнее об этом уже рассказывали ранее.

Насекомых модифицировали специалисты компании Oxitec. Проект стартовал в 2010 году. С тех пор проводились лабораторные и полевые исследования, в ходе которых оказалось, что в целом популяция комаров сокращалась, хотя некоторые из потомков генетически измененных самцов и достигали половой зрелости.

Вторая история, которая упоминается в рассылке, – это создание «летающих шприцов», комаров, способных при укусе вводить человеку вакцину от малярии. Автором этой идеи является профессор Хироюки Матсуока. В 2008 году он действительно получил грант на эту разработку от Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Однако приведенная в рассылке формулировка о том, что основатели фонда были готовы предложить деньги «любому, кому удастся создать летающие шприцы», неверна. Матсуока был одним из 104 молодых ученых, которые получили гранты от фонда в 2008 году. За все годы существования фонда такие же гранты получали еще сотни других ученых. Все они занимались разными проектами и разработками, а не трудились совместно над созданием летающих шприцов или биологического оружия.

Научные работы Хироюки Матсуока можно найти в открытых источниках. Самое свежее исследование, посвященное созданию комаров, переносящих вакцину, датировано августом 2010 года. С тех пор работа не обновлялась. Также в прессе не встречается никаких упоминаний о том, что Матсуока сумел реализовать свою идею и комары с вакциной вместо слюны были созданы и протестированы на животных или людях.

Из этого следует, что 750 тысяч комаров, выпущенных во Флориде в прошлом году, не имеют отношения ни к вакцинам, ни к Биллу Гейтсу, ни к профессору Хироюки Матсуока. Выпущенные на волю насекомые не являются биологическим оружием, а напротив, способствуют сокращению популяции комаров, разносящих опасные заболевания. Комары, способные впрыскивать людям вакцину, – разработка японского профессора, которая, судя по всему, так и не была воплощена в жизнь и осталась лишь идеей. Между собой эти два проекта никак не связаны, заключил Stopfake.